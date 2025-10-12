„Nem volt jó ötlet a Tisza-partra költözni“ – mondta a csiga, miután minden erdőlakót megadóztatott a sunyi róka + videó

Kreatív módon hívták fel a figyelmet arra, milyen következményekkel is járna egy esetleges Tisza-kormány. Deutsch Tamás, a kormánypártok európai parlamenti delegációvezetője egy, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom által készített rövid rajzfilmet osztott meg közösségi oldalán, amely néhány erdőlakóról szól. A történet szerint egy sunyi róka rábeszélte a gólyát, győzze meg a csigát és a medvét, költözzenek a családjukkal együtt a Tisza-partra. Ez sikeresen megtörtént, azonban csak akkor tudták meg, a róka ezért nagy árat követel: a rossz döntésre a csigának ráment a háza, a medvének pedig a bundája. Azonban a gólya sem úszta meg: bár azt hitte, őt már nem tudja mivel lehúzni a róka, hiszen neki csak egy omladozó fészke van, de nem így lett.

Fél év itthon, fél év külföldön? Miből gólya, miből?

– vonta kérdőre a róka szárnyast, aki végül a tollaival fizetett a rossz döntésért. Végül ott álltak mindhárman csupaszon, míg a róka a tőlük elvett javakkal élvezte az életet. A csiga vonta le a fő tanúságot: „Nem volt jó ötlet a Tisza-partra költözni.”

A többkulcsos adóval senki nem járna jól

A rajzfilm szellemes módon mutatja be azt, milyen költségekkel járna a jóhiszemű ellenzékieknek Magyar Péter hatalomra kerülése. Emlékezetes: még az Index számolt be kiszivárgott információk alapján arról, hogy milyen adóemelésekre készülnek Magyar Péterék: olyan adórendszert vezetnének be, amely minden magyarnak súlyos veszteséget jelentene.

A többkulcsos Tisza-adóval már azok a magyarok is sok pénzt veszítenének, akik valamivel több mint négyszázezer forintot visznek haza minden hónapban.

Egy átlagfizetést kereső ember húszezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 242 ezer forint mínuszt jelent egy évben. Egy tanár harmincezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 364 ezer forint mínuszt jelent egy évben. Míg egy orvos 264 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 3,172 millió forint mínuszt jelent egy évben.

A megszorítócsomagban a társasági nyereségadó kilenc százalékról 25 százalékra emelését és a megtakarításaink közül számos, jelenleg adómentes tőkejövedelmének húsz–negyven százalékos adóval való megsarcolását is tervezik.

Bár hivatalosan cáfolni igyekeztek az adóemelési terveket, Magyar Pétert a saját emberei buktatták le. A Tisza alelnöke, Tarr Zoltán nemcsak azt fecsegte ki, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nem mond el mindent a választóknak, mert ha kiderülne az igazság, akkor megbuknak, hanem azt is, hogy sok kérdésben nincs önálló véleményük, ezekben a kérdésekben az Európai Néppárt álláspontja az irányadó nekik.