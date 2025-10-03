Megkezdték a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítését

Megkezdődött szerdán a nemzeti konzultációs levelek ütemezett kézbesítése – tájékoztatott a Magyar Posta.

Nemzeti konzultáció: a Magyar Posta több mint 7,5 millió kérdőívet kézbesít a következő hat hétben (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Budapesten élőknek október első két hetében kézbesítik a küldeményt, ezt követően irányítószám szerinti emelkedő sorrendben jutnak el a postákhoz a konzultációs levelek.

A posta körülbelül hat hét alatt kézbesíti a több mint hét és fél millió küldeményt a címzés szerinti postaládákba, tehát november 6-ig mindenki megkapja a nemzeti konzultációt tartalmazó levelet.

Fontos információ, hogy a kézbesítés a hivatalos személyi adat- és lakcímnyilvántartóban szereplő címre történik. Ha valaki más lakcímen tartózkodik, vagy esetleg címadatait korábban letiltotta, információért az ingyenesen hívható 1818-as kormányzati ügyfélvonalhoz tud fordulni.

A nemzeti konzultációban szereplő válaszleveleket november 30-ig lehet díjmentesen visszaküldeni.

Mint ismert, a kormány a kérdőíven öt pontban kérdezi meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről.