Hobo a Kolozsvári Állami Magyar Színházban ad koncertet

Földes László Hobo december 19-én a Kolozsvári Állami Magyar Színházban ad koncertet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 17:04
Fotó: Havran Zoltán
Földes László Hobo idén februárban, Budapesten tartott arénakoncerttel ünnepelte 80. születésnapját. Az ezt követő hónapokban jubileumi estjével, a Hobo 80 koncerttel országos és határon túli turnéra indult, amelynek egyik állomása december 19-én a Kolozsvári Állami Magyar Színház lesz – közölte a színház csütörtökön.

Hobo pályafutásának legismertebb dalai hangzanak el a koncerten (Fotó: Havran Zoltán)

Földes László Hobo énekes, előadóművész, dalszövegíró és író, a magyar könnyűzene és előadó-művészeti élet egyik meghatározó alakja. Pályafutása az 1970-es évek végén indult, amikor megalapította a Hobo Blues Bandet, amely a magyar blues és rockkultúra megkerülhetetlen formációjává vált. Művészetére a blues hagyományainak értő továbbvitele, a társadalmi érzékenység, valamint az irodalomhoz való erős kötődés egyaránt jellemző. Számos előadóestje és zenés színházi produkciója épít olyan szerzők életművére, mint József Attila, Viszockij, Jim Morrison vagy Allen Ginsberg.

Az ünnepi koncerten pályafutásának legismertebb dalai és számára legfontosabb művei hangzanak el. 

Az összeállítás pályafutásának keresztmetszetét tükrözi, amelyben a Hobo Blues Band legendás számai mellett elhangzanak az azóta született meghatározó darabok, valamint 4–5 új szerzemény is.

A koncerten közreműködik Kiss Zoltán (gitár), Gál István (dob), György Attila, (basszusgitár, vokál), Büdi Szilárd (szájharmonika, gitár, vokál), Nemes Zoltán, (billentyűs hangszer, vokál), Serföző Viktor (hangmérnök).

 

