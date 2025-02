Az örökifjú Hobo nyolcvanévesen is felrobbantotta az Arénát

Hobo a nyolcvanadik születésnapja kapcsán közös ünneplésre hívta a rajongóit. Ennek megfelelően, már csaknem egy órával a kezdés előtt szépen teltek a széksorok, illetve a küzdőtér is majdnem teljesen benépesedett. Az előzenekar, a Budapest Blues Band remek számokkal forrósította fel a hangulatot az Arénában. Hobo előzetesen annyit árult el, hogy nem nosztalgiakoncertre készül.

Hobo a Medvevára előadáson (Forrás: Facebook/Eöri Szabó Zsolt)

– Saját dalok lesznek, most nem fogom felidézni a mestereimet, József Attila kivételével. Úgy gondolom, hogy sok évtizeden át mutattam be mind a zenészeket, mind a költőket. A koncert nem követ semmiféle életutat, inkább a számomra legfontosabb dalok kapnak benne helyet. Ez nem biztos, hogy egyezik azzal, amit a közönség gondol. Olyan dalok is lesznek, amit még senki sem hallott a Medvevára című darabból, aminek még nem készült el a lemezfelvétele, csak a premier és két előadás ment le.

Hobo tartotta az ígéretét. Az ikonikus, nagy zenéi közül nagyon sok kimaradt a buliból. Azonban ez egy kicsit sem vont le a csodás hangulatból és a fantasztikus koncertélményből. A háttérben futó videók zseniálisan voltak megkomponálva, mindegyik az éppen felcsendülő dal illusztrációjaként szolgált.

A szerző felvétele

Hobo elemében volt, nem látszott rajta a kor, de ezt már megszokhattuk tőle. Az pedig, hogy sok új számot játszott valóban azt az üzenetet hordozta, amit a fináléban meg is énekelt:

„Ülök az utcán és játszom,

Jönnek-mennek gyűrött arcok,

Már nehéz nagyon, amit csinálok,

De a dalok ugyanazok.

Ők tartanak még életben,

Vigyázok rájuk, belőlük élek,

Túléltem a mennyet, poklot,

Már a haláltól sem félek.

Amíg élek, játszom, játszom, amíg élek.”

Nagyszerű betét volt a bulin, amikor Hobo új, Medvevára című darabjából csendültek fel részletek, a szerző Madarász Gábor gitárkíséretével. Itt megjelentek a háttérvideókon a darab mulatságos bábfigurái is. De természetesen akkor tombolt igazán a közönség, amikor a legnagyobb slágerekre került a sor, a Hajtók dala, a Vadászatról, a Gazember vagy éppen a Kopaszkutya albumról a Torta és Bye, bye Johnny.

Szívbemarkoló és megható volt az pillanat is, amikor a közönség együtt énekelte Hobóval a Nem lehet két hazád című számának csodálatos mondatait.

Természetesen József Attila nem maradhatott ki a koncertműsorból. A Hetedik speciális módon jelent meg, hiszen Hobo egy szenzációs ötlettel a közönség soraiban tűnt fel és miközben haladt a tömegben úgy énekelte a mára klasszikussá nemesült József Attila megzenésített verset. A záró sorokat már a színpadon énekelte, hatalmas ováció mellett.

József Attila nem maradhatott ki a koncertműsorból (A szerző felvétele)

Hobo életműve előtt tisztelgett Orbán Viktor miniszterelnök is, aki a helyszínen tekintette meg a születésnapi koncertet, amiről posztolt is a Facebook-oldalára:

A fergeteges buli végén Hobo elmondta, hogy nagyszerű volt együtt ünnepelni, de hétfőtől megy minden tovább, hiszen ő a hétköznapok embere. Földes László, Hobo kortalan és örök, ez ismét bebizonyosodott, hiszen az idősebb és a fiatalabb korosztály képviselői együtt énekelték az ikonikus dalokat.

A szerző felvétele

Felejthetetlen este volt, a blues igazi ünnepe.

