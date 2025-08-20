reviczky gáborNemzet Színészepacemaker

Reviczky Gábor szívműtéten esett át

Az elmúlt években sikeresen megküzdött a rákkal, most pedig egy szívműtéten esett át a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész. Reviczky Gábor Borsnak mesélt először arról, miért kellett megoperálni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 17:35
Reviczky Gábor pacemakert kapott Fotó: Cseke Csilla
A legendás színész június végén árulta el, hogy újra kórházban van, mert szívműtét vár rá. Reviczky Gábor azóta túl van az operáción, pacemakert kapott, azt mondja, a felesége vigyáz rá, hogy minden szabályt betartson, ami a zárójelentésben van – írja a lap.

Volt egy kis gond a szívemmel, de most már az is rendben van! Egy TAVI műtéten estem át, ami egy modern eljárás. Ez lehetővé teszi az aortabillentyű cseréjét nyitott szívműtét nélkül. Kaptam egy jópofa pacemakert, ami rendszabályozza a szívritmusomat. Ez már egy újfajta készülék, de még így is oda kell figyelni arra, hogy hová tehetem, mit használhatok, tudva, hogy ez a ketyere ott dolgozik a mellkasomban. Például nem tehetem a mobilomat a bal felső ingzsebembe, mert bezavarhatja. Sok minden van még részletezve a zárójelentésben, de a feleségem vigyáz rám! Van egy kis utóhatása a műtétnek, néha kicsit szédülök, de ez is alakul és teljesen jól leszek 

– mondta a Borsnak a színész, aki még a legnehezebb napjain is dolgozott, és előfordult, hogy egy-egy terápia után egyenesen a színpadra ment.

– Az előadás, a színpadi jelenlét gyógyszer a közönségnek és a színésznek is. Pedig nem volt könnyű nekem az elmúlt időszak, mindig csak azt emlegetik, hogy sikeresen megküzdöttem a prosztatarákkal. Egy frászt csak azzal, háromfajta rákom volt. Az, hogy meggyógyultam, hogy én nyertem, az a hozzáállásomnak köszönhető. Egyszerűen nem vettem róla tudomást, hogy van, nem voltam hajlandó elfogadni, hogy rákos vagyok, hogy ebbe meghalhatok. Mert aki úgy áll hozzá, hogy nagyon beteg, neki vége, aki nem harcol, az nem is nyerhet! – jelentette ki a Nemzet Művésze.

 

