Elképesztő időt ment a Nürburgringen a Ford villanyfurgonja + videó

A SuperVan 4.2 jobb köridőt ért el, mint a 815 lóerős Mustang GTD.

Gulyás Péter
2025. 08. 21. 19:16
Csak a formája emlékeztet a Transitra, műszakilag nincs köze hozzá Forrás: Ford
A Ford épp most állított fel új márkacsúcsot a Nürburgringen a SuperVan 4.2-vel, egy teljesen elektromos, kizárólag versenypályán használható demonstrációs autóval, amelynek formája a hecc kedvéért ugyan a Transitéra emlékeztet, de nincs raktere. A Romain Dumas által felállított 6:48,393-as köridővel a furgonprototípus négy másodperccel ment jobb időt, mint a 815 lóerős, 900 Nm nyomatékú, 160 millió forintba kerülő Mustang GTD, és a legendás német pályán leggyorsabb járművek közé tartozik. 

Ez a köridő a kilencedik helyre sorolja a közúti forgalomba nem helyezhető prototípusok között (a rekordot a Volkswagen ID.R tartja 2019-ből, amikor 6:05.336-os időt repesztett a pályán, szintén Dumais-val a volánnál. A rendszámos autók rekordját pedig a Mercedes-AMG One tartja 6:29-es idejével).

Ford SuperVan 4.2
Oldalról dobozos furgonnak tűnik, de ebből a szögből nézve kiderül, hogy sokkal trükkösebb a hátsó rész formája
Fotó: Ford

A Ford azt állítja, hogy a SuperVan 4.2 körét egy legendás Top Gear-epizód inspirálta, amelyben a néhai Sabine Schmitz, a Nürburgring-specialista versenyzőnő meg akarta mutatni, hogy 10 percnél gyorsabban körbe tud érni a 20,8 km-es pályán egy normál, dízelmotoros Transit furgonnal (végül nem sikerült, 10:08 lett a legjobb ideje). „Amióta az az epizód 2005-ben adásba került, az volt az álmunk, hogy a határon mehessünk egy Ford Transittal a Ringen – mondta Michael Norton, a Ford F1-es és bemutató programmenedzsere. – De csak most találtuk meg a megfelelő járművet, a megfelelő sofőrt és a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy lássuk, mi lehetséges” – mondta. 

Ford SuperVan 4.2
Nem épp az áruszállítás a fő profilja
Fotó: Ford

Kétségkívül a SuperVan 4.2 a legextrémebb Transit, ami valaha készült, a korábbi SuperVanokon is messze túltesz. Bár két tonnát nyom, négy villanymotorja összesen 2000 lóerőt biztosít számára. Néhány aerodinamikai módosítással Dumas 2023-ban kategóriagyőzelmet aratott vele a Pikes Peaken is.


 

