Bombakereső kutya, életnagyságú Gripen-makett és hungarikumözön

Az augusztus huszadikához köthető, Budapest főbb programhelyszíneinek eseményeit felsoroló táblázatot áttanulmányozva úgy döntöttünk, hogy első állomásunk a Varázsliget lesz, ami széles gyermekprogram-kínálatával és a kiemelt jelentőségű eseményként meghirdetett honvédségi interaktív bemutatókkal csábított. Természetesen a helyszín sem volt elhanyagolható, hiszen a Városliget fái árnyékot ígértek, ami nyári melegben fontos szempont, főleg, ha gyerek is van a családban. Megérkezésünkkor azonnal feltűnt, hogy milyen széles az ételkínálat, még kedvenc pesti pizzázónk kocsiját is megtaláltuk.

Budapest főbb programhelyszínei között megtalálható a Varázsliget is (Forrás: Honvédelem.hu)

Az egész helyszínt úgy alakították ki, hogy ha csak ide jut el egy család államalapításunk ünnepén, akkor is meglegyen minden, amit csak szeretne. Mesés játszótérrel, vásári mutatványokkal, koncertekkel, bábelőadásokkal és mesefilmvetítésekkel várták a közönséget.

Érkezésünkkor kezdte műsorát az Egyszervolt Mesezenekar, akik régi mesék ismert dalait játszották a jelenlévők nagy örömére. A hangulatot fokozta azt is, hogy Süsü és Vuk nemcsak dalban tette tiszteletét a koncerten, hanem a maga teljes valójában, az interaktív műsor részeként meg is jelent a gyerekek között. Süsü ugyan nem volt olyan pocakos, mint megszokhattuk, de a melegben így is nagy teljesítmény egy ember számára ilyen öltözékben masírozni.