Mesterségek ÜnnepeBudai Várkézműves

Megkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb kézművesfesztiválja + galéria

Augusztus 20-ig újra a hagyományos kézművesmesterségek és -közösségek kerülnek a figyelem középpontjába a budai Várban: megkezdődött a 39. Mesterségek Ünnepe.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 14:52
Fotó: Ladóczki Balázs
Csaknem ezer magyar és külföldi kézműves míves portékáit tekinthetik meg az érdeklődők, és a közel száz látványműhelyben ki is próbálhatják a mesterségeket. Gyerekprogramokkal, kézműves-foglalkozásokkal, divatbemutatóval, színpadi programokkal és táncházzal várják a látogatókat. A rendezvény – melynek idén kiemelt témája a népi ékszer és viselet – díszvendége Azerbajdzsán, de üzbég, kazah, dél-koreai, kirgiz, török és lengyel mesterek is gazdagítják a programot. A Szentháromság téri nagyszínpadon a népzene és néptánc sztárjai lépnek fel – mások mellett Pál István Szalonna, a Romengo & Lakatos Mónika, Csík János és a Mezzo, a Tázló Együttes és a Fitos Dezső Társulat.

1/25 Megnyílt a 39. Mesterségek Ünnepe

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

