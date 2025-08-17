Megkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb kézművesfesztiválja + galéria

Csaknem ezer magyar és külföldi kézműves míves portékáit tekinthetik meg az érdeklődők, és a közel száz látványműhelyben ki is próbálhatják a mesterségeket. Gyerekprogramokkal, kézműves-foglalkozásokkal, divatbemutatóval, színpadi programokkal és táncházzal várják a látogatókat. A rendezvény – melynek idén kiemelt témája a népi ékszer és viselet – díszvendége Azerbajdzsán, de üzbég, kazah, dél-koreai, kirgiz, török és lengyel mesterek is gazdagítják a programot. A Szentháromság téri nagyszínpadon a népzene és néptánc sztárjai lépnek fel – mások mellett Pál István Szalonna, a Romengo & Lakatos Mónika, Csík János és a Mezzo, a Tázló Együttes és a Fitos Dezső Társulat.