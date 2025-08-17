Most végre megtudhatja, mi az a takalduz, az elechek és a nadzsoncsilgi

A rendezvény egyben a Kárpát-medencei mesterek legnagyobb éves találkozója, ahol bemutatkoznak a hazai és határon túli népművészeti egyesületek, közösségek is. A látogatók több mint száz látványműhelyben mesterségbemutatókon ismerkedhetnek meg az ősi szakmákkal. Többek között kovács-, hímző-, tojásfestő, vászonszövő, fazekas-, pintér-, viseletvarró, gyöngyfűző, fafaragó, kosárfonó, csuhé- és szövőműhely várja az érdeklődőket. A programon számos koncert és táncelőadás is lesz, mások mellett Paár Julcsi, Bognár Szilvia, a Sarjú banda, a Kerekes Band és Dalinda, Pál István Szalonna, a Romengo & Lakatos Mónika, valamint a Fitos Dezső Társulat is színpadra lép. Idén a színpadi produkciókat indiai, mexikói, szerb és görög táncegyüttesek színesítik, míg a FolkTrend divatshow közönsége népi ihletésű, újragondolt ruhákat tekinthet meg.

Az idei Mesterségek ünnepén több mint 800 kézművesmester mutatja be tudását látványműhelyeiben ( Fotó: Havran Zoltán)

Az idei díszvendég: Azerbajdzsán

A rendezvény idei díszvendége Azerbajdzsán lesz, ahonnan kelaghayikészítő, valamint takalduzhímző mester is érkezik. A kelaghayi az azeri hagyományos népviselet egyik eleme, egy négyzet alakú, speciális mintával díszített selyem fejkendő, amelynek készítése és viselésének módja felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára is. A takalduz szintén azeri eredetű, gobelinstílusú, selyemfonallal hímzett díszítőművészeti technika. A rendezvényre érkeznek szőnyegszövők is.

A takalduz (Forrás: azutazo.hu)

A díszvendég ország mellett üzbég, kazah, kirgiz, török és lengyel mesterek gazdagítják a rendezvény programját. Kirgizisztánból néprajzkutatók és viseletkészítők érkeznek, akik bemutatják a szellemi örökség reprezentatív listáján is szereplő hagyományos kirgiz fejfedő, az elechek készítését és annak felrakását.

Dél-koreai tradíciók

Különleges távol-keleti programokkal is gazdagodik az idei Mesterségek ünnepe. Az esemény részeként három dél-koreai mester hazája tradicionális iparművészeti ágait, a gyöngyházberakást, a kalligráfiát, valamint az épületfestészetet mutatja be az érdeklődőknek.

A szervezők közleménye szerint az augusztus 17. és 20. között zajló Mesterségek ünnepe és a Koreai Kulturális Központ együttműködésének köszönhetően az érdeklődők a budai Várban tartott programsorozaton megtekinthetik a nadzsoncsilgi technika legfontosabb eszközeit és alapanyagait, valamint a gyöngyházfajták sokféleségét is. Mint írták,

a nadzsoncsilgi a koreai díszítőművészet egyik legfinomabb formája, mely során a lakkozott felületekre gondosan kivágott gyöngyházberakások kerülnek, különleges mintákat és motívumokat létrehozva.

A gyöngyházdíszítés több mint kétezer éve része a koreai kultúrának, kortárs művelői kiemelt kultúraőrzőknek számítanak Dél-Koreában. A Mesterségek ünnepén Lee Jongyoon mester élő bemutatót tart, ahol testközelből figyelheti meg a nagyközönség, hogyan kerülnek a gyöngyházra a minták, és hogyan formálódnak precíz kézi munkával egyedi alkotássá. Interaktív műhelyfoglalkozás részeként pedig a közönség saját, kisebb nadzsoncsilgi emléktárgyat készíthet.