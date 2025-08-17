Mesterségek ÜnnepeBudai várkézművesmesterség

Most végre megtudhatja, mi az a takalduz, az elechek és a nadzsoncsilgi

Mától négy napon át újra a hagyományos kézművesmesterségek, alkotók és kézművesközösségek kerülnek a figyelem középpontjába a budai Várban. Kezdődik a Mesterségek Ünnepe, az ország egyik legnagyobb népművészeti fesztiválja, amely az egész családnak különleges élményt kínál. Csaknem ezer magyar és külföldi kézművesportékáit tekinthetik meg az érdeklődők augusztus 17. és 20. között, lesznek gyerekprogramok kézműves-foglalkozások, divatbemutatók, koncertek és táncház is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 6:30
A rendezvény egyben a Kárpát-medencei mesterek legnagyobb éves találkozója, ahol bemutatkoznak a hazai és határon túli népművészeti egyesületek, közösségek is. A látogatók több mint száz látványműhelyben mesterségbemutatókon ismerkedhetnek meg az ősi szakmákkal. Többek között kovács-, hímző-, tojásfestő, vászonszövő, fazekas-, pintér-, viseletvarró, gyöngyfűző, fafaragó, kosárfonó, csuhé- és szövőműhely várja az érdeklődőket. A programon számos koncert és táncelőadás is lesz, mások mellett Paár Julcsi, Bognár Szilvia, a Sarjú banda, a Kerekes Band és Dalinda, Pál István Szalonna, a Romengo & Lakatos Mónika, valamint a Fitos Dezső Társulat is színpadra lép. Idén a színpadi produkciókat indiai, mexikói, szerb és görög táncegyüttesek színesítik, míg a FolkTrend divatshow közönsége népi ihletésű, újragondolt ruhákat tekinthet meg.

Most végre megtudhatja, mi az a takalduz, az elechek vagy a nadzsoncsilgi
Az idei Mesterségek ünnepén több mint 800 kézművesmester mutatja be tudását látványműhelyeiben (Fotó: Havran Zoltán)

Az idei díszvendég: Azerbajdzsán

A rendezvény idei díszvendége Azerbajdzsán lesz, ahonnan kelaghayikészítő, valamint takalduzhímző mester is érkezik. A kelaghayi az azeri hagyományos népviselet egyik eleme, egy négyzet alakú, speciális mintával díszített selyem fejkendő, amelynek készítése és viselésének módja felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára is. A takalduz szintén azeri eredetű, gobelinstílusú, selyemfonallal hímzett díszítőművészeti technika. A rendezvényre érkeznek szőnyegszövők is.

A takalduz (Forrás: azutazo.hu)

A díszvendég ország mellett üzbég, kazah, kirgiz, török és lengyel mesterek gazdagítják a rendezvény programját. Kirgizisztánból néprajzkutatók és viseletkészítők érkeznek, akik bemutatják a szellemi örökség reprezentatív listáján is szereplő hagyományos kirgiz fejfedő, az elechek készítését és annak felrakását.

Dél-koreai tradíciók

Különleges távol-keleti programokkal is gazdagodik az idei Mesterségek ünnepe. Az esemény részeként három dél-koreai mester hazája tradicionális iparművészeti ágait, a gyöngyházberakást, a kalligráfiát, valamint az épületfestészetet mutatja be az érdeklődőknek.

A szervezők közleménye szerint az augusztus 17. és 20. között zajló Mesterségek ünnepe és a Koreai Kulturális Központ együttműködésének köszönhetően az érdeklődők a budai Várban tartott programsorozaton megtekinthetik a nadzsoncsilgi technika legfontosabb eszközeit és alapanyagait, valamint a gyöngyházfajták sokféleségét is. Mint írták, 

a nadzsoncsilgi a koreai díszítőművészet egyik legfinomabb formája, mely során a lakkozott felületekre gondosan kivágott gyöngyházberakások kerülnek, különleges mintákat és motívumokat létrehozva. 

A gyöngyházdíszítés több mint kétezer éve része a koreai kultúrának, kortárs művelői kiemelt kultúraőrzőknek számítanak Dél-Koreában. A Mesterségek ünnepén Lee Jongyoon mester élő bemutatót tart, ahol testközelből figyelheti meg a nagyközönség, hogyan kerülnek a gyöngyházra a minták, és hogyan formálódnak precíz kézi munkával egyedi alkotássá. Interaktív műhelyfoglalkozás részeként pedig a közönség saját, kisebb nadzsoncsilgi emléktárgyat készíthet.

Nadzsoncsilgi (Forrás: Koreai Kulturális Központ)

Lee Sangbae mester két ősi koreai művészeti forma iparosa, a kalligráfia és a muninhva festészet a területe. A kalligráfia – a szépírás művészete – nemcsak technikai gyakorlat, hanem a koreai kultúrában a tudat fegyelmezésének útja is. Míg nyugaton általában tollal írnak a kalligráfusok, Ázsiában az ecset maradt a fő eszköz, ahogy ezt a mester is bemutatja. A muninhva, vagyis „az irodalmárok festészete” a költészet, a kalligráfia és a festészet harmonikus egysége. A műfaj lényege a belső világ megjelenítése: gondolatokról, érzésekről mesél vizuális formában. Ehhez is közelebb kerülhetnek az érdeklődők az idei Mesterségek ünnepén.

A dancsong eredetileg templomokat és palotákat díszítő festészeti technika, amelyben öt alapszín – vörös, zöld, sárga, kék, fekete – találkozik különféle szimbólumokban. A díszítés nemcsak esztétikai célokat szolgál: véd a természeti hatásoktól, a kártevőktől, de a koreai hitvilág szerint elűzi a rossz szellemeket is. A Mesterségek ünnepén Kim Suyeon mester bemutatja, hogyan alkalmazható a dancsong mintavilága papírmunkákon keresztül. A standhoz látogatók poháralátétet díszíthetnek fel ezzel a különleges technikával. Emellett kipróbálhatják a hagyományos koreai papírjátékot, a takdzsit, amelyben a festett papírkártyákat egymás ellen forgatva mérik össze erejüket.

Fókuszban a népi ékszer és viselet

A 39. Mesterségek ünnepének kiemelt témája a népi ékszer és a viselet, amelyhez kapcsolódó mesterségekkel a Tárnok utcában található látványműhelyekben ismerkedhetnek a látogatók, és például kötényszedés, ékszerkészítés, valamint férfikalapdísz-készítő bemutató várja az érdeklődőket. A Hagyományok Háza is az e témához kapcsolódó szakmai programokkal készül a közönség számára. 

Legeza Márta, a Hagyományok Háza udvarának szakmai vezetője úgy fogalmazott, hogy az udvarukban 

élményszerűen, minden korosztálynak befogadható módon szeretnék megmutatni, hogyan él tovább a népi kézművesség, a viseletkultúra és a zenei hagyomány napjainkban. 

A programkínálatot népi bábszínház, élőzenés táncmulatság és élőszavas mesemondás teszi majd változatossá. A programok 10 órától egészen este fél nyolcig várják a látogatókat, sávos rendszerben. Mindennap 11 órától gyermekkoncertek, 13 órától viseletbemutatók, 15 órától bábelőadások, 18 órától pedig népzenei koncertek várják az érdeklődőket. 

Fotó: Dusa Gábor

A látogatók például a szövéssel, a nemezeléssel, a csuhéfonással, a gyékény- és vesszőmunkákkal is megismerkedhetnek majd. A programokon az idei év kiemelt témáját szem előtt tartva a népi ékszerkészítés és a népi viseletkiegészítők lesznek a fókuszban. Mint írták, a programban bemutatkoznak a Hagyományok Háza képzésein részt vevő hallgatók, oktatók és mesterek. Augusztus 20-án például bútorfestés-technikával készült ékszermedált lehet készíteni, délután pedig bőr ékszereket Rákóczi Virág népi iparművésszel. 

A viseletbemutatók a magyar népviselet gazdag világát mutatják be tájegységenként. A Rákospalotai Örökségünk Egyesület, Tóth Gergő, a Jászsági Népművészeti Műhely, valamint Maksa Henrietta és Pitlik Sipos Eszter közreműködésével az érdeklődők megismerhetik a viseletváltozások társadalmi jelentőségét is. Ezenkívül gyermekeknek szóló koncertprogramok, bábszínházi előadások és népzenei koncertek is várják majd a közönséget. 

A részletes program a Hagyományok Háza és a Mesterségek ünnepe hivatalos felületein érhető el.

MESTERSÉGEK ÜNNEPE PROGRAM
Kézművesprogramok:
Augusztus 17–19.: 10.00–20.00
Augusztus 20.: 10.00–19.00

SZENTHÁROMSÁG TÉR – NAGYSZÍNPAD
Augusztus 17., vasárnap
11.30–12.00 Virtus Dudazenekar napindító örömzenéje
13.00–14.00 Berka Együttes progresszív folk koncertje
15.00–16.00 A Kéve Néptáncegyüttes és a Tököli Délszláv Táncegyüttes közös néptánc produkciója
16.30–17.00 Mária-dalok – Pitti Katalin és a Regnum Marianum – Mária énekverseny győzteseinek koncertje
18.00–19.00 „Ígéret havában…” – az Alba Regia Táncegyüttes előadása
19.00–19.15 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
20.00–21.30 Kerekes Band & Dalinda – első közös koncert és albumpremier
21.30–22.00 TÁNCHÁZ

Augusztus 18., hétfő
11.30–12.00 Virtus Dudazenekar napindító örömzenéje
13.30–15.00 Vendégünk a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, Szigetszentmiklós
16.00–17.00 Virtus Dudazenekar – koncert
18.00–19.00 Romano Drom feat. Said Tichiti
20.00–21.30 Csík János és a Mezzo
21.30–22.00 TÁNCHÁZ

Augusztus 19., kedd
11.30–12.00 Virtus Dudazenekar napindító örömzenélése
13.00–14.00 Mesterek és tanítványok – az Egressy Kamara Műhely koncertje
14.00–14.30 Kincset érő Székelyföld – Hrivnák Tünde divattervező legújabb kollekciójának divatbemutatója
15.00–16.00 Szalonna és Bandája koncert
17.00–18.00 A Népművészeti Egyesületek Szövetségének Díjátadó Ünnepsége
18.00–19.00 Magyar Nemzeti Táncegyüttes műsora
20.00–21.00 Romengo & Lakatos Mónika
21.30–22.00 TÁNCHÁZ

Augusztus 20., szerda
12.00–13.00 Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület gálaműsora
14.00–15.00 Napkelettől Napnyugatig – Petrás Mária és Zenekarának koncertje
15.00– 15.30 KENYÉRÁLDÁS ÜNNEPSÉG – Közreműködik: Petrás Mária.
16.30–17.30 „folkTrend!” – A hagyomány a régi, a stílus új – Modern öltözetek a hagyomány jegyében – előadja a Fitos Dezső Társulat
18.00–19.00 Tázló Együttes koncertje
20.00–21.00 Örömtánc – A Fitos Dezső Társulat táncelőadása 

 

 

 

 

Google News
