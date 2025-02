A Mickey Rourke filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet a Sárkány éve (Year of the Dragon) című krimi szerezte meg. Ezen a héten a negyedik helyezett alkotással érkezünk, ami egy kultikus mozi, a Sin City – A bűn városa. A film nemcsak a képregénya-daptációk egyik legstílusosabb darabja, hanem technikailag is úttörő volt a maga idejében. Két éve ez a mozi már szerepelt a Filmkép sorozatunkban, akkor Bruce Willis kapcsán tárgyaltuk, most azonban egy más aspektusból közelítjük meg Frank Miller klasszikusát.