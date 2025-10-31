Liam NeesonfilmképmozikarácsonyKeira Knightley

Az öt legjobb Liam Neeson-film – Igazából szerelem + videó

Egy film, amit minden karácsonykor kötelező megnézni.

Csépányi Balázs
2025. 10. 31. 20:02
A Liam Neeson filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A gyanú árnyékában című izgalmas dráma szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy izgalmas, pörgős krimi, a The Commuter – Nincs kiszállás lett, a bronzérmes pozícióban pedig egy kevésbé ismert, de annál szenzációsabb történelmi dráma, a Michael Collins végzett. Ezen a héten már az ezüstérmes filmmel érkezünk, ami nem más, mint egy klasszikus karácsonyi mozi, az Igazából szerelem (Love Actually).

2. Igazából szerelem (2003)

A brit romantikus vígjátékot Richard Curtis írta és rendezte, aki korábban olyan sikerfilmek forgatókönyvírója volt, mint a Négy esküvő és egy temetés vagy a Sztárom a párom. A film producerei Tim Bevan és Eric Fellner, a zenét pedig Craig Armstrong komponálta. 

Liam Neeson
Fotó: Mafab.hu

Az alkotás sztárparádét vonultat fel: Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Keira Knightley, Liam Neeson, Alan Rickman és Bill Nighy is szerepel benne.

A történet röviden

Az Igazából szerelem több, egymással lazán összefonódó történetszálon keresztül mesél a szerelem sokféleségéről: a reményről, a veszteségről, a vágyakozásról és a boldogságról. Karácsony közeledtével Londonban tíz különböző karakter életébe pillanthatunk be, akik mind más formában keresik vagy éppen elveszítik a szerelmet – legyen szó a frissen megválasztott miniszterelnökről, a gyászoló apáról, egy titokban szerelmes férfiról vagy egy idős rocksztárról.

Liam Neeson
Hugh Grant híres „táncjelenetét” a miniszterelnöki rezidencián eredetileg majdnem kivágták Fotó: Mafab.hu

Liam Neeson játéka

Liam Neeson az Igazából szerelem egyik legemberibb és legmeghatóbb alakítását nyújtja Daniel szerepében, aki friss özvegyként próbálja feldolgozni felesége halálát, miközben kamasz fiát is segíti az első szerelem útvesztőiben. Játéka visszafogott, mégis rendkívül érzelmes – képes finoman egyensúlyozni a fájdalom, a humor és a szeretet között. Neeson természetessége és őszinte jelenléte teszi Daniel történetét a film egyik legmeghatóbb és legemberibb szálává.

Érdekességek

  • A film nyitójelenetét, amely a Heathrow repülőtéren játszódik, valódi utasokról vették fel, akik nem tudták, hogy forgatás zajlik – utólag kaptak engedélyt a felvételekhez.
Liam Neeson
Az Igazából szerelem igazi karácsonyi klasszikus  Fotó: Mafab.hu
  • Hugh Grant híres táncjelenetét a miniszterelnöki rezidencián eredetileg majdnem kivágták, mert Grant kényelmetlenül érezte magát a felvétel közben.
  • A film szereplőgárdáját sokan minden idők legimpozánsabb brit ensemble-csapataként emlegetik.

Miért érdemes megnézni és kinek ajánlott?

Az Igazából szerelem igazi karácsonyi klasszikus, amely egyszerre megható, vicces és elgondolkodtató. Kiváló választás azoknak, akik hisznek a szeretet erejében, vagy szeretnék újra felfedezni az emberi kapcsolatok szépségét. A film minden évben ünnepi hangulatba hozza a nézőt – akár első, akár tizedik alkalommal nézi újra.

Idővonal – 2003, amikor az Igazából szerelem lett a karácsony új klasszikusa…🎬

És mindeközben London utcáin tíz különböző történet bizonyította, hogy a szerelem tényleg mindenütt ott van – Love Actually.

A Liam Neeson filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a győztes mozival érkezünk.

Borítókép: Liam Neeson az Igazából szerelem egyik legemberibb és legmeghatóbb alakítását nyújtja Daniel szerepében (Fotó: Mafab.hu)

 

