A Liam Neeson filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A gyanú árnyékában című izgalmas dráma szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy izgalmas, pörgős krimi, a The Commuter – Nincs kiszállás lett, a bronzérmes pozícióban pedig egy kevésbé ismert, de annál szenzációsabb történelmi dráma, a Michael Collins végzett. Ezen a héten már az ezüstérmes filmmel érkezünk, ami nem más, mint egy klasszikus karácsonyi mozi, az Igazából szerelem (Love Actually).
Az öt legjobb Liam Neeson-film – Igazából szerelem + videó
Egy film, amit minden karácsonykor kötelező megnézni.
2. Igazából szerelem (2003)
A brit romantikus vígjátékot Richard Curtis írta és rendezte, aki korábban olyan sikerfilmek forgatókönyvírója volt, mint a Négy esküvő és egy temetés vagy a Sztárom a párom. A film producerei Tim Bevan és Eric Fellner, a zenét pedig Craig Armstrong komponálta.
Az alkotás sztárparádét vonultat fel: Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Keira Knightley, Liam Neeson, Alan Rickman és Bill Nighy is szerepel benne.
A történet röviden
Az Igazából szerelem több, egymással lazán összefonódó történetszálon keresztül mesél a szerelem sokféleségéről: a reményről, a veszteségről, a vágyakozásról és a boldogságról. Karácsony közeledtével Londonban tíz különböző karakter életébe pillanthatunk be, akik mind más formában keresik vagy éppen elveszítik a szerelmet – legyen szó a frissen megválasztott miniszterelnökről, a gyászoló apáról, egy titokban szerelmes férfiról vagy egy idős rocksztárról.
Liam Neeson játéka
Liam Neeson az Igazából szerelem egyik legemberibb és legmeghatóbb alakítását nyújtja Daniel szerepében, aki friss özvegyként próbálja feldolgozni felesége halálát, miközben kamasz fiát is segíti az első szerelem útvesztőiben. Játéka visszafogott, mégis rendkívül érzelmes – képes finoman egyensúlyozni a fájdalom, a humor és a szeretet között. Neeson természetessége és őszinte jelenléte teszi Daniel történetét a film egyik legmeghatóbb és legemberibb szálává.
Érdekességek
- A film nyitójelenetét, amely a Heathrow repülőtéren játszódik, valódi utasokról vették fel, akik nem tudták, hogy forgatás zajlik – utólag kaptak engedélyt a felvételekhez.
- Hugh Grant híres táncjelenetét a miniszterelnöki rezidencián eredetileg majdnem kivágták, mert Grant kényelmetlenül érezte magát a felvétel közben.
- A film szereplőgárdáját sokan minden idők legimpozánsabb brit ensemble-csapataként emlegetik.
Miért érdemes megnézni és kinek ajánlott?
Az Igazából szerelem igazi karácsonyi klasszikus, amely egyszerre megható, vicces és elgondolkodtató. Kiváló választás azoknak, akik hisznek a szeretet erejében, vagy szeretnék újra felfedezni az emberi kapcsolatok szépségét. A film minden évben ünnepi hangulatba hozza a nézőt – akár első, akár tizedik alkalommal nézi újra.
Idővonal – 2003, amikor az Igazából szerelem lett a karácsony új klasszikusa…🎬
- A világ a Coldplay „Clocks” és Beyoncé „Crazy in Love” című slágereire táncolt.
- Az iTunes zeneáruház ekkor indult el, forradalmasítva a digitális zenevásárlást.
- A videójátékok világát a Call of Duty első része és a Prince of Persia: The Sands of Time uralta.
- A mobiltelefonok között a Nokia 6600 számított igazi státusszimbólumnak.
- A mozikban tarolt A gyűrűk ura: A király visszatér, zárva a legendás trilógiát.
És mindeközben London utcáin tíz különböző történet bizonyította, hogy a szerelem tényleg mindenütt ott van – Love Actually.
A Liam Neeson filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a győztes mozival érkezünk.
Borítókép: Liam Neeson az Igazából szerelem egyik legemberibb és legmeghatóbb alakítását nyújtja Daniel szerepében (Fotó: Mafab.hu)
