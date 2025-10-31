Az öt legjobb Liam Neeson-film – Igazából szerelem + videó

2. Igazából szerelem (2003)

A brit romantikus vígjátékot Richard Curtis írta és rendezte, aki korábban olyan sikerfilmek forgatókönyvírója volt, mint a Négy esküvő és egy temetés vagy a Sztárom a párom. A film producerei Tim Bevan és Eric Fellner, a zenét pedig Craig Armstrong komponálta.

Fotó: Mafab.hu

Az alkotás sztárparádét vonultat fel: Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Keira Knightley, Liam Neeson, Alan Rickman és Bill Nighy is szerepel benne.

A történet röviden

Az Igazából szerelem több, egymással lazán összefonódó történetszálon keresztül mesél a szerelem sokféleségéről: a reményről, a veszteségről, a vágyakozásról és a boldogságról. Karácsony közeledtével Londonban tíz különböző karakter életébe pillanthatunk be, akik mind más formában keresik vagy éppen elveszítik a szerelmet – legyen szó a frissen megválasztott miniszterelnökről, a gyászoló apáról, egy titokban szerelmes férfiról vagy egy idős rocksztárról.

Hugh Grant híres „táncjelenetét” a miniszterelnöki rezidencián eredetileg majdnem kivágták Fotó: Mafab.hu

Liam Neeson játéka

Liam Neeson az Igazából szerelem egyik legemberibb és legmeghatóbb alakítását nyújtja Daniel szerepében, aki friss özvegyként próbálja feldolgozni felesége halálát, miközben kamasz fiát is segíti az első szerelem útvesztőiben. Játéka visszafogott, mégis rendkívül érzelmes – képes finoman egyensúlyozni a fájdalom, a humor és a szeretet között. Neeson természetessége és őszinte jelenléte teszi Daniel történetét a film egyik legmeghatóbb és legemberibb szálává.

Érdekességek