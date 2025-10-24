Az öt legjobb Liam Neeson-film – Michael Collins + videó

3. Michael Collins (1996)

A Michael Collins egy 1996-ban bemutatott történelmi dráma, amelyet Neil Jordan írt és rendezett. A rendező korábban már Oscar-díjat nyert a Síró játék - The Crying Game című filmért, és ezúttal is egy mélyen emberi, politikai és történelmi drámát vitt vászonra.

A Michael Collins nem csupán történelmi film, hanem egy emberi dráma is a hatalom, a hűség és a nemzeti elhivatottság árnyoldalairól (Fotó: Mafab.hu)

A főszerepet Liam Neeson alakítja, mellette Julia Roberts, Aidan Quinn és Alan Rickman is fontos szerepben tűnik fel. A film az ír függetlenségi harc egyik legmeghatározóbb alakjának életét és küzdelmét dolgozza fel, látványosan és érzelmileg is erőteljes módon.

Rövid történet

A film az 1916-os ír felkelés utáni években játszódik, amikor Michael Collins az ír szabadságmozgalom egyik vezető alakjaként próbálja elérni hazája függetlenségét Nagy-Britanniától. Collins radikális, de stratégiai érzékkel rendelkező vezető: gerillaharcot szervez, miközben politikai úton is próbálja előmozdítani az ír ügyet.

Parádés szereposztás, remek film (Fotó: Mafab.hu)

Ám a függetlenség ára súlyos — árulások, vérontás és személyes veszteségek kísérik az útját, mígnem a történelem egyik legtragikusabb hőseként vonul be a köztudatba.