Az öt legjobb Liam Neeson-film – Michael Collins + videó

Egy ember, aki megváltoztatta Írország sorsát.

Csépányi Balázs
2025. 10. 24. 20:02
A Liam Neeson filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A gyanú árnyékában című izgalmas dráma szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy izgalmas, pörgős krimi lett, a The Commuter - Nincs kiszállás. Ezen a héten már a bronzérmes mozival érkezünk, ami nem más, mint egy kevésbé ismert, de annál szenzációsabb történelmi dráma, a Michael Collins.

3. Michael Collins (1996)

A Michael Collins egy 1996-ban bemutatott történelmi dráma, amelyet Neil Jordan írt és rendezett. A rendező korábban már Oscar-díjat nyert a Síró játék - The Crying Game című filmért, és ezúttal is egy mélyen emberi, politikai és történelmi drámát vitt vászonra. 

Liam Nesson
A Michael Collins nem csupán történelmi film, hanem egy emberi dráma is a hatalom, a hűség és a nemzeti elhivatottság árnyoldalairól (Fotó: Mafab.hu)

A főszerepet Liam Neeson alakítja, mellette Julia Roberts, Aidan Quinn és Alan Rickman is fontos szerepben tűnik fel. A film az ír függetlenségi harc egyik legmeghatározóbb alakjának életét és küzdelmét dolgozza fel, látványosan és érzelmileg is erőteljes módon.

Rövid történet

A film az 1916-os ír felkelés utáni években játszódik, amikor Michael Collins az ír szabadságmozgalom egyik vezető alakjaként próbálja elérni hazája függetlenségét Nagy-Britanniától. Collins radikális, de stratégiai érzékkel rendelkező vezető: gerillaharcot szervez, miközben politikai úton is próbálja előmozdítani az ír ügyet. 

Liam Nesson
Parádés szereposztás, remek film (Fotó: Mafab.hu)

Ám a függetlenség ára súlyos — árulások, vérontás és személyes veszteségek kísérik az útját, mígnem a történelem egyik legtragikusabb hőseként vonul be a köztudatba.

Liam Neeson alakítása

Liam Neeson pályafutásának egyik legemlékezetesebb és legnagyobb ívű alakítását nyújtja Michael Collins szerepében. Neeson tökéletesen megformálja az ír szabadsághős kettősségét: a karizmatikus vezetőt, aki képes tömegeket mozgósítani, és az embert, akit belülről emészt a felelősség és a veszteségek súlya. Játéka egyszerre erőteljes és mélyen emberi — minden gesztusában ott rejlik a küzdelem a nemzeti ügyért és a személyes békéért. 

Liam Nesson
Liam Neeson pályafutásának egyik legemlékezetesebb és legnagyobb ívű alakítását nyújtja Michael Collins szerepében (Fotó: Port.hu)

Neeson hitelessége nemcsak színészi tehetségének, hanem ír származásának is köszönhető: saját nemzete történetéhez való személyes kötődése átitatja alakítását. A Michael Collins az a film, ahol a színész és a szerep tökéletes egységet alkot, és ezáltal az egyik legmeghatározóbb történelmi drámává emeli az alkotást.

Érdekességek a filmről

  • A film forgatása Írországban zajlott, és hatalmas tömegjeleneteket vettek fel több ezer statisztával, hogy hitelesen ábrázolják az ír forradalmi mozgalmakat.
  • Liam Neeson alakítása rendkívüli elismerést váltott ki: az ír nézők számára Collins nemzeti hős, és Neeson játéka méltósággal, erővel és érzelemmel tölti meg a karaktert.
Liam Nesson
A Michael Collins nem csupán történelmi film, hanem egy emberi dráma is (Fotó: Port.hu)
  • A film zenéjét Elliot Goldenthal komponálta, akinek kísérőzenéje egyszerre heroikus és melankolikus, tökéletesen illeszkedve a történet hangulatához.
  • Bár a film nem mentes a történelmi egyszerűsítésektől, mégis az egyik legautentikusabb és legérzelmesebb mozi, ami az ír függetlenségi háborút bemutatja.

Miért érdemes megnézni és kinek ajánlott

A Michael Collins nem csupán történelmi film, hanem egy emberi dráma is a hatalom, a hűség és a nemzeti elhivatottság árnyoldalairól. Ajánlott mindazoknak, akik szeretik az igaz történeteken alapuló, mély érzelmeket és erkölcsi kérdéseket boncolgató filmeket. Liam Neeson lenyűgöző alakítása, Neil Jordan mesteri rendezése és a film vizuális grandiozitása együtt teszik ezt az alkotást felejthetetlenné.

Idővonal – 1996, amikor a Michael Collins hősi története a vászonra került…

  • Írországban hatalmas érdeklődés övezte a Michael Collins bemutatóját, amely a nemzeti identitás egyik kulcsfilmjévé vált.
  • Bill Clinton volt az Egyesült Államok elnöke, akit ebben az évben újraválasztottak.
  • A világ gyászolta Lady Diana és Károly herceg házasságának hivatalos felbomlását. 
  • Magyarországon a forint még erős, de megkezdődött a gazdasági átalakulás újabb hulláma, az EU-csatlakozás előkészítéseként.
  • A mozikban hatalmas sikert aratott a Függetlenség napja és a Mission: Impossible – mindkettő a korszak akciófilmjeinek csúcsát jelentette.
  • A tudományban a Dolly nevű bárány lett az első klónozott emlős, amely forradalmasította a biotechnológia jövőjét. 
  • A zenei világban az Oasis, a Spice Girls és a Metallica uralta a slágerlistákat.

A Liam Neeson  filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már az ezüstérmes mozival érkezünk.

Borítókép: Liam Neeson alakítása rendkívüli elismerést váltott ki: az ír nézők számára Collins nemzeti hős, és Neeson játéka méltósággal, erővel és érzelemmel tölti meg a karaktert (Fotó: Port.hu)

 

