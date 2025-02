Az öt legjobb Mickey Rourke-film – A sárkány éve + videó

Ahogy White egyre mélyebbre ás a korrupció és az erőszak világában, a személyes és szakmai élete egyaránt veszélybe kerül. A film egyik fő témája a rasszizmus és a kulturális különbségek. White és Tai közötti konfliktus nem csupán személyes háború, hanem két világ ütközése is: a fehér amerikai rendőrség és a zárt, szigorú hierarchiára épülő kínai maffia kultúrája.

A szereplők

Mickey Rourke (Stanley White): Ebben az időszakban Rourke a '80-as évek egyik legtehetségesebb fiatal színésze volt. Alakítása erőteljes, megmutatja White karakterének komplexitását: egy érzéketlen, makacs, de karizmatikus férfi, akinek személyes tragédiái alakítják motivációit.

John Lone (Joey Tai): Kifinomult és hidegvérű gengszterként lenyűgöző alakítást nyújt. Karaktere eltér a sztereotip maffiafőnököktől, mivel intelligens és ravasz stratéga, aki nem csupán erőszakkal, hanem politikai kapcsolatokkal és modern üzleti érzékkel is dolgozik.

Ariane Koizumi (Tracy Tzu): Egy újságíró, aki romantikus viszonyba kerül White-tal. Karaktere kapcsán sok kritika érte a filmet, mert gyakran passzív szereplőként jelenik meg, és kapcsolatuk inkább a White karakterének bonyolítását szolgálja, mint saját fejlődését.

Érdekességek

Mickey Rourke karaktere idősebbnek tűnik a valós koránál, mivel Cimino szerette volna, ha White tapasztaltabb és érettebb zsaru benyomását kelti. Emiatt Rourke-nak meg kellett őszítenie a haját. Több ázsiai-amerikai szervezet tiltakozott a film ellen, mivel úgy érezték, hogy a kínai közösséget negatív színben tünteti fel. Cimino és a stúdió azzal védekezett, hogy a film egy adott gengsztervilágról szól, és nem az egész közösséget ábrázolja így.

Oliver Stone, aki maga is vietnámi veterán volt, nagy szerepet játszott abban, hogy Stanley White karakterének múltja hangsúlyos legyen. A film többször is utal arra, hogy White személyisége és agresszivitása összefügg a vietnámi háborúban szerzett traumáival. Ez az elem Stone saját későbbi filmjeiben is visszaköszön, például A szakasz (1986) vagy Született július 4-én (1989) című alkotásokban.

Összegzés

A sárkány éve vegyes kritikákat kapott. Egyesek dicsérték Mickey Rourke alakítását és Cimino stílusát, míg mások kritizálták a mozi erőszakosságát és a kínai közösséggel kapcsolatos sztereotip ábrázolást. A film hangulata szenzációs, aki szereti a '80-as éveket, az imádni fogja ezt a mozit.

A sárkány éve egy látványos, intenzív gengszterfilm, amely merészen ábrázolja a Chinatown alvilágát és egy megszállott zsaru küzdelmét. A film ma már kultikus státuszt élvez, különösen a neo-noir és a bűnügyi filmek rajongói körében.

Idővonal: A sárkány éve című filmet 1985-ben mutatták be, abban az évben amikor, Mihail Gorbacsovot választották meg a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkárává, az USA és a Szovjetunió Genfben megkezdte az új fegyverzetcsökkentési tárgyalásokat a védelmi és űrrendszerekről, a hadászati és a közepes hatótávolságú atomeszközökről, a budai Várban megnyílt az Országos Széchényi Könyvtár, a monorierdői kempingben sor került a monori találkozóra, a Kádár-rendszer értelmiségi ellenzékének első nagy találkozójára és megnyílt a Ferihegyi repülőtér 2-es terminálja az utazóközönség számára. – Wikipédia

A jövő héten a Mickey Rourke filmjeit bemutató sorozatunkban a negyedik helyezett mozival érkezünk.

