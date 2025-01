Az öt legjobb Meryl Streep-film – A Vaslady + videó

A Maryl Streep filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy romantikus mozi, a Távol Afrikától szerezte meg. A negyedik pozíciót, egy rendkívül szórakoztató vígjáték érte el, Az ördög Pradát visel (The Devil Wears Prada), a bronzérmes a A szarvasvadász (The Deer Hunter) című klasszikus lett, az ezüstérmet pedig egy felkavaró filmdráma, a Sophie választása (Sophie’s Choice) érte el. Ezen a héten már győztest hirdetünk minisorozatunkban, ez a film pedig nem más, mint A Vaslady (The Iron Lady) című életrajzi film, amely az Egyesült Királyság első női miniszterelnökének életét dolgozza fel. A film főszereplője, Meryl Streep a 2012-es Oscar-díj-átadón az alakításáért elnyerte harmadik aranyszobrocskáját is.

1. A Vaslady (2011)

A filmet Phyllida Lloyd rendezte. A film nem egy hagyományos politikai életrajzi film, hanem inkább egy idősödő vezető személyes emlékein keresztül mutatja be az életét. Emiatt egyes kritikusok úgy vélték, hogy a film elhanyagolja Thatcher politikai döntéseinek mélyebb elemzését. Meryl Streep lenyűgöző átalakulása Margaret Thatcherré a sminkesek és maszkmesterek munkájának köszönhető.

Forrás: Mafab.hu

A színésznő napi több órán át ült a sminkszékben, hogy elérjék a politikus jellegzetes megjelenését. Streep Thatcher ikonikus hanghordozását és beszédstílusát is tökéletesen elsajátította, ehhez rengeteg archív felvételt tanulmányozott. Az alakításáért elnyert 3. Oscar-díjával Streep lett az egyik legtöbbször Oscar-díjra jelölt színész a filmtörténelemben.