Az öt legjobb Meryl Streep-film – Távol Afrikától+ videó

Az év végi toplistás cikkünk előtt befejeződött a Gregory Peck filmjeit bemutató sorozatunk. 2025-ben is folytatjuk utazásunkat a filmek csodálatos világában. Ezúttal Meryl Streep munkáival ismerkedünk meg. Az amerikai színésznőt a filmtörténet egyik legnagyobb tehetségeként tartják számon. Karrierje közel öt évtizedet ölel fel, és rendkívüli tehetségét a színházban, a televízióban és a filmekben egyaránt bizonyította. Annyit elöljáróban el kell mondani, hogy természetesen bekerült volna a művésznő legjobb öt mozija közé a Kramer kontra Kramer című film is, amiért sikerült az Oscar-szobrot is elhódítania, azonban erről az alkotásról már Dustin Hoffmannál beszámoltunk, aki kíváncsi a filmről készített írásunkra, az ITT elolvashatja.

Streep a Kramer kontra Kramer (1979) című moziban - Fotó: Mafab.hu

Jól mutatja a színésznő sokszínűségét és tehetségét, hogy mindjárt az ötödik helyezett mozi a filmjeit bemutató mini sorozatunkban egy Oscar-díjas film, a Távol Afrikától (Out Of Africa).

Kicsoda Meryl Streep?

Streep háromszoros Oscar- és nyolcszoros Golden Globe-díjas amerikai színésznő, akinek alakításai filmekben, televízióban és színházban egyaránt láthatók. Huszonegy jelölésével ő a legtöbbször jelölt színésznő az Oscar-díj történetében, amelyből hármat váltott győzelemre (Kramer kontra Kramer, Sophie választása és A Vaslady) és 34 jelölésével szintén a legtöbbször jelölt színésznő a Golden Globe-díj történetében is. 1949. június 22-én született Summitban, New Jersey-ben. Először a Vassar Főiskola diákjaként végzett, majd a Yale-en végezte el a drámaszakot 1975-ben. A diploma megszerzése után New Yorkba költözött, ahol színházban kezdett el dolgozni.