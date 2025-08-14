Kijev új besorolást kapott

Éltem már kistelepülésen. Jártam az utcát is. És véletlenül sosem botlottam orosz vagy ukrán kémekbe, vagy csak nem tudtam róla. Viszont Kijev olyan hely, ahol az egyáltalán nem elfogult, nem ukrán ügynök, (nem) független Oroszország-szakértő véletlenül összefutott a bizonyítottan ukrán ügynökkel, aki véletlenül, de csakis véletlenül alapított egy kárpátaljai Tisza-szigetet. Ja, mondjuk ott ered a Tisza.

Kijev, Ukrajna Fotó: Fotó: Alex P: https://www.pexels.com

Szóval Kijev másfélszer akkor, mint Budapest. No meg egyébként egy magyarországi Oroszország-szakértő mi a fenét sétálgat az oroszok által megszállt ország fővárosában? Nyilván az is csak egy fikció, hogy Zelenszkij fővárosában, Zelenszkij egy fő (magyar) kémje talán még sem véletlenül találkozik azzal a háborús uszító „szakértővel”, aki szerint a magyar kormány gyújtogat templomokat a megszállt Ukrajnában.

Tehát, mivel másfélszer kisebb az esély arra, hogy ez a két ember véletlenül találkozzon Kijevben, mint Budapest méretű „kisvárosban”, így mondjuk ez kb. olyan hihetetlen, mint hogy jövő hétfőn Putyin Tokajban a régi cári pincében borozzon Zelenszkijjel.