idezojelek
Poszt-trauma

Kijev új besorolást kapott

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa. Kijev, bár másfélszer akkora, mint Budapest, mégis kicsinek bizonyult.

Tóth Tamás Antal avatarja
Tóth Tamás Antal
Cikk kép: undefined
kémOroszországkijevRácz Andrásügynök 2025. 08. 14. 15:09

Éltem már kistelepülésen. Jártam az utcát is. És véletlenül sosem botlottam orosz vagy ukrán kémekbe, vagy csak nem tudtam róla. Viszont Kijev olyan hely, ahol az egyáltalán nem elfogult, nem ukrán ügynök, (nem) független Oroszország-szakértő véletlenül összefutott a bizonyítottan ukrán ügynökkel, aki véletlenül, de csakis véletlenül alapított egy kárpátaljai Tisza-szigetet. Ja, mondjuk ott ered a Tisza. 

Kijev, Ukrajna
Kijev, Ukrajna Fotó: Fotó: Alex P: https://www.pexels.com

Szóval Kijev másfélszer akkor, mint Budapest. No meg egyébként egy magyarországi Oroszország-szakértő mi a fenét sétálgat az oroszok által megszállt ország fővárosában? Nyilván az is csak egy fikció, hogy Zelenszkij fővárosában, Zelenszkij egy fő (magyar) kémje talán még sem véletlenül találkozik azzal a háborús uszító „szakértővel”, aki szerint a magyar kormány gyújtogat templomokat a megszállt Ukrajnában. 

Tehát, mivel másfélszer kisebb az esély arra, hogy ez a két ember véletlenül találkozzon Kijevben, mint Budapest méretű „kisvárosban”, így mondjuk ez kb. olyan hihetetlen, mint hogy jövő hétfőn Putyin Tokajban a régi cári pincében borozzon Zelenszkijjel.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekkárolyi mihály

Magyar Péter korunk Károlyi Mihálya

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekOrbán Viktor

A választás tétje a béke, a nyugalom

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekjólét

Svájc, a kiszámított harmónia

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekBrüsszel

Hallott már ön Ursula Albrechtről?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Munkatársunktól
idezojelekKocsis Máté

Kocsis Máté leleplezte: így gyárt közösen álhírt Magyar Péter és a Tisza propagandalapja, a Telex

Munkatársunktól avatarja

Ursula von der Leyen és Manfred Weber már hónapokkal ezelőtt is világossá tette, hogy ők Magyar Pétert akarják hatalmon látni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu