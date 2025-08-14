Sokan csak a levesbe teszik, pedig a karalábé sokkal több, mint leveszöldség

A karalábé a káposztafélék családjába tartozó növény a karfiol és a brokkoli unokatestvére. Eredete ismeretlen: egyes források szerint Észak-Európából származik, mások szerint a Földközi-tenger térségéből. Annyi biztos, hogy már az ókorban is ismerték, több görög és római szakácskönyv említi.

A karalábé kevés kalóriát tartalmaz, glikémiás indexe pedig alacsony Fotó: Inga Gedrovicha/Shutterstock

Miért egészséges a karalábé?

A karalábé növényi rostokban rendkívül gazdag, ezáltal fontos szerepet játszik az emésztőrendszer egészséges működésében és a szív egészségének megőrzésében. Bővelkedik ásványi anyagokban: többek között a kalcium, a kálium, a magnézium, a jód, a foszfor, a szelén és a kén is megtalálható benne. Gazdag A-, B1-, B2-, B6-, és C-vitaminforrás, emiatt érdemes nemcsak meleg fogásokban, hanem nyersen is fogyasztani.

Minden előnye mellett a karalábé kevés kalóriát tartalmaz, glikémiás indexe pedig alacsony, a vércukorszintet alig minimálisan növeli meg, így pazar kiegészítője a kalóricsökkentett és sószegény diétáknak.

Hogyan tároljuk, mire figyeljünk?

Ugyan tavasszal a legzsengébb, nemcsak olcsó és könnyen beszerezhető, de egész évben elérhető, így télen-nyáron töltekezhetünk vele. Bátran tároljuk hűtés nélkül: bármelyik konyhapulton vígan elücsörög akár 2–3 napig is. Azonban ha ennél hosszabb ideig szeretnénk tartogatni, tanácsosabb a hűtőszekrényben helyet foglalni neki.

Egyedül arra kell figyelnünk: a karalábé könnyen és gyorsan fásodik, ilyenkor feldolgozása és fogyasztása nehézkessé válik, az étel élvezeti értéke pedig csökken. Vásárláskor igyekezzünk olyan darabokat választani, amelyek nem repedezettek, tapintásra nedvesek és puhák, ujjal kissé benyomhatók.

Bár a legtöbb esetben azonnal a kukában landol, levele szintén hasznos tápanyagforrás. A töltött káposzta alternatívájaként megtölthetjük zöldségekkel és hússal egyaránt, a töltött csomagokat pedig paradicsomos vagy tejszínes szószban főzhetjük. Készülhet belőle főzelék vagy leves, de köretnek és salátákba is kiváló. A kapor különösen jól áll neki.

A karalábéból amellett, hogy nyersen is igen finom, szinte minden fogást elkészíthetünk. Leves, főzelék, köret, saláta, bármi szóba jöhet, kísérletezzünk vele bátran.