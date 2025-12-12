Aki az őszi melankóliát kedveli, ma nem csalódik + videó

Az ország nagy részén továbbra is a borús, párás időjárás lesz a meghatározó – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.
A reggeli és délelőtti órákban sokfelé köd képződhet, amely helyenként napközben is tartósan megmaradhat.
Szitálás szinte bárhol előfordulhat, illetve északkeleten kevés helyen eső sem kizárt.
A nyugati határvidéken és északkeleten szakadozhat a felhőzet, és egyes körzetekben átmenetileg kisüthet a nap. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de északkeleten néhol megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között változik,
de ahol kisüt a nap, ott 10 fok is lehet. Késő este -1 és +7 fok közötti értékeket mérhetünk.
Nem ígér változást a hétvége sem
Szombaton is marad a borús, ködös időjárás. Időnként enyhe szitálás kialakulhat, a légmozgás többnyire jelentéktelen marad. Hajnalban 0 és +6 fok közé hűl a levegő, délután 2–7 fok valószínű.
Vasárnap is szintén szürke, párás lesz az idő, csak északnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. Gyenge szitálás előfordul. A hőmérséklet ismét +5 fok közelében tetőzik, de a derűsebb tájakon kissé enyhébb lehet a délután – írja a Köpönyeg.
Borítókép: Hajnali köd Nagykanizsán (Fotó: MW/Szakonyi Attila)
