időjárásködHungaroMet Nonprofit Zrthőmérsékletborúspárás

Aki az őszi melankóliát kedveli, ma nem csalódik + videó

Még várat magára a tél, nagy változást az időjárásban a péntek sem hoz. Marad a borús, párás, ködös, borongós, őszies idő. A legmagasabb hőmérséklet általában 3 és 8 fok között változik

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.2025. 12. 12. 6:22
Fotó: Attila Szakony Forrás: MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ország nagy részén továbbra is a borús, párás időjárás lesz a meghatározó – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

HungaroMet Nonprofit Zrt. 

A reggeli és délelőtti órákban sokfelé köd képződhet, amely helyenként napközben is tartósan megmaradhat. 

Szitálás szinte bárhol előfordulhat, illetve északkeleten kevés helyen eső sem kizárt. 

A nyugati határvidéken és északkeleten szakadozhat a felhőzet, és egyes körzetekben átmenetileg kisüthet a nap. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de északkeleten néhol megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között változik,

 de ahol kisüt a nap, ott 10 fok is lehet. Késő este -1 és +7 fok közötti értékeket mérhetünk.

Nem ígér változást a hétvége sem

Szombaton is marad a borús, ködös időjárás. Időnként enyhe szitálás kialakulhat, a légmozgás többnyire jelentéktelen marad. Hajnalban 0 és +6 fok közé hűl a levegő, délután 2–7 fok valószínű.
Vasárnap is szintén szürke, párás lesz az idő, csak északnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. Gyenge szitálás előfordul. A hőmérséklet ismét +5 fok közelében tetőzik, de a derűsebb tájakon kissé enyhébb lehet a délután – írja a Köpönyeg.

A következő napok időjárásáról a Magyar Nemzet oldalán is olvashat. 

Borítókép: Hajnali köd Nagykanizsán (Fotó: MW/Szakonyi Attila)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekamerika

Amerika irányt szab Európának

Horváth József avatarja

Vagy változtat eddigi politikáján Európa, vagy egyedül találja magát annak minden következményével együtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu