Aki az őszi melankóliát kedveli, ma nem csalódik + videó

Az ország nagy részén továbbra is a borús, párás időjárás lesz a meghatározó – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

HungaroMet Nonprofit Zrt.

A reggeli és délelőtti órákban sokfelé köd képződhet, amely helyenként napközben is tartósan megmaradhat.

Szitálás szinte bárhol előfordulhat, illetve északkeleten kevés helyen eső sem kizárt.

A nyugati határvidéken és északkeleten szakadozhat a felhőzet, és egyes körzetekben átmenetileg kisüthet a nap. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de északkeleten néhol megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között változik,

de ahol kisüt a nap, ott 10 fok is lehet. Késő este -1 és +7 fok közötti értékeket mérhetünk.

Nem ígér változást a hétvége sem

Szombaton is marad a borús, ködös időjárás. Időnként enyhe szitálás kialakulhat, a légmozgás többnyire jelentéktelen marad. Hajnalban 0 és +6 fok közé hűl a levegő, délután 2–7 fok valószínű.

Vasárnap is szintén szürke, párás lesz az idő, csak északnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. Gyenge szitálás előfordul. A hőmérséklet ismét +5 fok közelében tetőzik, de a derűsebb tájakon kissé enyhébb lehet a délután – írja a Köpönyeg.

A következő napok időjárásáról a Magyar Nemzet oldalán is olvashat.

Borítókép: Hajnali köd Nagykanizsán (Fotó: MW/Szakonyi Attila)