Nem vesz tudomást a naptárról az időjárás + videó

Inkább őszies, mint télies az időjárás. Borús, párás, ködös idő lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 8 Celsius fok között változik.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt., Koponyeg.hu2025. 12. 10. 6:16
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Általában borult, párás, helyenként tartósan ködös maradhat az idő szerdán, csak kevés helyen szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet – közölte előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

Hungaromet Nonprofit Zrt. 

A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 8 fok között változik,

 de a kevésbé felhős részeken ennél kissé enyhébb lehet az idő. Késő este nagyrészt 2, 6 fok valószínű.

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyeket, de a nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma – figyelmeztet a Köpönyeg.hu orvosmeteorológiai jelentése. 

Borítókép: Illusztráció/Shutterstock


