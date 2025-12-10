Nem vesz tudomást a naptárról az időjárás + videó

Általában borult, párás, helyenként tartósan ködös maradhat az idő szerdán, csak kevés helyen szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet – közölte előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 8 fok között változik,

de a kevésbé felhős részeken ennél kissé enyhébb lehet az idő. Késő este nagyrészt 2, 6 fok valószínű.

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyeket, de a nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma – figyelmeztet a Köpönyeg.hu orvosmeteorológiai jelentése.