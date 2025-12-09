Hamarosan érkezik az év egyik leglátványosabb meteorraja, a Geminidák – írja az Ng24. Ennek egyik jellemzője, hogy általában egész éjszaka megfigyelhető, olyannyira, hogy éjfél körül akár 100-120 meteort is láthatunk óránként, azonban lehet, hogy az ég szerelmeseinek vágyai az idén nem teljesülhetnek maradéktalanul.
Jön az év leglátványosabb csillaghullása, igaz, ezúttal van egy kis bökkenő
Lehet, hogy a csillagok szerelmeseinek vágyai az idén nem teljesülhetnek maradéktalanul.
A Geminidák idei maximuma most hétvégén jöhet el, december 13-áról 14-ére virradóra. A szakértők azt javasolják, hogy aki teheti, 13-án éjjel 10-11 felé kezdje el kémlelni az eget, és kövesse a rajt hajnalig. Megjegyzik, 14-én kora este is érdemes lehet kicsit nézelődni, és bár ritkásabban láthatunk majd meteorokat, nőhet a fényességük, mivel a nagyobb méretű meteoroidok a maximum időszak végén érkeznek a Föld közelébe. Természetesen csak akkor, ha az időjárás nem húzza át a terveket.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Karácsony alkalmából még több pénzt kér a támogatóitól a Tisza Párt
Megcsúsztak a választási kampányra felkészüléssel, most extra pénzért kuncsorognak Magyar Péterék.
A kormány minden támogatást megad az ügyészségnek a Szőlő utca kapcsán
A kormány és a szaktárca is több intézkedést hozott az üggyel kapcsoatban.
Puzsér Róbert tényleg betelefonált a Hír TV-be? Hamis videó terjed a neten
A baloldali megmondóember nem telefonált be egykori munkahelyére.
Paradicsommal akarták megdobálni Menczert – itt a reakciója
Ha hoz magával paprikát is, a végén tudunk csinálni egy jó lecsót – üzente a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Karácsony alkalmából még több pénzt kér a támogatóitól a Tisza Párt
Megcsúsztak a választási kampányra felkészüléssel, most extra pénzért kuncsorognak Magyar Péterék.
A kormány minden támogatást megad az ügyészségnek a Szőlő utca kapcsán
A kormány és a szaktárca is több intézkedést hozott az üggyel kapcsoatban.
Puzsér Róbert tényleg betelefonált a Hír TV-be? Hamis videó terjed a neten
A baloldali megmondóember nem telefonált be egykori munkahelyére.
Paradicsommal akarták megdobálni Menczert – itt a reakciója
Ha hoz magával paprikát is, a végén tudunk csinálni egy jó lecsót – üzente a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!