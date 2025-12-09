meteorrajaGeminidamaximumraj

Jön az év leglátványosabb csillaghullása, igaz, ezúttal van egy kis bökkenő

Lehet, hogy a csillagok szerelmeseinek vágyai az idén nem teljesülhetnek maradéktalanul.

Magyar Nemzet
Forrás: Ng242025. 12. 09. 16:08
illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hamarosan érkezik az év egyik leglátványosabb meteorraja, a Geminidák – írja az Ng24. Ennek egyik jellemzője, hogy általában egész éjszaka megfigyelhető, olyannyira, hogy éjfél körül akár 100-120 meteort is láthatunk óránként, azonban lehet, hogy az ég szerelmeseinek vágyai az idén nem teljesülhetnek maradéktalanul.

 A Geminidák idei maximuma most hétvégén jöhet el, december 13-áról 14-ére virradóra. A szakértők azt javasolják, hogy aki teheti, 13-án éjjel 10-11 felé kezdje el kémlelni az eget, és kövesse a rajt hajnalig. Megjegyzik, 14-én kora este is érdemes lehet kicsit nézelődni, és bár ritkásabban láthatunk majd meteorokat, nőhet a fényességük, mivel a nagyobb méretű meteoroidok a maximum időszak végén érkeznek a Föld közelébe. Természetesen csak akkor, ha az időjárás nem húzza át a terveket. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu