Jön az év leglátványosabb csillaghullása, igaz, ezúttal van egy kis bökkenő

A Geminidák idei maximuma most hétvégén jöhet el, december 13-áról 14-ére virradóra. A szakértők azt javasolják, hogy aki teheti, 13-án éjjel 10-11 felé kezdje el kémlelni az eget, és kövesse a rajt hajnalig. Megjegyzik, 14-én kora este is érdemes lehet kicsit nézelődni, és bár ritkásabban láthatunk majd meteorokat, nőhet a fényességük, mivel a nagyobb méretű meteoroidok a maximum időszak végén érkeznek a Föld közelébe. Természetesen csak akkor, ha az időjárás nem húzza át a terveket.