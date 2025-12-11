Rendkívüli

Bírság járhat a karácsonyi autódíszekért, ha veszélyeztetik a közlekedést

A hatóságok figyelmeztetnek: a plüss agancsok és más ünnepi dekorációk szabálytalannak minősülhetnek, ha akadályozzák a kilátást vagy nem felelnek meg a közlekedési előírásoknak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 22:40
Illusztráció Fotó: anutr tosirikul Forrás: Shutterstock
Az autókra tett plüss agancsok és egyéb karácsonyi díszek akár bírságot is eredményezhetnek, ha akadályozzák a kilátást vagy veszélyeztetik a közlekedés biztonságát – írta a Bama.

A szabályok csak engedélyezett világító- és jelzőberendezések használatát engedik, 

így a túl feltűnő vagy nem megfelelően rögzített dekorációk szabálytalannak számíthatnak.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


