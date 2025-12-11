Bírság járhat a karácsonyi autódíszekért, ha veszélyeztetik a közlekedést

Az autókra tett plüss agancsok és egyéb karácsonyi díszek akár bírságot is eredményezhetnek, ha akadályozzák a kilátást vagy veszélyeztetik a közlekedés biztonságát – írta a Bama.

A szabályok csak engedélyezett világító- és jelzőberendezések használatát engedik,

így a túl feltűnő vagy nem megfelelően rögzített dekorációk szabálytalannak számíthatnak.

További tanácsokért kattintson IDE.