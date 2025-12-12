Robotok is segítik a rehabilitációt Szegeden

Humánkineziológiai labort adtak át a szegedi Újklinikán. A rehabilitációt mostantól a legmodernebb robottechnológia támogatja – legyen szó baleseti sérültekről, stroke-on átesett vagy agysérült betegekről – írja a délmagyar. Szegedre több mint 750 millió forint értékben vásároltak rehabilitációs eszközöket, összesen 11 darabot. Ezek között vannak robotizált, illetve saját izomerővel működtethető berendezések is. Az összesen közel egymilliárd forint értékű beruházáshoz a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal biztosított forrást, melyet az egyetem is kiegészített.

A robottechnológiával személyre szabott rehabilitációs program valósulhat meg (Fotó: délmagyar/Karnok Csaba)

Fazekas Gábor, az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Rehabilitációs Medicina Tanszékének vezetője elmondta: egy átfogó, a mozgástannal és annak diagnosztikájával is foglalkozó laboratóriumot hoztak létre, amely bővíti a rehabilitáció eszközparkját, és segíti a mozgás, illetve bizonyos kognitív funkciók eredményesebb fejlesztését.

A labor elsősorban a neurológiai betegek rehabilitációját modernizálja, de olyan eszközök is rendelkezésre állnak, amelyek kézsérülés, alsó végtagi törés vagy protézisbeültetés után használhatók.

A robottechnológiának köszönhetően személyre szabott rehabilitációs program valósulhat meg, valamint olyan precíz mozgatás, amely hatékonyabb egyéni fejlesztést biztosít. A labor a hallgatók gyakorlati képzésében is fontos szerepet kap – emelte ki Lengyel Csaba, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke.

Klivényi Péter, az SZTE SZAKK Neurológiai Klinika igazgatója hozzátette: az idegrendszeri sérülések gyakran maradandó károsodást okoznak, ezért a mostani fejlesztés komoly előrelépés.

A robotok szerepéről a gyógyulásban tovább olvashat ide kattintva, ahol galériát és videót is láthat az új technológiáról.