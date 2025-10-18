betegbiztonságdebreceni egyetemrobotdaganatos betegségek

Debrecenben robottechnológia segíti a daganatos betegek kezelését

Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában vezették be az automatizált citosztatikus keverékinfúzió-összeállító robotot. Az innovatív technológia alkalmazásával az eddiginél is biztonságosabb lehet a daganatos betegek gyógyszerellátása.

Munkatársunktól
2025. 10. 18. 11:00
Képünk illusztráció Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A robotot a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Egyetemi Gyógyszertárának 2017 óta működő citosztatikus keverékinfúzió-készítő laboratóriumában néhány hete alkalmazzák. Az automatizált citosztatikus keverékinfúzió-összeállító eszközt

Magyarországon elsőként, Európában pedig negyedikként vezették be a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában.

– A robottechnologia segíti a daganatos betegek kezelését, használata jelentős előrelépés a gyógyszer- és betegbiztonság, valamint a dolgozók védelme szempontjából is. A Klinikai Központ kiemelt figyelmet fordít dolgozói egészségének és biztonságának védelmére, különösen azokban a munkafolyamatokban, amelyek fokozott kockázatot jelentenek – mint például a citosztatikumok előállítása és keverése. Ezek az eljárások speciális munkakörnyezetet igényelnek, ahol a maximális védelem elengedhetetlen. Mindezen túl a robot által előállított keverékinfúziók magas minősége a betegek biztonságát is nagyban erősíti. Ez a korszerű eszköz nem csak a legmagasabb biztonsági követelményeknek felel meg, de országos viszonylatban is egyedülállónak számít – emelte ki Szabó Zoltán professzor, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke.

A működéshez emberi közreműködés továbbra is szükséges például: a terápia (címkén lévő data matrix kód) beolvasásához, az infúziókészítés hozzávalóinak (gyógyszer, vivőanyag, zárt gyógyszerátviteli eszköz) betöltéséhez, a kész infúzió kivételéhez, de a robot jelentősen növeli az infúziókészítés hatékonyságát, biztonságosságát, használata egyszerű, egyértelmű.

– A készülék zárt gyógyszerátviteli eszközök használatával, MI-technológiával és – három nagy felbontású kamerájának köszönhetően – többlépcsős, képalapú hitelesítéssel az egyik legbiztonságosabban működő rendszer, ami minimálisra csökkenti a gyógyszerkészítési hibák lehetőségét. Pontosan azonosítja a betegnek elrendelt terápiát, a felhasznált készítményeket, a gyógyszeres ampulláktól az infúziós palackokig, így biztosítva a teljes körű dokumentációt és visszakövethetőséget. A dolgozók védelme garantált, hiszen a folyamat teljesen automatizált, így nem kerülhetnek közvetlen kapcsolatba a citosztatikumokkal – ismertette Buchholcz Gyula, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Egyetemi Gyógyszertár intézetvezető főgyógyszerésze.

A robot a tesztüzemben napi 40-50, a daganatos betegek kezelésében alkalmazott infúziót képes előállítani, de kapacitását a jövőben a többszörösére is növelhetik. Teljes mértékben integrálható a meglévő kórházi informatikai rendszerbe, valamint kompatibilis az onkológiai terápiatervezést, és citosztatikum-készítést támogató CATO-szoftverrel.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.