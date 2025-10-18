Debrecenben robottechnológia segíti a daganatos betegek kezelését

A robotot a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Egyetemi Gyógyszertárának 2017 óta működő citosztatikus keverékinfúzió-készítő laboratóriumában néhány hete alkalmazzák. Az automatizált citosztatikus keverékinfúzió-összeállító eszközt

Magyarországon elsőként, Európában pedig negyedikként vezették be a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában.

– A robottechnologia segíti a daganatos betegek kezelését, használata jelentős előrelépés a gyógyszer- és betegbiztonság, valamint a dolgozók védelme szempontjából is. A Klinikai Központ kiemelt figyelmet fordít dolgozói egészségének és biztonságának védelmére, különösen azokban a munkafolyamatokban, amelyek fokozott kockázatot jelentenek – mint például a citosztatikumok előállítása és keverése. Ezek az eljárások speciális munkakörnyezetet igényelnek, ahol a maximális védelem elengedhetetlen. Mindezen túl a robot által előállított keverékinfúziók magas minősége a betegek biztonságát is nagyban erősíti. Ez a korszerű eszköz nem csak a legmagasabb biztonsági követelményeknek felel meg, de országos viszonylatban is egyedülállónak számít – emelte ki Szabó Zoltán professzor, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke.

A működéshez emberi közreműködés továbbra is szükséges például: a terápia (címkén lévő data matrix kód) beolvasásához, az infúziókészítés hozzávalóinak (gyógyszer, vivőanyag, zárt gyógyszerátviteli eszköz) betöltéséhez, a kész infúzió kivételéhez, de a robot jelentősen növeli az infúziókészítés hatékonyságát, biztonságosságát, használata egyszerű, egyértelmű.

– A készülék zárt gyógyszerátviteli eszközök használatával, MI-technológiával és – három nagy felbontású kamerájának köszönhetően – többlépcsős, képalapú hitelesítéssel az egyik legbiztonságosabban működő rendszer, ami minimálisra csökkenti a gyógyszerkészítési hibák lehetőségét. Pontosan azonosítja a betegnek elrendelt terápiát, a felhasznált készítményeket, a gyógyszeres ampulláktól az infúziós palackokig, így biztosítva a teljes körű dokumentációt és visszakövethetőséget. A dolgozók védelme garantált, hiszen a folyamat teljesen automatizált, így nem kerülhetnek közvetlen kapcsolatba a citosztatikumokkal – ismertette Buchholcz Gyula, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Egyetemi Gyógyszertár intézetvezető főgyógyszerésze.