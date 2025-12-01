Bővült a Mészáros-csoport egészségügyi portfóliója

A tranzakció eredményeként a vállalatcsoport egészségügyi portfóliója a 2019-ban alapított, prémium kategóriás magán-egészségügyi szolgáltatóval, a MiND Klinikával és annak leányvállalataival bővült. Az akvizíció elsődleges célja a MiND Klinika márka értékének és szakmai reputációjának megőrzése, valamint a társaság hosszú távú, fenntartható és magas színvonalú működésének biztosítása. A Talentis Group Zrt. kiemelt törekvése továbbá a szolgáltatási struktúra stabilizálása és konszolidációja, valamint az orvosdiagnosztikai tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések, beruházások és innovatív egészségügyi megoldások végrehajtása.

A tranzakció a MiND Klinika számára jelentős előnyökkel jár, mivel a stabil, tőkeerős új tulajdonosi háttér hosszú távon biztosítja a társaság működésének pénzügyi és szakmai biztonságát. A Talentis Group Zrt. belépésével a MiND Klinika megerősített tőkealapot, kiszámítható finanszírozási környezetet és olyan stratégiai támogatást kap, amely lehetővé teszi szolgáltatásai bővítését, a meglévő infrastruktúra fejlesztését, valamint új technológiai és orvosdiagnosztikai beruházások megvalósítását.

A tulajdonosváltás továbbá hozzájárul a szervezet működési stabilitásához, az ellátás magas szakmai színvonalának fenntartásához, ugyanakkor kiszámítható, hosszú távú fejlődési pályára helyezi a társaságot.

„Kiemelt célunk, hogy a MiND Klinika magas szakmai presztízsű orvosi és diagnosztikai csapatának tudására és tapasztalatára támaszkodva a társaság továbbra is a hazai magánegészségügyi piac meghatározó szereplője maradjon, illetve annak még erőteljesebb, stratégiai pozíciójú szereplőjévé váljon. A vállalatcsoport részéről olyan szervezeti és működési szinergiák, valamint csoportszintű know-how és menedzsmenttámogatás áll rendelkezésre, amelyek elősegítik a klinika szolgáltatásainak további fejlesztését, az erőforrások hatékonyabb allokációját, valamint az innovatív orvosdiagnosztikai és betegellátási megoldások integrációját. Meggyőződésünk, hogy a stabil pénzügyi háttér, a csoporton belüli tapasztalatok és a klinika magas szakmai színvonala együttesen a páciensek és a teljes ellátási környezet számára is kézzelfogható értéket teremt. A klinika által nyújtott szolgáltatások terveink szerint a munkavállalóinknak is egy plusz cafeteria elem lehet, hiszen számunkra kiemelten fontos a dolgozóink egészsége” – nyilatkozta Mészáros Lőrinc, a Mészáros-csoport tulajdonosa.

A tulajdonosváltást követően a klinika változatlan szakmai csapattal folytatja tevékenységét.

„A MiND Klinika alapítása óta a legmagasabb szintű ellátást nyújtja, egyik alapítója Mechtler László magyar származású neurológus professzor, az USA legnagyobb privát neurológiai központjának, a DENT Intézetnek a szakmai vezetője. A budapesti központ létrehozásának célja a sikeres amerikai praxisközösség modell meghonosítása, a világon most elérhető legkorszerűbb diagnosztikai eszközpark létesítése és ezek összehangolása nemzetközi kutatásokkal. Az elmúlt években több kiemelkedő szaktudású itthoni és külföldről hazatért szakembert sikerült meggyőznünk, hogy csatlakozzanak a MiND Klinikához - én öt év svájci praktizálás után jöttem haza Európa egyik legnagyobb magánkórházából, a zürichi Hirslanden Klinikáról. A stabil tőke és kiemelkedő színvonalú eszközpark mellett meggyőződésem, hogy úgy tudjuk a klinika regionális vezető szerepét több szakterületen is biztosítani, ha ehhez a legjobb szakembereket tudjuk megnyerni. Intézetünk továbbra is élen kíván járni a legújabb orvosi megoldások bevezetésében, bővíteni szeretnénk a kutatási együttműködéseinket mind az innovatív gyógyszergyártókkal, mind a diagnosztika területén. Ennek fontos mérföldköve a GE Healthcare vállalattal 2025 novemberében kötött együttműködési és referencia centrum megállapodás, amelynek köszönhetően számos új diagnosztikai modalitás elsőként a MiND Intézetben lesz elérhető” – mondta Entz László, a MiND Klinika ügyvezetője.