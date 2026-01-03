BerlinBudapestmigráció

Háborús hangulat Nyugaton, béke Budapesten – így telt az ünnep

Már a német sajtónak is feltűnt a különbség hazánk és Németország szilvesztere között. Míg Budapesten békében ünnepeltek az emberek, addig Berlinben háborús állapotok között telt az éjszaka.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 21:55
Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW Forrás: DPA
Egyértelmű különbség volt Európa nyugati és keleti fele között, már ami a szilveszteri ünneplést illeti. A német sajtó szerint amíg Budapesten, Prágában és Varsóban békésen telt az ünnep, addig Németországban és Franciaországban a rohamrendőröket is be kellett vetni a háborús állapotok miatt, ezért pedig egyértelműen a migráció a felelős – írja az Origo. 

Berlin utcáin elszabadult a pokol szilveszter éjszaka, Budapest azonban békésen ünnepelt
Berlin utcáin elszabadult a pokol szilveszter éjszaka, Budapest azonban békésen ünnepelt 
Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / DPA

Berlinben a sajtó összesítése szerint tizenkét óra alatt 2340 bejelentés érkezett, amelyek 800 nyomozást eredményeztek. Hamburgban tíz rendőr sérült meg, és 1398 incidenshez kellett kivonulni. Lipcsében és Berlinben vízágyúkat kellett bevetni. Amszterdamban egy történelmi templom bánta az ünneplést, Brüsszelben a mentőkre támadtak, villamosokat gyújtogattak, Franciaországban még a tavalyinál is több autót gyújtottak fel a nagy ünneplés közepette. 

Ezek a számok és incidensek megmutatják, mekkora veszélyt is jelent a migráció és mennyire formálja át Európa országait. 

Bárki, aki manapság Brüsszelbe utazik, első kézből tapasztalhatja a félelem és a bizalmatlanság légkörét. Elég egy kicsit távolabb menni a bizottság vagy az Európai Parlament épületétől, hogy érezzük a többségében muszlim bevándorlók állandó, tagadhatatlan idegenségét – írja a Tichys Einblick újságírója.

A szerző egyúttal rávilágít, hogy habár Németország szerepelt a legtöbbet a hírekben, Franciaországban sem jobb a helyzet, ahol csak Strasbourgban több mint 100 járművet gyújtottak fel, 25 rendőr megsérült, egy lakást tűzijáték gyújtott fel, és több mint 30 embert tartóztattak le. A belügyminisztérium adatai szerint Franciaország-szerte 1173 járművet gyújtottak fel. Ez 200-zal több, mint tavaly újév napján. 

A szerző szerint míg Emmanuel Macron újévi beszédében a távoli Ukrajnában és a még távolabbi Oroszország ellen vívott háborúról beszélt, az igazi háború minden francia város utcáin tombolt – egy háború, amelyet a drogkartellek és a bűnöző migránsok büntetlensége táplált.

Ezzel szemben a szerző szerint éles kontrasztot mutat Európa keleti fele, ahol még mindig biztonságban tudnak ünnepelni az emberek. Budapesten, Varsóban és Prágában szilveszterkor nem kellett a rohamrendőröket riasztani, hiszen pusztán a jól megszokott, békés mederben zajló ünneplésről és nem háborús helyzetről volt szó. 

Habár a szerző szerint sokat kritizálja a brüsszeli vezetés a kelet-európai kormányokat, a helyzet nem is lehetne egyértelműbb. 

Magyarország nemet mondott a bevándorlásra, ez a döntés pedig úgy tűnik, kifizetődött, miután hazánkban az ünnepek még mindig az ünneplésről szólnak. Nem kell a hatóságoknak tomboló migránsokra és terrortámadásokra készülniük. 

Borítókép: Berlini rendőrök az utcán szilveszter éjszaka (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

