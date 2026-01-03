Háborús hangulat Nyugaton, béke Budapesten – így telt az ünnep

Egyértelmű különbség volt Európa nyugati és keleti fele között, már ami a szilveszteri ünneplést illeti. A német sajtó szerint amíg Budapesten, Prágában és Varsóban békésen telt az ünnep, addig Németországban és Franciaországban a rohamrendőröket is be kellett vetni a háborús állapotok miatt, ezért pedig egyértelműen a migráció a felelős – írja az Origo.

Berlin utcáin elszabadult a pokol szilveszter éjszaka, Budapest azonban békésen ünnepelt

Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / DPA

Berlinben a sajtó összesítése szerint tizenkét óra alatt 2340 bejelentés érkezett, amelyek 800 nyomozást eredményeztek. Hamburgban tíz rendőr sérült meg, és 1398 incidenshez kellett kivonulni. Lipcsében és Berlinben vízágyúkat kellett bevetni. Amszterdamban egy történelmi templom bánta az ünneplést, Brüsszelben a mentőkre támadtak, villamosokat gyújtogattak, Franciaországban még a tavalyinál is több autót gyújtottak fel a nagy ünneplés közepette.