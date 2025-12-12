KonferencialigaBaráth PéterSlovan BratislavaRapid WienRaków CzestochowaBolla Bendegúz

A Konferencialiga egyik legjobb és legrosszabb csapatában is van magyar válogatott futballista

Csütörtök este újabb játéknapot rendeztek a Konferencialiga alapszakaszában, immár az 5. fordulóra került sor. Baráth Péter ezúttal csereként kapott lehetőséget a Konferencialiga-játéknapot a harmadik helyen záró, a bosnyák Zrinjski Mostart 1-0-ra legyőző Raków Czestochowában, a Bolla Bendegúzt nélkülöző Rapid Wien viszont az ötödik meccsét is elbukta, ezúttal a ciprusi Omoniával szemben.

2025. 12. 12. 7:56
Baráth Péter ezúttal csereként kapott lehetőséget Fotó: Marcin Golba Forrás: NurPhoto/AFP
Ellentétes csütörtököt hozott a magyar légiósoknak a Konferencialiga 5. fordulója: a Raków Czestochowában Baráth Péter ezúttal a kispadon kapott helyet a bosnyák Zrinjski Mostar ellen, és végül csak a 76. percben küldte be őt az edzője. Akkor már a lengyelek 1-0-ra vezettek egy tizenegyesből szerzett góllal, és mivel újabb találat már nem született, ezzel begyűjtötték mindhárom pontot. Baráth csapata öt meccs után három győzelemmel és két döntetlennel a harmadik a tabellán, így van esélye arra, hogy közvetlenül a nyolcaddöntőbe jusson az alapszakasz zárultával.

A Slovan-drukkerek botrányt csináltak a Konferencialiga alapszakaszában
A Slovan-drukkerek botrányt csináltak a Konferencialiga alapszakaszában. Fotó: AFP/Bart Stoutjesdijk

Bolla Bendegúznak már kevesebb oka volt az örömre, a sérült magyar válogatott futballista nélkül felálló Rapid Wien 1-0-ra kikapott a ciprusi Omoniától, s így továbbra is az egyetlen olyan csapat a mezőnyben, amely az összes mérkőzését elveszítette az alapszakaszban.

 

Botrány után Slovan-kiesés

Szkopjében a pozsonyi drukkerek rendbontását követően a Skendija 2-0-ra legyőzte a Slovan Bratislavát, amely egyetlen siker mellett négy vereséggel áll, és mivel az esti meccsek során a gibraltári Lincoln Red Imps nyerni tudott, a szlovák csapatnak már matematikai esélye sincs a továbbjutásra.

A hatfordulós alapszakasz első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. pozícióban zárók pedig oda-visszavágós párharcokban küzdenek meg a legjobb 16 közé kerülésért. A 25–36. helyezettek befejezik az idénybeli nemzetközi szereplésüket. A döntőt május 27-én rendezik Lipcsében.

Konferencialiga, alapszakasz, 5. forduló:

  • Fiorentina (olasz)–Dinamo Kijev (ukrán) 1-1
  • Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Rayo Vallecano (spanyol) 1-2
  • Drita (koszovói)–AZ Alkmaar (holland) 0-3
  • Breidablik (izlandi)–Shamrock Rovers (ír) 3-1
  • Samsunspor (török)–AEK Athén (görög) 1-2
  • Shkendija (északmacedón)–Slovan Bratislava (szlovák) 2-0
  • Häcken (svéd)–AEK Larnaca (ciprusi) 1-1
  • Universitatea Craiova (román)–Sparta Praha (cseh) 1-2
  • Noah (örmény)–Legia Warszawa (lengyel) 2-1
  • Rapid Wien (osztrák)–Omonia (ciprusi) 0-1
  • Lech Poznan (lengyel)–FSV Mainz (német) 1-1
  • HNK Rijeka (horvát)–Celje (szlovén) 3-0
  • Lincoln Red Imps (gibraltári)–Sigma Olomouc (cseh) 2-1
  • Kuopion PS (finn)–Lausanne (svájci) 0-0
  • Aberdeen (skót)–Strasbourg (francia) 0-1
  • Raków Czestochowa (lengyel)–Zrinjski Mostar (bosnyák) 1-0
  • Hamrun Spartans (máltai)–Sahtar Donyeck (ukrán) 0-2
  • Shelbourne (ír)–Crystal Palace (angol) 0-3

A Kl-alapszakasz állását itt tekintheti meg!

 

 

