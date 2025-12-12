A Konferencialiga egyik legjobb és legrosszabb csapatában is van magyar válogatott futballista

Ellentétes csütörtököt hozott a magyar légiósoknak a Konferencialiga 5. fordulója: a Raków Czestochowában Baráth Péter ezúttal a kispadon kapott helyet a bosnyák Zrinjski Mostar ellen, és végül csak a 76. percben küldte be őt az edzője. Akkor már a lengyelek 1-0-ra vezettek egy tizenegyesből szerzett góllal, és mivel újabb találat már nem született, ezzel begyűjtötték mindhárom pontot. Baráth csapata öt meccs után három győzelemmel és két döntetlennel a harmadik a tabellán, így van esélye arra, hogy közvetlenül a nyolcaddöntőbe jusson az alapszakasz zárultával.

A Slovan-drukkerek botrányt csináltak a Konferencialiga alapszakaszában. Fotó: AFP/Bart Stoutjesdijk

Bolla Bendegúznak már kevesebb oka volt az örömre, a sérült magyar válogatott futballista nélkül felálló Rapid Wien 1-0-ra kikapott a ciprusi Omoniától, s így továbbra is az egyetlen olyan csapat a mezőnyben, amely az összes mérkőzését elveszítette az alapszakaszban.

Botrány után Slovan-kiesés

Szkopjében a pozsonyi drukkerek rendbontását követően a Skendija 2-0-ra legyőzte a Slovan Bratislavát, amely egyetlen siker mellett négy vereséggel áll, és mivel az esti meccsek során a gibraltári Lincoln Red Imps nyerni tudott, a szlovák csapatnak már matematikai esélye sincs a továbbjutásra.

A hatfordulós alapszakasz első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. pozícióban zárók pedig oda-visszavágós párharcokban küzdenek meg a legjobb 16 közé kerülésért. A 25–36. helyezettek befejezik az idénybeli nemzetközi szereplésüket. A döntőt május 27-én rendezik Lipcsében.