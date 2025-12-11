Nem bírtak magukkal a szlovák drukkerek, alaposan ráfizettek

A Slovan Bratislava nem áll valami fényesen a Konferencialiga alapszakaszában. Négy forduló alatt három pontot gyűjtött a szlovák csapat, amely az előző körben a spanyol Rayo Vallecánót győzte le 2-1-re hazai pályán, ezzel jelenleg a 29. hely illeti meg. Csütörtökön 18.45-kor a tőlük egy fokkal jobb helyzetben lévő, négy pontjával a tabellán 25. FK Shkëndija otthonában lépnek pályára a világoskékek, Észak-Macedóniában próbálnak meg javítani a mérlegükön.

A Slovan játékosainak (kékben) nagy szükségük lenne a szurkolók segítségére a Konferencialigában Fotó: BART STOUTJESDIJK/ANP

Egy Slovan-drukkert letartóztattak

A pozsonyiakat természetesen a szurkolóik is elkísérték Szkopjébe, néhányan azonban már a repülőút során is túl lelkesek voltak. A szerdai járaton alkoholtól túlfűtött állapotban dalolászni kezdtek, majd egyre agresszívebben viselkedtek, a többi utast és a gép személyzetét sem hagyták békén. Erre leginkább ők fizettek rá: egy Slovan-drukkert őrizetbe vett az északmacedón rendőrség, további tíztől pedig megtagadták az országba való belépést, ők a stadion helyett hazafelé vették az irányt.