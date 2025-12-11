Nem bírtak magukkal a szlovák drukkerek, alaposan ráfizettek

A Slovan Bratislava nem áll valami fényesen a Konferencialiga alapszakaszában. Négy forduló alatt három pontot gyűjtött a szlovák csapat, amely az előző körben a spanyol Rayo Vallecánót győzte le 2-1-re hazai pályán, ezzel jelenleg a 29. hely illeti meg. Csütörtökön 18.45-kor a tőlük egy fokkal jobb helyzetben lévő, négy pontjával a tabellán 25. FK Shkëndija otthonában lépnek pályára a világoskékek, Észak-Macedóniában próbálnak meg javítani a mérlegükön.
Egy Slovan-drukkert letartóztattak
A pozsonyiakat természetesen a szurkolóik is elkísérték Szkopjébe, néhányan azonban már a repülőút során is túl lelkesek voltak. A szerdai járaton alkoholtól túlfűtött állapotban dalolászni kezdtek, majd egyre agresszívebben viselkedtek, a többi utast és a gép személyzetét sem hagyták békén. Erre leginkább ők fizettek rá: egy Slovan-drukkert őrizetbe vett az északmacedón rendőrség, további tíztől pedig megtagadták az országba való belépést, ők a stadion helyett hazafelé vették az irányt.
Konferencialiga, alapszakasz, 5. forduló
A tabella:
1. Samsunspor 4 3 1 - 9- 2 10 pont
2. Strasbourg 4 3 1 - 7- 4 10
3. Celje 4 3 - 1 8- 4 9
4. Sahtar Donyeck 4 3 - 1 8- 5 9
5. FSV Mainz 4 3 - 1 4- 2 9
6. Raków Czestochowa 4 2 2 - 7- 2 8
7. AEK Larnaca 4 2 2 - 5- 0 8
8. Drita 4 2 2 - 4- 2 8
9. Jagiellonia Bialystok 4 2 2 - 4- 2 8
10. AEK Athén 4 2 1 1 9- 4 7
11. Sparta Praha 4 2 1 1 5- 2 7
12. Rayo Vallecano 4 2 1 1 8- 6 7
13. Lausanne 4 2 1 1 5- 3 7
14. Sigma Olomouc 4 2 1 1 5- 5 7
15. Universitatea Craiova 4 2 1 1 3- 3 7
16. Lech Poznan 4 2 - 2 9- 6 6
17. Fiorentina 4 2 - 2 6- 3 6
18. Crystal Palace 4 2 - 2 6- 4 6
19. Zrinjski Mostar 4 2 - 2 7- 8 6
20. AZ Alkmaar 4 2 - 2 4- 7 6
21. Omonia 4 1 2 1 4- 3 5
22. Kuopion PS 4 1 2 1 4- 3 5
23. Noah 4 1 2 1 4- 4 5
24. HNK Rijeka 4 1 2 1 2- 2 5
25. Shkendija 4 1 1 2 2- 4 4
26. Lincoln Red Imps 4 1 1 2 4-10 4
27. Dinamo Kijev 4 1 - 3 6- 7 3
28. Legia Warszawa 4 1 - 3 3- 5 3
29. Slovan Bratislava 4 1 - 3 4- 7 3
30. Hamrun Spartans 4 1 - 3 3- 6 3
31. Häcken 4 - 2 2 4- 6 2
32. Breidablik 4 - 2 2 2- 7 2
33. Aberdeen 4 - 2 2 3-10 2
34. Shelbourne 4 - 1 3 0- 4 1
35. Shamrock Rovers 4 - 1 3 3- 9 1
36. Rapid Wien 4 - - 4 2-12 0
