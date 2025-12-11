Slovan BratislavaKonferencialigaÉszak-Macedónia

Nem bírtak magukkal a szlovák drukkerek, alaposan ráfizettek

A pozsonyi Slovan drukkerei nem bírtak magukkal az északmacedón FK Shkendija elleni Konferencialiga-mérkőzésre készülve. Néhányan mámoros állapotban tették meg az utat Szkopjébe, és a repülőúton zavart okoztak. Tizenegy Slovan-szurkoló már a csütörtöki meccs helyszínére sem jutott el, a hatóságok őrizetbe vették, illetve visszafordították őket.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 18:29
A Slovan szurkolói a csapat AZ Alkmaar elleni Kl-mérkőzésén Fotó: BART STOUTJESDIJK Forrás: ANP
A Slovan Bratislava nem áll valami fényesen a Konferencialiga alapszakaszában. Négy forduló alatt három pontot gyűjtött a szlovák csapat, amely az előző körben a spanyol Rayo Vallecánót győzte le 2-1-re hazai pályán, ezzel jelenleg a 29. hely illeti meg. Csütörtökön 18.45-kor a tőlük egy fokkal jobb helyzetben lévő, négy pontjával a tabellán 25. FK Shkëndija otthonában lépnek pályára a világoskékek, Észak-Macedóniában próbálnak meg javítani a mérlegükön.

A Slovan játékosainak (kékben) nagy szükségük lenne a szurkolók segítségére a Konferencialigában
A Slovan játékosainak (kékben) nagy szükségük lenne a szurkolók segítségére a Konferencialigában Fotó: BART STOUTJESDIJK/ANP

Egy Slovan-drukkert letartóztattak

A pozsonyiakat természetesen a szurkolóik is elkísérték Szkopjébe, néhányan azonban már a repülőút során is túl lelkesek voltak. A szerdai járaton alkoholtól túlfűtött állapotban dalolászni kezdtek, majd egyre agresszívebben viselkedtek, a többi utast és a gép személyzetét sem hagyták békén. Erre leginkább ők fizettek rá: egy Slovan-drukkert őrizetbe vett az északmacedón rendőrség, további tíztől pedig megtagadták az országba való belépést, ők a stadion helyett hazafelé vették az irányt.

Konferencialiga, alapszakasz, 5. forduló

  • Fiorentina (olasz)–Dinamo Kijev (ukrán) 18.45
  • Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Rayo Vallecano (spanyol) 18.45
  • Drita (koszovói)–AZ Alkmaar (holland) 18.45
  • Breidablik (izlandi)–Shamrock Rovers (ír) 18.45
  • Samsunspor (török)–AEK Athén (görög) 18.45
  • Shkendija (északmacedón)–Slovan Bratislava (szlovák) 18.45
  • Häcken (svéd)–AEK Larnaca (ciprusi) 18.45
  • Universitatea Craiova (román)–Sparta Praha (cseh) 18.45
  • Noah (örmény)–Legia Warszawa (lengyel) 18.45
  • Rapid Wien (osztrák)–Omonia (ciprusi) 21.00
  • Lech Poznan (lengyel)–FSV Mainz (német) 21.00
  • HNK Rijeka (horvát)–Celje (szlovén) 21.00
  • Lincoln Red Imps (gibraltári)–Sigma Olomouc (cseh) 21.00
  • Kuopion PS (finn)–Lausanne (svájci) 21.00
  • Aberdeen (skót)–Strasbourg (francia) 21.00
  • Raków Czestochowa (lengyel)–Zrinjski Mostar (bosnyák) 21.00
  • Hamrun Spartans (máltai)–Sahtar Donyeck (ukrán) 21.00
  • Shelbourne (ír)–Crystal Palace (angol) 21.00

A tabella:

1. Samsunspor 4 3 1 - 9- 2 10 pont

2. Strasbourg 4 3 1 - 7- 4 10

3. Celje 4 3 - 1 8- 4 9

4. Sahtar Donyeck 4 3 - 1 8- 5 9

5. FSV Mainz 4 3 - 1 4- 2 9

6. Raków Czestochowa 4 2 2 - 7- 2 8

7. AEK Larnaca 4 2 2 - 5- 0 8

8. Drita 4 2 2 - 4- 2 8

9. Jagiellonia Bialystok 4 2 2 - 4- 2 8

10. AEK Athén 4 2 1 1 9- 4 7

11. Sparta Praha 4 2 1 1 5- 2 7

12. Rayo Vallecano 4 2 1 1 8- 6 7

13. Lausanne 4 2 1 1 5- 3 7

14. Sigma Olomouc 4 2 1 1 5- 5 7

15. Universitatea Craiova 4 2 1 1 3- 3 7

16. Lech Poznan 4 2 - 2 9- 6 6

17. Fiorentina 4 2 - 2 6- 3 6

18. Crystal Palace 4 2 - 2 6- 4 6

19. Zrinjski Mostar 4 2 - 2 7- 8 6

20. AZ Alkmaar 4 2 - 2 4- 7 6

21. Omonia 4 1 2 1 4- 3 5

22. Kuopion PS 4 1 2 1 4- 3 5

23. Noah 4 1 2 1 4- 4 5

24. HNK Rijeka 4 1 2 1 2- 2 5

25. Shkendija 4 1 1 2 2- 4 4

26. Lincoln Red Imps 4 1 1 2 4-10 4

27. Dinamo Kijev 4 1 - 3 6- 7 3

28. Legia Warszawa 4 1 - 3 3- 5 3

29. Slovan Bratislava 4 1 - 3 4- 7 3

30. Hamrun Spartans 4 1 - 3 3- 6 3

31. Häcken 4 - 2 2 4- 6 2

32. Breidablik 4 - 2 2 2- 7 2

33. Aberdeen 4 - 2 2 3-10 2

34. Shelbourne 4 - 1 3 0- 4 1

35. Shamrock Rovers 4 - 1 3 3- 9 1

36. Rapid Wien 4 - - 4 2-12 0

 

