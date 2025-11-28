Nincs tovább, máris menesztették a Ferencváros volt edzőjét

Hivatalos közleményt adott ki pénteken a magyar válogatott Bolla Bendegúz együttese, a Rapid Wien. Az osztrák labdarúgó-bajnokságban szereplő klub csütörtök este 4-1-es vereséget szenvedett a Raków Czestochowa vendégeként a Konferencia-liga negyedik fordulójában, ezt követően döntött úgy a klubvezetés, hogy megköszöni az immáron csak volt vezetőedző, Peter Stöger munkáját.

Bolla Bendegúz (zöld-fehérben) csapata, a Rapid Wien Peter Stöger menesztése után ideiglenes edzővel folytatja tovább (Fotó: Csudai Sándor)

Peter Stöger Bécsben hamarabb búcsúzott, mint a Fraditól

A felmentés nem volt előzmény nélküli. A selejtező rájátszásában az ETO FC-t búcsúztató Rapid negyedik vereségét szenvedte el a Kl-ben, ahol ezzel a 36 csapatos ligaszakasz egyetlen pont nélküli gárdája, és bár a bajnokságban 14 játéknap után második, legutóbbi tizenkét meccséből nyolcszor veszített. Stögerrel együtt távozik a csapattól segédedzője, Thomas Sageder is, Bolláék felkészülését a továbbiakban ideiglenesen Stefan Kulovits irányítja. A 42 éves edző már tavasszal is ellátta ezt a feladatot, amikor a bécsiek Robert Klausstól váltak meg.