Nincs tovább, máris menesztették a Ferencváros volt edzőjét

A Konferencialiga-vereség végleg megpecsételte az 59 éves tréner sorsát. A négy évvel ezelőtt az FTC-től is néhány hónap után elküldött Peter Stöger ezen a nyáron állt munkába Bécsben, a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid Wien együttesénél, ám mindössze 27 tétmérkőzésen bizonyíthatott, a klub ugyanis pénteken a menesztéséről számolt be.

2025. 11. 28. 15:11
Peter Stöger a nyáron igazolt Bécsbe, november végére azonban állás nélkül maradt. Fotó: Csudai Sándor
Hivatalos közleményt adott ki pénteken a magyar válogatott Bolla Bendegúz együttese, a Rapid Wien. Az osztrák labdarúgó-bajnokságban szereplő klub csütörtök este 4-1-es vereséget szenvedett a Raków Czestochowa vendégeként a Konferencia-liga negyedik fordulójában, ezt követően döntött úgy a klubvezetés, hogy megköszöni az immáron csak volt vezetőedző, Peter Stöger munkáját.

Bolla Bendegúz (zöld-fehérben) csapata, a Rapid Wien Peter Stöger menesztése után ideiglenes edzővel folytatja tovább
Bolla Bendegúz (zöld-fehérben) csapata, a Rapid Wien Peter Stöger menesztése után ideiglenes edzővel folytatja tovább (Fotó: Csudai Sándor)

 

Peter Stöger Bécsben hamarabb búcsúzott, mint a Fraditól

A felmentés nem volt előzmény nélküli. A selejtező rájátszásában az ETO FC-t búcsúztató Rapid negyedik vereségét szenvedte el a Kl-ben, ahol ezzel a 36 csapatos ligaszakasz egyetlen pont nélküli gárdája, és bár a bajnokságban 14 játéknap után második, legutóbbi tizenkét meccséből nyolcszor veszített. Stögerrel együtt távozik a csapattól segédedzője, Thomas Sageder is, Bolláék felkészülését a továbbiakban ideiglenesen Stefan Kulovits irányítja. A 42 éves edző már tavasszal is ellátta ezt a feladatot, amikor a bécsiek Robert Klausstól váltak meg.

A 2021 júliusától decemberéig a Ferencváros vezetőedzőjeként 31 tétmérkőzés erejéig dolgozó, a Rapidnál 2025 júliusában munkába állt Stögernek így mindösszesen 27 tétmeccs jutott Bécsben, mérlege 14 győzelem 4 döntetlen és 9 vereség.

 

