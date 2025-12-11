labdarúgó Európa-ligaFerencvárosFTCélő közvetítésGlasgow Rangers

Rangers-gól VAR-segítséggel, a gólöröm nagyobb füttyszót kapott – kövesse élőben a mérkőzést!

A Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-liga alapszakaszának csütörtöki 6. fordulójában a 2022-ben döntős skót Glasgow Rangers ellen tenne újabb lépést nemcsak a továbbjutás, hanem akár az egyenes ági nyolcaddöntős szereplés felé. Kövesse velünk a budapesti FTC–Rangers mérkőzést!

Wiszt Péter
2025. 12. 11. 18:36
Varga Barnabás fejét ezúttal is keresték beívelésekkel a ferencvárosi társak (Fotó: Polyák Attila)
Robbie Keane vezetőedző együttese az Európa-liga alapszakaszában öt kör után is veretlenül várta a folytatást, pontosabban az egy ponttal álló skót Rangers elleni hazai találkozót. Az értékesebb kerettel rendelkező glasgow-i együttes a győzelem és a továbbjutási esély megőrzésének reményében lépett pályára, ötmérkőzéses veretlenségi sorozattal a háta mögött. Az FTC–Rangers összecsapáson az ujjsérüléssel bajlódó Dibusz Dénes helyén Gróf Dávid védett a hazai kapuban, előtte három védő – Ibrahima Cissé, Toon Raemaekers és Szalai Gábor –, öt középpályás – Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Ötvös Bence, Tóth Alex és Callum O'Dowda – és két csatár – Varga Barnabás és Bamidele Yusuf – játszott.

Bamidele Yusuf (balra) és Varga Barnabás kezdett a hazai csatársorban az FTC–Rangers Európa-liga-mérkőzésen
Bamidele Yusuf (balra) és Varga Barnabás kezdett a hazai csatársorban az FTC–Rangers Európa-liga-mérkőzésen (Fotó: Polyák Attila)

A játékosként a városi rivális Celtic csapatát is erősítő Robbie Keane hangos füttyszót kapott a Rangers szurkolóitól, de ezt leszámítva békés és kiváló hangulatban kezdődhetett a mérkőzés, amelyre a vendégszektor szinte teljesen megtelt, és a ferencvárosi drukkerek is szép számban voltak kíváncsiak. Az Alphaville Forever Young, majd Gala Rizzatto Freed From Desire című száma még inkább lázba hozta a skótokat, akik – az eddig felejthetően sikerült idényük ellenére is – lelkesen énekeltek és ugráltak ezekre. Ilyen előjelekkel érkeztek meg a csapatok a pályára, hogy elkezdjék az összecsapást.

Ferencváros - Glasgow Rangers labdarúgó Európa-liga-meccs
Az FTC kezdőcsapata a Rangers ellen (Fotó: Polyák Attila)

Az FTC–Rangers találkozó történései

Már a harmadik percben vezetést szerezhetett volna az FTC, ekkor egy indítás után Yusuf vette át a labdát és futotta le a védőjét, ám végül a kapu bal alsó sarka mellé lőtt a hazaiak csatára. A találkozó elején ettől függetlenül a magyar térfélen volt többet a labda, a vendégek többször eljutottak a tizenhatosig is, ám Gróf kapuja nem forgott veszélyben. Az első tíz perc végén a Fradi nigériai csatára ismét megnyert egy versenyfutást védőjével szemben, és noha ebből lövés nem lett, biztató volt a mérkőzés folytatására nézve. 

Egyre inkább átvette a játék irányítását a magyar bajnok: a másik támadó, Varga felé először a 16. percben szállt beadás, ám centiméterekkel lemaradt a labdáról.

A következő szöglet után a korábbi angol válogatott kapus, Jack Butland ejtette ki a játékszert, Raemaekers viszont kapásból nem találta el a kaput. A félidő felénél is volt egy veszélyes sarokrúgás, ekkor Szalai elfejelte a talán jobb helyzetben érkezett Yusuf elől a labdát, amely így mellészállt.

Ferencváros - Glasgow Rangers labdarúgó Európa-liga-meccs
Szögletek után is veszélyes volt a Ferencváros (Fotó: Polyák Attila)

Szép gól, csúnya gólöröm, ápolások a vendégeknél

A Rangers először a 27. percben villant meg igazán, és a találkozó első, kaput eltaláló lövéséből rögtön gól is lett. Egy kontra végén Bojan Miovszki akrobatikus mozdulattal lőtt a kapuba, és noha 

elsőre les miatt érvénytelenítették a találatot, a videobírós vizsgálat után megadták. A ferencvárosi szurkolók még hangosabb füttyszóval fogadták, hogy látványosan a hazai tábor előtt ünnepelte meg a gólját az északmacedón támadó. 

Két perccel később Yusuf már egyenlíthetett is volna, de ziccerben az oldalhálóba lőtt. A félidő hajrájához közeledve Nasser Djiga sérülése miatt sokáig állt a játék, és a hazai drukkereknek nem igazán tetszett, hogy újrakezdés után azonnal játékra jelentkezett a Rangers védője. Ráadásul, amikor pályára lépett, akkor csapattársa, Max Aarons hosszas ápolása szakította meg a találkozót. Némi elégtétel volt, hogy ő ezután a túl korai visszatérése miatt sárga lapot kapott.

Cikkünk frissül a mérkőzés eseményeivel.

Európa-liga, alapszakasz, 6. forduló:

  • FTC–Rangers (skót) 0-1 – élő
    gól: Miovszki (27.)

Így készült a Rangers a Ferencváros elleni mérkőzésre:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

