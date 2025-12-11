Rangers-gól VAR-segítséggel, a gólöröm nagyobb füttyszót kapott – kövesse élőben a mérkőzést!

Robbie Keane vezetőedző együttese az Európa-liga alapszakaszában öt kör után is veretlenül várta a folytatást, pontosabban az egy ponttal álló skót Rangers elleni hazai találkozót. Az értékesebb kerettel rendelkező glasgow-i együttes a győzelem és a továbbjutási esély megőrzésének reményében lépett pályára, ötmérkőzéses veretlenségi sorozattal a háta mögött. Az FTC–Rangers összecsapáson az ujjsérüléssel bajlódó Dibusz Dénes helyén Gróf Dávid védett a hazai kapuban, előtte három védő – Ibrahima Cissé, Toon Raemaekers és Szalai Gábor –, öt középpályás – Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Ötvös Bence, Tóth Alex és Callum O'Dowda – és két csatár – Varga Barnabás és Bamidele Yusuf – játszott.

Bamidele Yusuf (balra) és Varga Barnabás kezdett a hazai csatársorban az FTC–Rangers Európa-liga-mérkőzésen (Fotó: Polyák Attila)

A játékosként a városi rivális Celtic csapatát is erősítő Robbie Keane hangos füttyszót kapott a Rangers szurkolóitól, de ezt leszámítva békés és kiváló hangulatban kezdődhetett a mérkőzés, amelyre a vendégszektor szinte teljesen megtelt, és a ferencvárosi drukkerek is szép számban voltak kíváncsiak. Az Alphaville Forever Young, majd Gala Rizzatto Freed From Desire című száma még inkább lázba hozta a skótokat, akik – az eddig felejthetően sikerült idényük ellenére is – lelkesen énekeltek és ugráltak ezekre. Ilyen előjelekkel érkeztek meg a csapatok a pályára, hogy elkezdjék az összecsapást.

Az FTC kezdőcsapata a Rangers ellen (Fotó: Polyák Attila)

Az FTC–Rangers találkozó történései

Már a harmadik percben vezetést szerezhetett volna az FTC, ekkor egy indítás után Yusuf vette át a labdát és futotta le a védőjét, ám végül a kapu bal alsó sarka mellé lőtt a hazaiak csatára. A találkozó elején ettől függetlenül a magyar térfélen volt többet a labda, a vendégek többször eljutottak a tizenhatosig is, ám Gróf kapuja nem forgott veszélyben. Az első tíz perc végén a Fradi nigériai csatára ismét megnyert egy versenyfutást védőjével szemben, és noha ebből lövés nem lett, biztató volt a mérkőzés folytatására nézve.

Egyre inkább átvette a játék irányítását a magyar bajnok: a másik támadó, Varga felé először a 16. percben szállt beadás, ám centiméterekkel lemaradt a labdáról.

A következő szöglet után a korábbi angol válogatott kapus, Jack Butland ejtette ki a játékszert, Raemaekers viszont kapásból nem találta el a kaput. A félidő felénél is volt egy veszélyes sarokrúgás, ekkor Szalai elfejelte a talán jobb helyzetben érkezett Yusuf elől a labdát, amely így mellészállt.