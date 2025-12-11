A Rangers szurkolói lecsaptak a Fradi-sasra, amikor az FTC-drukkerek nem voltak ott

Amint arról beszámoltunk, a Rangers Budapestre érkezett szurkolói jó hangulatban múlatják az időt a kezdésig. Már csak azért is, mert nálunk jóval olcsóbb a sör, mint náluk. A közösségi médiában nagyon népszerű egy erről tanúskodó poszt, amiből már skót vicc is született.

A Rangers szurkolói tudatták, hogy megérkeztek (Forrás: X/Featherstone RSC)

A skót drukkerek a Groupama Aréna előtt a Fradi-sas szobránál egy Rangers-mezt és sálakat helyeztek el. Persze amikor a Ferencváros szurkolói nem voltak ott, és bizonyára csak arra a rövid időre, amíg a fotók elkészültek.

A skót Rangers szurkolói a brit lobogóval