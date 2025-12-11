groupama arénaskótglasgow rangersrangers

A Rangers szurkolói lecsaptak a Fradi-sasra, amikor az FTC-drukkerek nem voltak ott

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában a Ferencváros ma 18.45-kor a Glasgow Rangers csapatát fogadja (tv: M4 Sport). A skót szurkolók befutottak Budapestre, örülnek az olcsó sörnek, a Groupama Aréna előtt pedig a Fradi-sas szobránál Rangers-mezt és sálakat helyeztek el. Persze amikor a Ferencváros szurkolói nem voltak ott.

2025. 12. 11. 16:57
Rangers-mez a Ferencváros ikonikus szobrán
Rangers-mez a Ferencváros ikonikus szobrán Forrás: X/Featherstone RSC
Amint arról beszámoltunk, a Rangers Budapestre érkezett szurkolói jó hangulatban múlatják az időt a kezdésig. Már csak azért is, mert nálunk jóval olcsóbb a sör, mint náluk. A közösségi médiában nagyon népszerű egy erről tanúskodó poszt, amiből már skót vicc is született.

A Rangers szurkolói tudatták, megérkeztek
A Rangers szurkolói tudatták, hogy megérkeztek (Forrás: X/Featherstone RSC)

A skót drukkerek a Groupama Aréna előtt a Fradi-sas szobránál egy Rangers-mezt és sálakat helyeztek el. Persze amikor a Ferencváros szurkolói nem voltak ott, és bizonyára csak arra a rövid időre, amíg a fotók elkészültek.

A skót Rangers szurkolói a brit lobogóval

 

 

A Rangers szurkolói áprilisban Bilbaóban:

Meddig jut a Fradi?
A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

