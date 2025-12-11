A Rangers-szurkoló posztja meghódítja az internetet, máris skót vicc született! + videó

Az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulója után a Ferencváros a tabella hatodik helyén áll 11 ponttal, a Glasgow Rangers csak a 33., egy pontja van. A skótok vezetőedzője, Danny Röhl azonban bízik benne, hogy kiharcolják a továbbjutást, a nyolcadik forduló után ott lesznek a 24-ben. A jelenleg 24. helyen álló FC Basel már hat ponttal rendelkezik.

Német edző a skót kispadon, Danny Röhl a Glasgow vezetőedzője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

– Tisztában vagyok vele, hogy a hátralevő három mérkőzésünket mindenképpen meg kell nyerünk, ha szeretnénk továbbjutni, én pedig hiszek az együttesben – fogalmazott a mai meccs előtt Danny Röhl, a Glasgow Rangers mindössze 36 esztendős német trénere, aki októberben vette át a skót gárda irányítását. Hozzátette, amióta munkába állt, az Európa-ligában egy 3-0-s, majd egy 2-0-s vereséget egy 1-1-es döntetlen követett, ezért bízik abban, hogy a „sorminta” folytatódik, azaz jó eredményre lehetnek képesek ma este a Groupama Arénában.