Rangers FC Ferencváros európa-liga skót

A Rangers-szurkoló posztja meghódítja az internetet, máris skót vicc született! + videó

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában a Ferencváros ma 18.45-kor a Glasgow Rangers csapatát fogadja (tv: M4 Sport). A skót szurkolók befutottak Budapestre, és eddig nagyon elégedettek, már csak azért is, mert nálunk jóval olcsóbb a sör, mint náluk. A közösségi médiában nagy népszerűségek örvend egy erről tanúskodó poszt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 13:46
A Rangers szurkolói Fotó: VALERY HACHE Forrás: AFP
Az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulója után a Ferencváros a tabella hatodik helyén áll 11 ponttal, a Glasgow Rangers csak a 33., egy pontja van. A skótok vezetőedzője, Danny Röhl azonban bízik benne, hogy kiharcolják a továbbjutást, a nyolcadik forduló után ott lesznek a 24-ben. A jelenleg 24. helyen álló FC Basel már hat ponttal rendelkezik.  

Német edző a skót kispadon, Danny Röhl a Glasgow vezetőedzője
 Német edző a skót kispadon, Danny Röhl a Glasgow vezetőedzője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

– Tisztában vagyok vele, hogy a hátralevő három mérkőzésünket mindenképpen meg kell nyerünk, ha szeretnénk továbbjutni, én pedig hiszek az együttesben – fogalmazott a mai meccs előtt Danny Röhl, a Glasgow Rangers mindössze 36 esztendős német trénere, aki októberben vette át a skót gárda irányítását. Hozzátette, amióta munkába állt, az Európa-ligában egy 3-0-s, majd egy 2-0-s vereséget egy 1-1-es döntetlen követett, ezért bízik abban, hogy a „sorminta” folytatódik, azaz jó eredményre lehetnek képesek ma este a Groupama Arénában.

Örülnek a skót szurkolók a Ferencváros–Glasgow Rangers meccs előtt

A skót szurkolók befutottak Budapestre, ahol a Bálna Honvédelmi Központban vehetik át a belépőjegyeiket. A klub honlapja felhívja a figyelmet arra, hogy ez egy „katonai múzeum”, és kéri a szurkolóikat, hogy erre legyenek tekintettel. A klub arról is tájékoztat, hogy ezen a környéken számos bár és étterem található, és innen tíz perce található Ráday utca is népszerű alternatíva az eszem-iszomra rengeteg kávézóval, bárral és étteremmel.

Nos, aligha tévedünk nagyot, hogy a Budapestre befutott szurkolók inkább a szomjúságukat akarják csillapítani. A TrollFoci kiszúrt egy posztot a közösségi médiában arról, hogy az egyik Rangers-szurkoló nagyon örül annak, hogy nálunk jóval olcsóbb a sör, mint náluk. Máris skót vicc született!

Forrás: TrollFoci

A skót forrás:

A hozzászólók egyetértenek a drukkerrel, miként egyikük, egy magyar megjegyzi: „kb. 2,60 font majdnem két pint sörért egy skótnak a karácsonyi ajándék.”

Az Ibrox Radio azért arra is felhívja a szurkolók figyelmét, hogy Budapest a látnivalói miatt is gyönyörű város.

 

A Rangers szurkolói idén áprilisban Bilbaóban:


 

