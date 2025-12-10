európa-ligaFerencvárosBojan MiovszkiGlasgow Rangers

Nagyobb értékkel, de szerényebb eredményekkel jön a Rangers a Fradihoz

Nagyon fontos mérkőzésre készül a Ferencváros az Európa-ligában. Holnap a Glasgow Rangers lesz az ellenfele a Groupama Arénában, a világ egyik legpatinásabb klubjának a csapata. A Fradi az első nyolcba kerülésért harcol, a skótok viszont egyelőre a továbbjutást jelentő 24. helytől is messze állnak. A Rangers csúcstartó a sportágban a bajnoki címek számát tekintve, ám jelenleg nem a legdicsőségesebb napjait éli. A keretében nincsenek nagy sztárok, de egy ismerős akad, Bojan Miovszki nemrég még az NB I-ben, az MTK csatáraként szerezte a gólokat.

Pajor-Gyulai László
2025. 12. 10. 5:48
Bojan Miovszki a legismertebb játékosa a Rangersnek a magyar szurkolók körében, néhány éve még az MTK-ban futballozott, most a skót csapat csatáraként érkezik a Ferencváros elleni mérkőzésre. Fotó: ERWIN SCHERIAU Forrás: APA
Nem lenne könnyű patinásabb klubot találni a futball világában, mint a Ferencváros holnapi ellenfele. A skót Glasgow Rangers négy fiatalembernek, Moses McNeilnek, Peter McNeilnek, Peter Campbellnek és William McBeath-nek köszönheti a létét, ők 1872. március 1-jén alapították meg a futballklubot, amelynek a nevét egy könyvben látott rögbicsapattól vették át. Abban az évben a Rangers két meccset játszott, a másodikat már a máig legendás kék mezben, majd a hivatalos alapításra a következő esztendőben, 1873-ban került sor egy nagy gyűlés keretében, ekkor iktatták be hivatalaikba a szakmai stáb tagjait is. 

A Rangers csapata nem sokkal az alapítás után
A Rangers így nézett ki alapítása környékén (Fotó: therangersarchives.co.uk)

Komoly múltra tekinthet tehát vissza a Glasgow Rangers, akárcsak holnapi vendéglátója, a Ferencváros, amelyet azért jóval később, 1899-ben alapítottak. A történetükben akad több hasonló fejezet, illetve pont, az egyik például az, hogy a Rangers és a Fradi is rekorder a bajnoki címek számában, ám amíg az FTC itthon 36 aranyéremmel büszkélkedhet, a skótok 55-ször állhattak fel a dobogó tetejére, ami cseppet sem mellesleg világcsúcs is az egyetemes labdarúgásban, és az idén tavasz óta a nagy rivális Celtickel holtversenyben rekorderek. 

A XIX. század vége felé sok bevándorló érkezett Skóciába Írországból, és ebben az időszakban alakult a két nagy, azóta is egymással versengő glasgow-i klub, a Rangers és a Celtic. Előbbi a skót protestáns közösséggel került közeli kapcsolatba, és egy évszázadon keresztül csak protestáns és unionista játékosokat alkalmazott. 

Graeme Souness 1989-ben leigazolta Mo Johnstont, aki korábban a Celticben játszott és nyíltan vállalta katolikus hitét. Ezzel tört meg nyilvánosan is a jég, mert persze korábban meg-megszegték az íratlan szabályt, csak éppen az érintett eltitkolta vallási hovatartozását. Az utóbbi években a Rangers és a Celtic is megpróbál harcolni a szektarianizmus ellen,

 és ennek érdekében együttműködnek a skót parlamenttel, a templomokkal, az iskolákkal és különböző csoportosulásokkal. A cél a kettőjük nagy rangadójáról, az Old Firmről a szektariális szurkolói dalok, a zászlóégetések és a balhés drukkerek kiszorítása.

A Rangers a negyedosztályból küzdötte vissza magát

Ha más színezettel is, de ez is ismerős lehet, ha a Ferencvárosnak az Újpesttel zajló rivalizálására gondolunk. És még egy közös pont: a Fradit anyagi gondjai miatt 2006-ban kizárták az élvonalból, és három évet a másodosztályban töltött el, a Glasgow Rangersszel valamivel később történt hasonló: 2012-ben csődbe ment, de ő a negyedosztályig zuhant vissza, onnan verekedte vissza magát 2016-ban. A két klub a nemzetközi porondon is nagyon hasonló eredményességgel dicsekedhet, mindketten egy-egy serleget őrizhetnek a múzeumaikban, a magyar klub 1965-ben a Vásárvárosok Kupáját, a skót pedig 1972-ben a Kupagyőztesek Európa-kupáját nyerte meg.

James tavernier, a Rangers jobbhátvédje
James Tavarnier jobbhátvédként a legeredményesebb a Rangers játékosai közül ebben az idényben  (Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto)

A Rangers a legutóbb 2021-ben nyerte meg a skót bajnokságot. Nem mondhatjuk, hogy a klub legszebb napjait idézi a csapat szereplése. Az előző bajnokságot tizenhét pont hátránnyal zárta a Celtic mögött, a Bajnokok Ligája selejtezőibe a második körben csatlakozott be, itt a görög Panathinaikoszon 3-1-es, a harmadikban a cseh Viktoria Plzenen 4-2-es összesítéssel lépett túl, ám az utolsó akadályon a playoffban csúnyán elbukott, a belga Club Brugge-től otthon 3-1-re, idegenben pedig 6-0-ra kapott ki, és így került az Európa-liga főtáblájára. 

A rossz sorozat folytatódott: a csapat a nemzetközi színtéren is egymás után szállította a kudarcokat. Az El-ben négy vereséggel kezdett, kikapott hazai pályán a Genktől a nyitányon, majd Grazban és a Brann Bergen otthonából is vert seregként távozott, 

majd ismét a saját stadionjában érte pofon az AS Romától, a legutóbbi fordulóban viszont az Ibrox Stadiumban összejött egy 1-1-es döntetlen a portugál Braga ellen, és a csapat ezzel az egyetlen ponttal és a 2-9-es gólkülönbségével a tabella 33. helyén szerénykedik.

 A bajnokságban hét forduló után október elején csak a nyolcadik volt, ezért a vezetés kirúgta a nyáron szerződtetett 39 éves vezetőedzőt, Russel Martint, aki aligha számíthatott másra: a Rangers-szurkolók egy csoportja a Falkirk stadionjánál feltartóztatta a csapat buszát, Martint pedig rendőri kísérettel kellett az autójához vezetni, miután a meccs alatt és után is folyamatosan kifütyülték és szidalmazták. 

Danny Röhr, a Rangers új vezetőedzője
Danny Röhl 36 évesen kapta meg a Rangers kispadját (Fotó: PAUL S. AMUNDSEN / NTB)

Az utódja, a 36 esztendős német Danny Röhl a bajnokságra összeszedte a csapatot, amely mára a negyedik helyre kapaszkodott fel. A keretben nem szerepelnek nagy sztárok, mindenki számára ismert, jól csengő nevek. Jellemző, hogy a házi góllövőlistát a jobbhátvéd James Tavarnier vezeti négy találattal, és ehhez három gólpasszt is hozzátett. Egy közeli ismerős viszont akad, ő a csatár Bojan Miovszki, a macedón válogatott csatár 2020 nyarától két bajnoki évet az MTK-ban húzott le, és 56 mérkőzésen 15 gólt szerzett. A Glasgow Rangers keretének az értéke a Transfermarkt szerint 104,45 millió euró, a Ferencvárosé 49,05 millió. Ez alapján a skót csapat lehet a holnapi mérkőzés esélyese, ám a magyar bajnok eddigi szereplése alapján az Európa-ligában nem feltétlenül kell ezt az összehasonlítást komolyan venni.

A RANGERS LEGUTÓBBI BAJNOKI MECCSÉNEK AZ ÖSSZEFOGLALÓJA:

 

