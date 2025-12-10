Nagyobb értékkel, de szerényebb eredményekkel jön a Rangers a Fradihoz

Nem lenne könnyű patinásabb klubot találni a futball világában, mint a Ferencváros holnapi ellenfele. A skót Glasgow Rangers négy fiatalembernek, Moses McNeilnek, Peter McNeilnek, Peter Campbellnek és William McBeath-nek köszönheti a létét, ők 1872. március 1-jén alapították meg a futballklubot, amelynek a nevét egy könyvben látott rögbicsapattól vették át. Abban az évben a Rangers két meccset játszott, a másodikat már a máig legendás kék mezben, majd a hivatalos alapításra a következő esztendőben, 1873-ban került sor egy nagy gyűlés keretében, ekkor iktatták be hivatalaikba a szakmai stáb tagjait is.

A Rangers így nézett ki alapítása környékén (Fotó: therangersarchives.co.uk)

Komoly múltra tekinthet tehát vissza a Glasgow Rangers, akárcsak holnapi vendéglátója, a Ferencváros, amelyet azért jóval később, 1899-ben alapítottak. A történetükben akad több hasonló fejezet, illetve pont, az egyik például az, hogy a Rangers és a Fradi is rekorder a bajnoki címek számában, ám amíg az FTC itthon 36 aranyéremmel büszkélkedhet, a skótok 55-ször állhattak fel a dobogó tetejére, ami cseppet sem mellesleg világcsúcs is az egyetemes labdarúgásban, és az idén tavasz óta a nagy rivális Celtickel holtversenyben rekorderek.

A XIX. század vége felé sok bevándorló érkezett Skóciába Írországból, és ebben az időszakban alakult a két nagy, azóta is egymással versengő glasgow-i klub, a Rangers és a Celtic. Előbbi a skót protestáns közösséggel került közeli kapcsolatba, és egy évszázadon keresztül csak protestáns és unionista játékosokat alkalmazott.

Graeme Souness 1989-ben leigazolta Mo Johnstont, aki korábban a Celticben játszott és nyíltan vállalta katolikus hitét. Ezzel tört meg nyilvánosan is a jég, mert persze korábban meg-megszegték az íratlan szabályt, csak éppen az érintett eltitkolta vallási hovatartozását. Az utóbbi években a Rangers és a Celtic is megpróbál harcolni a szektarianizmus ellen,

és ennek érdekében együttműködnek a skót parlamenttel, a templomokkal, az iskolákkal és különböző csoportosulásokkal. A cél a kettőjük nagy rangadójáról, az Old Firmről a szektariális szurkolói dalok, a zászlóégetések és a balhés drukkerek kiszorítása.