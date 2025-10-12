  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Meglepő húzás a liverpooli legendától, ami akár a Fradira is hatással lehet
Steven GerrardFerencvárosRobbie Keaneskót bajnokságGlasgow Rangers

Meglepő húzás a liverpooli legendától, ami akár a Fradira is hatással lehet

Az elmúlt napokban arról szólt a fáma, hogy folytatódhat a Rangers és Steven Gerrard közös története. A Liverpool legendája is nyitottnak tűnt a feladatra, ám meggondolta magát, mégsem lesz a skótok vezetőedzője, így egyelőre a Ferencvárost irányító Robbie Keane sem futhat össze a pályán Gerrarddal.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 9:36
Steven Gerrard január óta munkanélküli, és ez egyelőre így is marad Fotó: FAYEZ NURELDINE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Steven Gerrard álomszerű három évet húzott le a Glasgow Rangersnél. A skótokat a negyedosztályba való visszasorolásuk után először ő repítette a bajnoki címig az élvonalban, ráadásul a csapat veretlen maradt az idényben, és a Rangers a története során először lépte át a százpontos álomhatárt. 

Gerrard és Keane egykoron csapattársak voltak, most ellenfelek lehettek volna
Gerrard és Keane egykoron csapattársak voltak, most ellenfelek lehettek volna. Fotó: AFP

 

Gerrard nemet mondott a Rangersnek

Ezzel Gerrard edzői karrierje kilőtt, máris a Premier League-ből kapott ajánlatokat, ám az Aston Villánál csak szűk egy év jutott neki, miután nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ugyanez történt Szaúd-Arábiában is, ahol másfél éven keresztül irányította az al-Ettifakot, de januárban megváltak tőle, és ezzel megrekedt a karrierje, nem kapott új állást.

Közben viszont 

a Rangers is mélypontra került. Gerrard 2021-es távozása óta négy edzőt is elfogyasztott. Legutóbb Russell Martin mindössze négy hónapot kapott, miután a csapat a nevetség tárgya lett a BL-selejtezőben, a bajnokságban tizenkettőből a nyolcadik helyen áll, mivel hét forduló alatt csak nyolc pontot kapart össze, és az Európa-liga alapszakaszában két vereséggel kezdett, a vert mezőnyben kullog.

Adta magát, hogy korábbi sikerkovácsukat csábítsák vissza, és a napokban adott nyilatkozata alapján Gerrard is nyitottnak tűnt a közös folytatásra. A Rangersnél viszont csalódniuk kellett, az egykori középpályás tárgyalt velük, de a két fél nem jutott megegyezésre. Gerrard szerette volna az irányítása alatt tartani az átigazolásokat, de a klub ebbe nem ment bele, így – a helyi szurkolók nagy bánatára – az edző inkább kiszállt a versenyből. A hidakat ugyanakkor nem égette fel, nem kizárt, hogy később újra feltűnik a Rangersnél. Azelőtt viszont a korábban a Sheffield Wednesdayt irányító Danny Rohl ideje jöhet el, ő tűnik jelenleg a befutónak a skót klubnál.

Gerrard döntésében az is szerepet játszhatott, hogy a szaúdi munkavállalása óta továbbra is Bahreinben él a családjával, beleértve a nemrég született lányunokáját is.

 

Gerrard nélkül rendezik meg a Ferencváros–Rangerst

Így, hogy az angol edző egyelőre nem tér vissza a Rangers kispadjára, az is eldőlt, hogy Gerrard nem találkozik újra egykori csapattársával, Robbie Keane-nel. Egykoron a Liverpoolnál és a Los Angeles Galaxynál is egyazon klub sikeréért küzdöttek a pályán, decemberben pedig az oldalvonal mellett egymással vívhattak volna meg, ugyanis a Rangers egyik ellenfele éppen a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában. Bár addig még két hónap van hátra, a zöld-fehéreknek aligha jön rosszul a fejetlenség, amely jelenleg a skótoknál uralkodik.

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu