Meglepő húzás a liverpooli legendától, ami akár a Fradira is hatással lehet

Steven Gerrard álomszerű három évet húzott le a Glasgow Rangersnél. A skótokat a negyedosztályba való visszasorolásuk után először ő repítette a bajnoki címig az élvonalban, ráadásul a csapat veretlen maradt az idényben, és a Rangers a története során először lépte át a százpontos álomhatárt.

Gerrard és Keane egykoron csapattársak voltak, most ellenfelek lehettek volna. Fotó: AFP

Gerrard nemet mondott a Rangersnek

Ezzel Gerrard edzői karrierje kilőtt, máris a Premier League-ből kapott ajánlatokat, ám az Aston Villánál csak szűk egy év jutott neki, miután nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ugyanez történt Szaúd-Arábiában is, ahol másfél éven keresztül irányította az al-Ettifakot, de januárban megváltak tőle, és ezzel megrekedt a karrierje, nem kapott új állást.

Közben viszont

a Rangers is mélypontra került. Gerrard 2021-es távozása óta négy edzőt is elfogyasztott. Legutóbb Russell Martin mindössze négy hónapot kapott, miután a csapat a nevetség tárgya lett a BL-selejtezőben, a bajnokságban tizenkettőből a nyolcadik helyen áll, mivel hét forduló alatt csak nyolc pontot kapart össze, és az Európa-liga alapszakaszában két vereséggel kezdett, a vert mezőnyben kullog.

Adta magát, hogy korábbi sikerkovácsukat csábítsák vissza, és a napokban adott nyilatkozata alapján Gerrard is nyitottnak tűnt a közös folytatásra. A Rangersnél viszont csalódniuk kellett, az egykori középpályás tárgyalt velük, de a két fél nem jutott megegyezésre. Gerrard szerette volna az irányítása alatt tartani az átigazolásokat, de a klub ebbe nem ment bele, így – a helyi szurkolók nagy bánatára – az edző inkább kiszállt a versenyből. A hidakat ugyanakkor nem égette fel, nem kizárt, hogy később újra feltűnik a Rangersnél. Azelőtt viszont a korábban a Sheffield Wednesdayt irányító Danny Rohl ideje jöhet el, ő tűnik jelenleg a befutónak a skót klubnál.

Gerrard döntésében az is szerepet játszhatott, hogy a szaúdi munkavállalása óta továbbra is Bahreinben él a családjával, beleértve a nemrég született lányunokáját is.

Gerrard nélkül rendezik meg a Ferencváros–Rangerst

Így, hogy az angol edző egyelőre nem tér vissza a Rangers kispadjára, az is eldőlt, hogy Gerrard nem találkozik újra egykori csapattársával, Robbie Keane-nel. Egykoron a Liverpoolnál és a Los Angeles Galaxynál is egyazon klub sikeréért küzdöttek a pályán, decemberben pedig az oldalvonal mellett egymással vívhattak volna meg, ugyanis a Rangers egyik ellenfele éppen a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában. Bár addig még két hónap van hátra, a zöld-fehéreknek aligha jön rosszul a fejetlenség, amely jelenleg a skótoknál uralkodik.