A Liverpool legendájának befejezetlen ügye van, Keane és a Fradi ellen fordulhat

Az FTC Robbie Keane vezetésével két forduló után nagyszerűen, négy ponttal áll az Európa-liga alapszakaszában. A Fradi további ellenfelei közül a skót Rangers egyáltalán nem kezdett jól, a két El-vereség és a gyenge bajnoki szereplés után Russell Martin vezetőedző munkáját már meg is köszönték Glasgow-ban. Az utódjelöltek között felvetődött Robbie Keane korábbi liverpooli és Los Angeles-i csapattársa, Steven Gerrard neve is, aki edzői pályafutása eddig legnagyobb sikerét a Rangers kispadján érte el.

Steven Gerrard három éven át volt a Rangers edzője, James Tavernier már tíz esztendeje a klub játékosa, utóbbi biztosan készül az FTC ellen is. Fotó: Pool/AFP/Andy Buchanan

A Gerrard vezetésével elért 2020/21-es skót bajnoki cím rengeteget jelentett a Rangers drukkereinek, hiszen az volt az első diadala a klubnak azóta, hogy pénzügyi okok miatt visszasorolták a negyedosztályba.

Gerrard és a Rangers sem járt jól a váltással

Steven Gerrard bízhatott benne, hogy a nagy siker beindítja az edzői karrierjét, meg is kapta a lehetőséget Angliában, de sem az Aston Villa, sem utána a szaúdi al-Ettifak élén töltött időszaka nem lett sikertörténet, utóbbitól idén januárban távozott, azóta nem kapott kispadot.