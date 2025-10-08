Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

A Liverpool legendájának befejezetlen ügye van, Keane és a Fradi ellen fordulhat

Edzőt keres a skót Rangers, amely az FTC ellen is pályára lép majd az Európa-liga alapszakaszában. A jelöltek között felvetődött a Liverpool-legenda Steven Gerrard neve is, aki 2018 és 2021 között ült már a Rangers kispadján, jelenleg pedig nincs munkája. Gerrard a Liverpool, majd a Los Angeles Galaxy színeiben is volt az FTC jelenlegi edzője, Robbie Keane csapattársa.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 11:29
Steven Gerrard és Robbie Keane együtt ünnepelnek a Liverpool mezében; az FTC–Rangers El-meccsen ellenfelek lesznek? Fotó: AFP/Andrew Yates
Az FTC Robbie Keane vezetésével két forduló után nagyszerűen, négy ponttal áll az Európa-liga alapszakaszában. A Fradi további ellenfelei közül a skót Rangers egyáltalán nem kezdett jól, a két El-vereség és a gyenge bajnoki szereplés után Russell Martin vezetőedző munkáját már meg is köszönték Glasgow-ban. Az utódjelöltek között felvetődött Robbie Keane korábbi liverpooli és Los Angeles-i csapattársa, Steven Gerrard neve is, aki edzői pályafutása eddig legnagyobb sikerét a Rangers kispadján érte el.

Steven Gerrard három éven át volt a Rangers edzője, James Tavernier már tíz esztendeje a klub játékosa, utóbbi biztosan készül az FTC ellen is
Steven Gerrard három éven át volt a Rangers edzője, James Tavernier már tíz esztendeje a klub játékosa, utóbbi biztosan készül az FTC ellen is. Fotó: Pool/AFP/Andy Buchanan

A Gerrard vezetésével elért 2020/21-es skót bajnoki cím rengeteget jelentett a Rangers drukkereinek, hiszen az volt az első diadala a klubnak azóta, hogy pénzügyi okok miatt visszasorolták a negyedosztályba.

 

Gerrard és a Rangers sem járt jól a váltással

Steven Gerrard bízhatott benne, hogy a nagy siker beindítja az edzői karrierjét, meg is kapta a lehetőséget Angliában, de sem az Aston Villa, sem utána a szaúdi al-Ettifak élén töltött időszaka nem lett sikertörténet, utóbbitól idén januárban távozott, azóta nem kapott kispadot.

A Rangers sem nyert újabb bajnoki címet Gerrard távozása óta, az idei BL-selejtezőben kapott pofon különösen nagyra sikerült.

 

FTC–Rangers: Keane vs. Gerrard?

Adná magát, hogy Gerrard és a Rangers felmelegítse a kapcsolatot. A BBC szerint már a nyáron is felvette a klub a kapcsolatot Gerrarddal, de akkor nem jött létre a megállapodás. – Volt öt-hat nagyon érdekes telefonbeszélgetésem, mióta távoztam Szaúd-Arábiából, de az időzítés nem volt megfelelő – árulta el Gerrard Rio Ferdinand podcastjában, ahol azt is kifejtette: megfelelő edzői stábbal olyan kispadra térne vissza, ahol trófeáért lehet harcolni.

Ha a Rangers nincs is csúcsformában, utóbbi kitételnek a viszonylag szűk skót élmezőny miatt könnyen megfelelhet.

Élvezem a családommal töltött időt, de bennem van az az érzés, hogy befejezetlen ügyem van, még nekifeszülnék néhány izgalmas kihívásnak

– foglalta össze jelenlegi helyzetét Gerrard.

A Liverpool-legenda visszatérése mellett szólhat, hogy Gary McAllister, aki Gerrard Rangers-stábjában a másodedző volt, nem cáfolta a Sky Sportsnak, hogy újra szerepet vállal a skót csapatnál.

Ha Gerrard valóban visszatér a Rangers kispadjára, akkor decemberben a Groupama Arénában, az FTC ellen is meccselhetne az Európa-ligában, méghozzá Robbie Keane ellen, aki Liverpoolban, majd a Los Angeles Galaxynál is a csapattársa volt.

 

