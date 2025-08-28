Rendkívüli

Már a Fradiról is álhírt kezdtek terjeszteni a tiszások, Magyar Péter egyből rácsapott

José MourinhoBajnokok LigájaFenerbahceDejan SztankovicsClub Brugge

Sztankovics hatalmas ünneplést rendezett a Fradi BL-búcsújának estéjén

Szerdán az FTC-t búcsúztató azeri Qarabag mellett még három csapat jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. A belga Club Brugge összesítésben 9-1-gyel mosta le a pályáról a skót Rangerst, a dán Köbenhavn hazai pályán nyert a Basel ellen, míg a José Mourinho vezette Fenerbahce a Benfica otthonába bukta el a BL-főtáblát. Dejan Sztankovics, a korábbi Fradi-edző is nagy bulit csapott az este.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 7:46
Dejan Sztankovics az FTC kispadján a Kl-ben szerepelhetett, most a fia a Club Brugge színeiben BL-főtáblán játszhat
Dejan Sztankovics az FTC kispadján a Kl-ben szerepelhetett, most a fia a Club Brugge színeiben BL-főtáblán játszhat Fotó: MTI/Illyés Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A héten nem jó dolog skót focidrukkernek lenni. Kedden a kazah Kajrat Almati története során először jutott be a Bajnokok Ligája alapszakaszába a Celtic kiejtésével, egy nappal később pedig a belga Club Brugge döngölte földbe a BL-selejtező visszavágóján a szinte végig emberhátrányban játszó Glasgow Rangerst. 6-0-s belga siker, összesítésben 9-1, hatalmas kiütés, ebben pedig a korábbi FTC-edző Dejan Sztankovics fia is részt vett.

Aleksandar Sztankovics a BL-ben, gólt lőtt a Club Brugge kiütéses győzelme során
Alekszandar Sztankovics a BL-ben szerepelhet, gólt lőtt a Club Brugge kiütéses győzelme során (Fotó: Belga via AFP/KURT DESPLENTER)

Sztankovics tökéletes estéje az FTC BL-kiesése után

A belga csapata a 21 éves Nicolo Tesoldi ötödik percben szerzett góljával gyorsan előnybe került a Rangers ellen – az első mérkőzésen 3-1-es Brugge-győzelem született –, a párharc aztán három minutummal később el is dőlt. A skótok védője, Max Aarons, aki egy hosszú indítás után utolsó emberként rántotta le a kilépő belga csatárt, piros lapot kapott. Egyértelmű kiállítás, ehhez a videóbíró sem kellett. 

A Brugge az első félidő végén már 5-0-ra vezetett a reményvesztett Rangers ellen, az ötödik gólt a húszéves Alekszandar Sztankovics szerezte, annak a Dejan Sztankovicsnak a fia, aki korábban a Fradit is irányította.

Club Brugge 5-0 Rangers - Aleksandar Stanković 45+2' | agg. [8]-1
byu/4gjdtokurwa insoccer

Sztankovics a nyáron érkezett a belga csapathoz az Intertől kilenc és fél millió euró fejében, s egyből a Club Brugge kezdőcsapatába verekedte be magát, s a csapattal együtt minden bizonnyal alaposan megünnepelte a BL-főtáblára jutást.

A meccs eredménye végül 6-0 lett, a vendégeknek az egész meccsen mindössze három lövésük volt, mindeközben a Brugge-nek 32, ebből 16 kaput is talált. A Rangers edzője, Russell Martin szégyenről beszélt a lefújás után.

– A szurkolóktól csak bocsánatot tudok kérni. A ma este megalázó és fájdalmas volt nekünk, rendkívül csalódott vagyok, hogy ezt át kellett élniük a szurkolóknak. Nem hiszem, hogy ma este tanultam volna bármi újat, csak nagyon szégyellem a vereséget.

 Ez valószínűleg a legnehezebb este, amit edzőként átéltem idáig pályafutásom alatt

 – mondta Martin, aki a nyáron érkezett a csapat élére. A helyzete nem egyszerű, a Rangers a bajnokságban is nyeretlen három fordulót követően, ősszel majd az Európa-ligában bizonyíthat.

José Mourinho csapata ismét nem lesz ott a BL-főtáblán
José Mourinho csapata ismét nem lesz ott a BL-főtáblán (Fotó: BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS)

Mourinho BL helyett El-döntőre készül

Az este legkiélezettebb meccsét a Benfica és a Fenerbahce hozta össze a BL-ben. A törökországi 0-0 után a lisszaboni visszavágón nagy elánnal kezdett a Benfica, az első félidőben a videóbíró két gólját is érvénytelenítette, de Kerem Aktürkoglu találata már érvényes volt a 35. percben. A török játékos rendkívül sportszerű volt, noha a Fenerbahcében nem játszott, csak a Galatasarayban, így sem ünnepelt a gólja után.

José Mourinho gárdája a szünet után sem tudott megújulni, a defenzív taktika semmit nem ért, a Fenerbahce az ellenfél kapuját sem találta el 90 perc alatt, ráadásul a hajrában Talisca három perc alatt összeszedett két sárgát. Így a BL-főtáblán csak egy török csapat lesz, a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray. 

Az első félidőben az ellenfél volt a jobb, ezt alá kell írni, nem tudtuk felvenni a meccs ritmusát. A fordulás után már feljavultunk, de ez kevés volt, a jobb csapat jutott tovább. A Bajnokok Ligájában csak nyolc meccsünk lett volna később, de az Európa-ligában akár a döntőig is menetelhetünk, a sorozat egyik nagy esélyese vagyunk

 – nyilatkozta Mourinho a BL-búcsú után.

Csütörtök 18 órakor Monacóban rendezik a BL alapszakaszának a sorsolását (tv: Sport 1), ahol minden egyes csapat nyolc ellenfelet kap, kalaponként két-két ellenféllel.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekDonald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt avatarja

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu