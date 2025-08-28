Sztankovics hatalmas ünneplést rendezett a Fradi BL-búcsújának estéjén

A héten nem jó dolog skót focidrukkernek lenni. Kedden a kazah Kajrat Almati története során először jutott be a Bajnokok Ligája alapszakaszába a Celtic kiejtésével, egy nappal később pedig a belga Club Brugge döngölte földbe a BL-selejtező visszavágóján a szinte végig emberhátrányban játszó Glasgow Rangerst. 6-0-s belga siker, összesítésben 9-1, hatalmas kiütés, ebben pedig a korábbi FTC-edző Dejan Sztankovics fia is részt vett.

Alekszandar Sztankovics a BL-ben szerepelhet, gólt lőtt a Club Brugge kiütéses győzelme során (Fotó: Belga via AFP/KURT DESPLENTER)

Sztankovics tökéletes estéje az FTC BL-kiesése után

A belga csapata a 21 éves Nicolo Tesoldi ötödik percben szerzett góljával gyorsan előnybe került a Rangers ellen – az első mérkőzésen 3-1-es Brugge-győzelem született –, a párharc aztán három minutummal később el is dőlt. A skótok védője, Max Aarons, aki egy hosszú indítás után utolsó emberként rántotta le a kilépő belga csatárt, piros lapot kapott. Egyértelmű kiállítás, ehhez a videóbíró sem kellett.

A Brugge az első félidő végén már 5-0-ra vezetett a reményvesztett Rangers ellen, az ötödik gólt a húszéves Alekszandar Sztankovics szerezte, annak a Dejan Sztankovicsnak a fia, aki korábban a Fradit is irányította.

Sztankovics a nyáron érkezett a belga csapathoz az Intertől kilenc és fél millió euró fejében, s egyből a Club Brugge kezdőcsapatába verekedte be magát, s a csapattal együtt minden bizonnyal alaposan megünnepelte a BL-főtáblára jutást.

A meccs eredménye végül 6-0 lett, a vendégeknek az egész meccsen mindössze három lövésük volt, mindeközben a Brugge-nek 32, ebből 16 kaput is talált. A Rangers edzője, Russell Martin szégyenről beszélt a lefújás után.

– A szurkolóktól csak bocsánatot tudok kérni. A ma este megalázó és fájdalmas volt nekünk, rendkívül csalódott vagyok, hogy ezt át kellett élniük a szurkolóknak. Nem hiszem, hogy ma este tanultam volna bármi újat, csak nagyon szégyellem a vereséget.

Ez valószínűleg a legnehezebb este, amit edzőként átéltem idáig pályafutásom alatt

– mondta Martin, aki a nyáron érkezett a csapat élére. A helyzete nem egyszerű, a Rangers a bajnokságban is nyeretlen három fordulót követően, ősszel majd az Európa-ligában bizonyíthat.