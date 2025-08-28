Azerbajdzsánban megmásították a felhergelt Robbie Keane szavait

Az azeri Qarabag a 2017–18-as idény után másodszor szerepelhet a Bajnokok Ligája főtábláján, miután az utolsó selejtezőkörben a magyar bajnok Ferencvárost búcsúztatta. A fordulatos azerbajdzsáni visszavágót ugyan a Fradi nyerte, összesítésben a hazaiak egy góllal jobbnak bizonyultak – a legtöbb azeri sportoldal csak magát a tényt közölte a végeredményről és az alapszakaszba kerülésről . A nevesebb sportlapok közül kettő foglalkozott részletesebben is a találkozóval, ők az FTC-t irányító Robbie Keane sajtótájékoztatójának is szenteltek egy-egy cikket.

Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane a Qarabag elleni győzelemnek örülhetett, a BL-továbbjutásnak nem (Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia)

Robbie Keane-t provokálták a Qarabag–FTC BL-selejtező után

Robbie Keane elismerte, hogy a Qarabag megérdemelten jutott tovább az FTC-vel szemben a BL-selejtezőből. A visszavágót követő sajtótájékoztatón ugyanakkor azeri újságírók provokálták is az ír szakembert. Egyrészt azzal, hogy túl érzelmesen ünnepelte a Ferencváros góljait, másrészt pedig az azeri futball Ferencváros elleni sikerének emlegetésével.

Nos, a sajtótájékoztató azeri verziójában erről alig esik szó. A sportnews.az az utóbbi provokatív kérdést egyenesen kihagyta a mondandójából, és

az ünnepléssel kapcsolatban feltett kérdésnél is megmásították Keane szavait, ugyanis jóval enyhébben fogalmaznak annál, mint amit az ír edző valójában mondott.

Utóbbival kapcsolatban a sport24.az is pontosan így tett, bár ez a lap legalább megemlítette Robbie Keane kritikáját, miszerint az azerbajdzsáni futball messze nem egyenlő a Qarabaggal. A címében ugyanakkor mindkét oldal cikke ugyanazt emelte ki, miszerint kérdésre válaszolva a Fradi edzője elárulta, hogy nem érdekli, mire jut az azeri bajnok a BL alapszakaszában.

Az azeri sajtó két említett, a BL-párharccal részletesen is foglalkozó médiuma Keane értékelése mellett leginkább a Qarabag dicséretétől hangos: Gurban Gurbanov vezetőedzőhöz hasonlóan Tahir Gözel klubelnök, Emrah Celikel vezérigazgató, Rovshan Najaf szövetségi elnök és Ilham Alijev azeri elnök is méltatta a csapat sikerét.

A Qarabag a negyedik kalapból várhatja a Bajnokok Ligája 36 csapatos alapszakaszának csütörtökön 18 órakor kezdődő sorsolását.