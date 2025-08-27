Dibusz Dénes nagyon büszke, szerinte a Fradi akarata érvényesült a visszavágón

Az FTC 3-2-re nyert Azerbajdzsánban a Qarabag ellen, de 5-4-es összesítéssel kiesett a BL-selejtezőből, így az Európa-liga főtábláján szerepelhet majd. A ferencvárosiak kapusa, Dibusz Dénes egyszerre volt büszke és csalódott, amikor a lefújás után értékelte a párharcot.

Az FTC győzött a Qarabag otthonában, de a BL-főtáblára jutáshoz ez nem volt elég Dibusz Déneséknek (Fotó: fradi.hu/Molnár Ádám)

Mit mondott Dibusz Dénes az FTC BL-kiesése után?

– Ugyanúgy, mint az első meccsen, a semmiből tudtunk gólokat kapni. Mind a kettő nagyon könnyen odaajándékozott találat volt, tudjuk, hogy ez nem fér bele.

Néha fel kell rúgni a huszadik sorba a labdát, abból ritkán van gól.

– mondta az FTC kapusa. A Fradi 1-0-ra vezetett a visszavágón, a félidőre viszont már 2-1-es, összesítésben 5-2-es hátrányban vonult.