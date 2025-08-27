Dibusz Dénes nagyon büszke, szerinte a Fradi akarata érvényesült a visszavágón
Dibusz Dénes öt gólt kapott a Qarabag elleni BL-selejtezős párharc két meccsén, s az FTC kapusa úgy látja, szinte az összes a semmiből született. Hiába irányította, s nyerte meg a visszavágót a Ferencváros, a Qarabag jutott a Bajnokok Ligája-főtáblára, Dibusz Déneséknek az Európa-liga jut.
Az FTC 3-2-re nyert Azerbajdzsánban a Qarabag ellen, de 5-4-es összesítéssel kiesett a BL-selejtezőből, így az Európa-liga főtábláján szerepelhet majd. A ferencvárosiak kapusa, Dibusz Dénes egyszerre volt büszke és csalódott, amikor a lefújás után értékelte a párharcot.
– Ugyanúgy, mint az első meccsen, a semmiből tudtunk gólokat kapni. Mind a kettő nagyon könnyen odaajándékozott találat volt, tudjuk, hogy ez nem fér bele.
Néha fel kell rúgni a huszadik sorba a labdát, abból ritkán van gól.
– mondta az FTC kapusa. A Fradi 1-0-ra vezetett a visszavágón, a félidőre viszont már 2-1-es, összesítésben 5-2-es hátrányban vonult.
– Igyekeztünk új lendülettel kijönni a második félidőre, a változtatások jól sültek el, támadóbb volt a csapat, még jobban uralni tudtuk a játékot. Az egyenlítő gól újabb lendületet adott, aztán jött Tóth Alex gyönyörű szabadrúgása, de sajnos kiegyenlíteni már nem tudtuk a párharcot.
Nagyon büszke vagyok a csapatra, megtörhette volna a csapatot a mérkőzés alakulása lelkileg, mégis nyomás alatt tudtuk tartani a hazaiakat
– fogalmazott az FTC válogatott kapusa.
Az első meccsen úszott el az FTC BL-főtáblája
Dibusz Dénes az első meccset is felidézte, amelyet előnyből veszített el 3-1-re a Ferencváros. Akkor még csak sejtettük, most már sajnos tudjuk, milyen sokat ért a Qarabagnak az a siker.
– Teljesen nyílt, hullámzó meccs volt. Próbáltunk magasan letámadni, tudtunk hibákat kikényszeríteni, ha át tudtak játszani, akkor nekik voltak helyzeteik, felállt védelemmel szemben viszont nem tudtak mit kezdeni, összességében a mi akaratunk érvényesült.
Nagyon fájó, főleg visszagondolva az első meccsre, amikor a semmiből kaptunk három gólt, döntetlenszagú mérkőzésen kétgólos vereséggel hagytuk el a pályát. Ha akkor legalább szépíteni tudunk, most még játszanánk
– utalt Dibusz Dénes arra, hogy a Ferencváros közel járt legalább a kétszer tizenöt perces hosszabbítás kiharcolásához a Qarabag ellen.
Az azeri csapat a 2025/26-os idényben a BL-főtáblán, a Fradi az Európa-liga alapszakaszában vív majd nyolc meccset.
