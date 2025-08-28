Rendkívüli

Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

Robbie KeaneBL-selejtezőQarabagFerencváros FTC

„Maga őrült? Ez nem Robbie Keane-show!” Kiakasztották az azeriek a Fradi edzőjét

Vegyes érzelmek dúltak a Fradi edzőjében a Qarabag elleni BL-playoff visszavágója után, hiszen jól játszott és nyert, mégis kiesett 5-4-es összesítéssel a csapata. Aztán Robbie Keane hirtelen egészen más kihívással találta magát szembe, az azeri újságírók provokálták a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, amire az ír szakember kemény szavakkal reagált.

Novák Miklós
2025. 08. 28. 5:05
Robbie Keane dicsérte a csapatát, és igaza volt abban, hogy minden fontos szegmensben jobb volt ellenfelénél a Fradi
Robbie Keane dicsérte a csapatát, és igaza volt abban, hogy minden fontos szegmensben jobb volt ellenfelénél a Fradi Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia
Robbie Keane nemcsak a saját csapatának, hanem sportszerűen az ellenfélnek is gratulált a Qarabag otthonában aratott 3-2-es győzelem után, ami azonban a hazai 3-1-es vereség miatt sajnos nem volt elég a hosszabbítás kivívásához. A meccset követő sajtótájékoztató mégis puskaporos hangulatban zajlott. Belegondolni is nehéz, hogy esnek az FTC edzőjének az azeri újságírók, ha történetesen a Fradi jut tovább.

Varga Barnabás gólja kevés volt a győzelemhez a Qarabag ellen
Varga Barnabás, a Fradi támadójának mérlege két gól, egy gólpassz volt a Qarabag elleni BL-párharcban, mégis kiesett Robbie Keane csapata (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az azeri újságírók először azt vetették Robbie Keane szemére, hogy túl érzelmesen ünnepelte a Ferencváros góljait, ami szerintük egy olyan kiváló játékostól, mint ő, helytelen viselkedés.

Robbie Keane: Nem én voltam sportszerűtlen!

– Maga megőrült? – vágott vissza Robbie Keane. – Teljesen normális, ha egy játékos érzelmesen reagál a góljára. Játékosként én is így tettem. Látta, mit csináltam Varga Barnabás büntetőből szerzett gólja után? Nem? Nézze meg, teljesen nyugodt maradtam. S még rajtam kérnek számon kifogásolható viselkedést? Az azeri játékosok bezzeg a mi kispadunk előtt ünnepeltek, ami nem éppen sportszerű. Nem is értem, mit akarnak ezzel.

A Qarabag nem egyenlő az azeri futballal

Rögtön ezután következett az újabb mélyütés.

Mit gondol, hogy győzhette le a kis Azerbajdzsán együttes a nagy Robbie Keane csapatát? – tudakolták az azeri újságírók.

– Az, hogy milyen játékos voltam, annak semmi köze sincs ahhoz, milyen munkát végzek edzőként. Különben is, csapat vagyunk, ez nem Robbie Keane-show! – kezdett bele az FTC edzője, majd visszavágott.

– Hány hazai futballista játszik a Qarabagban? Három, ugye. A többiek külföldiek, akiket szép összegért vásároltak. A Ferencváros ezen a szinten rendre olyan ellenfelekkel találkozik, amelyeknek sokkal nagyobb a költségvetése. Ennek ellenére fejlődik a csapat. 

Hat magyar válogatott játékosunk van, akik ma mindannyian pályára léptek, sőt egy hetedik hazai futballista is, Nagy Barnabás. Büszkék vagyunk rájuk. A Qarabagnak viszont nem sok köze van az azeri labdarúgáshoz

 – tette hozzá csípősen Robbie Keane.

Végül azzal igyekezett oldani a hangulatot, hogy megdicsérte Bakut, milyen szép város.

Jó lenne, ha a Fradi egyszer végre nem csak nyertesen, hanem győztesen is távozna.

 

