„Maga őrült? Ez nem Robbie Keane-show!” Kiakasztották az azeriek a Fradi edzőjét

Robbie Keane nemcsak a saját csapatának, hanem sportszerűen az ellenfélnek is gratulált a Qarabag otthonában aratott 3-2-es győzelem után, ami azonban a hazai 3-1-es vereség miatt sajnos nem volt elég a hosszabbítás kivívásához. A meccset követő sajtótájékoztató mégis puskaporos hangulatban zajlott. Belegondolni is nehéz, hogy esnek az FTC edzőjének az azeri újságírók, ha történetesen a Fradi jut tovább.

Varga Barnabás, a Fradi támadójának mérlege két gól, egy gólpassz volt a Qarabag elleni BL-párharcban, mégis kiesett Robbie Keane csapata (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az azeri újságírók először azt vetették Robbie Keane szemére, hogy túl érzelmesen ünnepelte a Ferencváros góljait, ami szerintük egy olyan kiváló játékostól, mint ő, helytelen viselkedés.

Robbie Keane: Nem én voltam sportszerűtlen!

– Maga megőrült? – vágott vissza Robbie Keane. – Teljesen normális, ha egy játékos érzelmesen reagál a góljára. Játékosként én is így tettem. Látta, mit csináltam Varga Barnabás büntetőből szerzett gólja után? Nem? Nézze meg, teljesen nyugodt maradtam. S még rajtam kérnek számon kifogásolható viselkedést? Az azeri játékosok bezzeg a mi kispadunk előtt ünnepeltek, ami nem éppen sportszerű. Nem is értem, mit akarnak ezzel.

A Qarabag nem egyenlő az azeri futballal

Rögtön ezután következett az újabb mélyütés.

Mit gondol, hogy győzhette le a kis Azerbajdzsán együttes a nagy Robbie Keane csapatát? – tudakolták az azeri újságírók.