Tóth Alex inkább nem fogott kezet: „Nagyon rosszul éreztem magam”

Ha az egyébként a hírét végre igazolva, kiválóan játszó Naby Keita nem követ el egyetlen hibát, amiből gólt szerzett a Qarabag, ha Varga Barnabás értékesíti legalább az egyik helyzetét a büntetőn felül, ha Tóth Alex nem gyomorrontásra és hányingerre ébred szerda reggel. A Fradi 19 éves játékosának betegsége a sok ha közül az egyik.

Tóth Alex, a Fradi 19 éves középpályása hatalmas gólt lőtt Bakuban, ám ez is kevés volt a továbbjutáshoz Fotó: MTI/Purger Tamás

A Fradi fiatal középpályása hiába beteg, játszania kellett és megrúgta élete gólját

– Nagyon rosszul éreztem magam reggel, de még délben is, az is bizonytalan volt, hogy egyáltalán pályára tudok-e lépni. Nem tehettem mást, a vezetőedzőnkre bíztam a döntést – fedte fel az okát Tóth Alex a 3-2-re megnyert találkozó után, hogy miért maradt ki a kezdőcsapatból.

Hozzátehetnénk, a 19 éves középpályás éppen ezért a meccs után

elhárította a gratulációkat, senkivel sem fogott kezet, nehogy megfertőzze a környezetét.

Innen nézve különösen nagy bravúr, hogy csereként végül mégis beszállt, lendületet adott a Ferencváros játékának, sőt szabadrúgásból hatalmas gólt rúgott.