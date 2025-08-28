Rendkívüli

Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

Tóth Alex inkább nem fogott kezet: „Nagyon rosszul éreztem magam”

Személy szerint megdicsőült, mégsem boldog. Tóth Alex hatalmas góllal állította be a 3-2-es Fradi-győzelmet a Qarabag vendégeként a BL-playoff visszavágóján, de a továbbjutáshoz ez is kevés volt. A 19 éves középpályás a meccs napján rosszul érezte magát, az is bizonytalan volt, hogy legalább csereként pályára lép-e, ehhez képest kiváló teljesítményt nyújtott.

Novák Miklós
2025. 08. 28. 5:15
A betegsége miatt csak csereként léphetett pályára, mégis a meccs hőse lett Tóth Alex
Ha az egyébként a hírét végre igazolva, kiválóan játszó Naby Keita nem követ el egyetlen hibát, amiből gólt szerzett a Qarabag, ha Varga Barnabás értékesíti legalább az egyik helyzetét a büntetőn felül, ha Tóth Alex nem gyomorrontásra és hányingerre ébred szerda reggel. A Fradi 19 éves játékosának betegsége a sok ha közül az egyik.

Tóth Alex, a Fradi 19 éves középpályása hatalmas gólt lőtt Bakuban, ám ez is kevés volt a továbbjutáshoz
Tóth Alex, a Fradi 19 éves középpályása hatalmas gólt lőtt Bakuban, ám ez is kevés volt a továbbjutáshoz     Fotó: MTI/Purger Tamás

A Fradi fiatal középpályása hiába beteg, játszania kellett és megrúgta élete gólját

– Nagyon rosszul éreztem magam reggel, de még délben is, az is bizonytalan volt, hogy egyáltalán pályára tudok-e lépni. Nem tehettem mást, a vezetőedzőnkre bíztam a döntést – fedte fel az okát Tóth Alex a 3-2-re megnyert találkozó után, hogy miért maradt ki a kezdőcsapatból.

Hozzátehetnénk, a 19 éves középpályás éppen ezért a meccs után 

elhárította a gratulációkat, senkivel sem fogott kezet, nehogy megfertőzze a környezetét. 

Innen nézve különösen nagy bravúr, hogy csereként végül mégis beszállt, lendületet adott a Ferencváros játékának, sőt szabadrúgásból hatalmas gólt rúgott.

– Ilyen nagy gólt szerintem még csak utánpótlásban rúgtam, felnőtt szinten biztos, hogy nem – árulta el az érdeklődésünkre.

Nagyon fáj Tóth Alexnek, hogy a végén nem ünnepelhettek

Tóth Alex is úgy látja, a Fradi nagyon jól játszott a Qarabag elleni visszavágón, kevés hiányzott a bravúrhoz, a Bajnokok Ligája főtáblájára jutáshoz.

– Le a kalappal mindenki előtt, aki ma ott volt a pályán, mert mindannyian óriási küzdöttek. Fáj, hogy a végén nem sikerült kivívni a továbbjutást, és nem mi ünnepelhettünk. Nagyon kevésen múlt.

A végeredmény alapján Budapesten dőlt el a továbbjutás, de Tóth Alex árnyalja a képet.

– Mindkét meccs után volt, illetve van bennünk hiányérzet. 

A hazai meccsen is voltak lehetőségeink, itt is megvoltak a helyzeteink, hogy még több gólt rúgjunk. 

Talán nem is fair arról beszélni, hogy melyik meccsen ment el a továbbjutás, mert szerintem mindkét 90 percben benne hagytunk egy kicsit. De mindezek ellenére a mai meccsel nagyon elégedett lehet a csapat.

Az új célokat később tűzik ki maguk elé

Tóth Alex is úgy látja, a Bakuban nyújtott teljesítménnyel az FTC az Európa-ligában neves csapatok ellen is okozhat meglepetést.

– Most még mindenki csalódott, de túl sokáig nem emészthetjük magunkat. A hétvégén már bajnoki mérkőzés vár ránk, ahol ismét a legjobbunkat kell nyújtanunk. A célokat majd később tűzzük ki magunk elé, most csak az NB I-re fogunk koncentrálni.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

