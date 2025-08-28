A Qarabag edzője könnyes szemmel mondta ki: az FTC-nek a BL-ben van a helye

Nagyon közel volt a csodához a Ferencváros kedd este a Bajnokok Ligájában, de végül hiába az idegenbeli 3-2-es győzelem a Qarabag ellen, összesítésben az azeri csapat jutott tovább 5-4-es összesítéssel. Így a Ferencváros ismét az Európa-liga alapszakaszában folytatja ősszel, a sorsolást pénteken 13 órakor tartják – bivalyerős ellenfeleket kaphat itt is a magyar bajnok, amely a második kalapban kap helyet. A keddi meccs után Gurban Gurbanov, a Qarabag edzője elmondta, a játékosait külön megkérte, hogy ne figyeljenek a Fradi „irritáló kijelentéseire”, miszerint az azeriek már a visszavágó előtt biztosak voltak a továbbjutásukban.

A Qarabag játékosai hatalmas bulit csaptak az FTC kiejtése után Fotó: Anadolu/Resul Rehimov

A Qarabag edzője tudja, az FTC is megérdemelte volna a továbbjutást

– Hangsúlyoztam a játékosoknak, hogy legyenek hidegfejűek, ne foglalkozzanak az ellenfél kijelentéseivel. A legfontosabb az volt, hogy bátrak és intelligensek legyünk. Kihangsúlyoztam nekik, hogy bármi is az eredmény, ne adják fel a párharcot – kezdte Gurbanov a meccset követően, majd a játékosait tovább dicsérte. – Nagyon feszült mérkőzés volt, viszont a hangulat hihetetlen volt, rég éltem át hasonlót. Gratulálok a játékosaimnak, hatalmas sikert értek el, ősszel felejthetetlen meccseink lesznek a Bajnokok Ligájában!

Gurbanov 17 éve irányítja a Qarabagot, 2017-ben már egyszer összejött a BL-főtábla – akkor hasonló volt a helyzet: a Qarabag az első meccset behúzta a Köbenhavn ellen, majd Dániában kikapott, de továbbjutott –, a lefújás után ő is megkönnyezte az azeri futball történelmi sikerét. A rutinos szakember ezután a Ferencvárosra tért ki.

– Ma veszítettünk, de becsülettel. Nézzék, a Ferencváros egy nagyon jó csapat, Ma itt a magyarok nemcsak, hogy nyertek, hanem a továbbjutást is megérdemelték volna. A Fradi mindent megtett ahhoz, hogy a BL-ben játsszon.

Nem fogom a játékosaimat kritizálni ezután a siker után. Láttam rajtuk, hogy mennyire feszültek voltak, amúgy én is, ezt ők is érezték, és a teljesítményükre is hatással volt – nyilatkozta Gurbanov, majd hozzátette, a testvérei is itt vannak Bakuban, velük fog hatalmas ünneplést csapni az éjszaka.