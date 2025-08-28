Rendkívüli

FerencvárosFradiBajnokok LigájaGurban GurbanovQarabag

A Qarabag edzője könnyes szemmel mondta ki: az FTC-nek a BL-ben van a helye

Gurban Gurbanov, a Qarabag edzője reálisan látta a Fradi elleni Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóját. A magyar bajnok 3-2-re nyert a Qarabag otthonában, de összesítésben így is az azeri csapat jutott tovább. Gurbanov elmondta, a Fradi semmivel sem volt rosszabb csapat, mint a Qarabag.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 6:40
A Qarabag edzője, Gurban Gurbanov nem győzte dicsérni a játékosait a vereség után
A Qarabag edzője, Gurban Gurbanov nem győzte dicsérni a játékosait a vereség után Fotó: RESUL REHIMOV Forrás: ANADOLU
Nagyon közel volt a csodához a Ferencváros kedd este a Bajnokok Ligájában, de végül hiába az idegenbeli 3-2-es győzelem a Qarabag ellen, összesítésben az azeri csapat jutott tovább 5-4-es összesítéssel. Így a Ferencváros ismét az Európa-liga alapszakaszában folytatja ősszel, a sorsolást pénteken 13 órakor tartják – bivalyerős ellenfeleket kaphat itt is a magyar bajnok, amely a második kalapban kap helyet. A keddi meccs után Gurban Gurbanov, a Qarabag edzője elmondta, a játékosait külön megkérte, hogy ne figyeljenek a Fradi „irritáló kijelentéseire”, miszerint az azeriek már a visszavágó előtt biztosak voltak a továbbjutásukban. 

A Qarabag játékosai hatalmas bulit csaptak az FTC kiejtése után
A Qarabag játékosai hatalmas bulit csaptak az FTC kiejtése után  Fotó: Anadolu/Resul Rehimov

A Qarabag edzője tudja, az FTC is megérdemelte volna a továbbjutást

– Hangsúlyoztam a játékosoknak, hogy legyenek hidegfejűek, ne foglalkozzanak az ellenfél kijelentéseivel. A legfontosabb az volt, hogy bátrak és intelligensek legyünk. Kihangsúlyoztam nekik, hogy bármi is az eredmény, ne adják fel a párharcot – kezdte Gurbanov a meccset követően, majd a játékosait tovább dicsérte. – Nagyon feszült mérkőzés volt, viszont a hangulat hihetetlen volt, rég éltem át hasonlót. Gratulálok a játékosaimnak, hatalmas sikert értek el, ősszel felejthetetlen meccseink lesznek a Bajnokok Ligájában!

Gurbanov 17 éve irányítja a Qarabagot, 2017-ben már egyszer összejött a BL-főtábla – akkor hasonló volt a helyzet: a Qarabag az első meccset behúzta a Köbenhavn ellen, majd Dániában kikapott, de továbbjutott –, a lefújás után ő is megkönnyezte az azeri futball történelmi sikerét. A rutinos szakember ezután a Ferencvárosra tért ki. 

– Ma veszítettünk, de becsülettel. Nézzék, a Ferencváros egy nagyon jó csapat, Ma itt a magyarok nemcsak, hogy nyertek, hanem a továbbjutást is megérdemelték volna. A Fradi mindent megtett ahhoz, hogy a BL-ben játsszon. 

Nem fogom a játékosaimat kritizálni ezután a siker után. Láttam rajtuk, hogy mennyire feszültek voltak, amúgy én is, ezt ők is érezték, és a teljesítményükre is hatással volt – nyilatkozta Gurbanov, majd hozzátette, a testvérei is itt vannak Bakuban, velük fog hatalmas ünneplést csapni az éjszaka. 

Tóth Alex fantasztikus gólja után még reménykedtünk a továbbjutásban
Tóth Alex fantasztikus gólja után még reménykedtünk a továbbjutásban  Fotó:  MTI/EPA

Barcelona-szurkoló volt mindig is a Qarabag trénere

Az 53 éves azeri elmondta, a BL-ben a céljukat már teljesítették azzal, hogy bejutottak a főtáblára. A csütörtök esti, 18 órakor sorra kerülő sorsolás után akar a Qarabag edzője majd véleményt formálni az őszi folytatásról, de azt tudja, érzi ő is, hogy milyen fontos sikert arattak az azeri futballnak. Azt pedig már csak külön érdekesség, hogy Gurbanov Barcelona-szurkoló, az előző idényben járt is a katalán csapat BL-mérkőzésén, most viszont edzőként akár meg is mérkőzhet kedvenc együttesével.

Robbie Keane, a Fradi vezetőedzőjének a sajtótájékoztatója már nem volt ilyen kellemes hangulatú. Az azeri újságok provokáló kérdéseket tettek fel neki, mindezekre csattanós válaszokat adott az ír szakember

