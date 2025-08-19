A kirúgás szélén a Fradi volt edzője, liverpooli legenda válthatja a kispadon

A Szpartak Moszkva vezetőségének türelme egyre csak fogy a szerb szakemberrel szemben, és mára odáig fajult a dolog, hogy gőzerővel keresik az utódát. A Fradi volt edzője, Dejan Sztankovics ugyanis abszolút nem boldogul az orosz szinten remek kerettel rendelkező moszkvai csapattal, tavaly mindössze 5. helyen végzett a a Premjer Ligában, míg a jelenleg már zajló bajnoki szezonban öt meccsen egyszer tudott nyerni a Szpartak és a 13. helyen áll a tabellán. A klubvezetők máris megkezdték a tárgyalásokat a szerb szakember lehetséges utódaival.

A volt Fradi-edző Dejan Sztankovics ideje lassan kitelik a Szpartak Moszkvánál Fotó: MTI/Illyés Tibor

Sztankovics szerint három fajta edző létezik

Az egykori BL-győztes középpályás természetesen nem önmagában látja az eredménytelenség okát, hanem az általa sűrűnek titulált bajnoki programban. Még augusztus elején a Szpartak vezetősége ultimátumot adott Sztankovicsnak, miszerint a hónap végéig javítania kell a csapat teljesítményén és eredményein, különben menesztik. Nos, a javulás nem állt be – büntetőkkel kiestek az orosz kupából a Dinamo Mahacskala ellen, legutóbb 2-2-es döntetlent játszott a csapat hazai pályán a Zenittel –, így gőzerővel folyik az utód keresése. Sztankovics persze a szokásos módon reagált a kirúgásáról szóló hírekre.

– Ami ezeket a pletykákat illeti, nem érdekelnek. Ahogy korábban is mondtam: kétfajta edző van: akit már kirúgtak, és akit ki fognak rúgni. De van egy harmadik csoport is, akik maguktól tudnak távozni. Találják ki, én melyik csoportba tartozom – fogalmazott Sztankovics, aki természetesen a sűrű program mellett a játékvezetők tevékenységét is a gyenge szereplés okaként emlegeti.

Liverpooli legenda vagy Eb-aranyat nyerő edző érkezhet

Az újabb eredménytelen szereplés után at.me/sportexpress Telegramon megjelent cikke szerint a mszkvai klub vezetősége Roberto Mancinit vagy Steven Gerrardot szerződtetné Sztankovics helyére. Bármelyikükre esik a Szpartak vezetőinek választása, egyik szakembernek sem lesz könnyű dolga, hiszen a csapat jelenleg teljes mélypontra került. Gerrard játékosként szintén nyert Bajnokok Ligáját a Liverpool gárdájával, míg edzőként bajnoki címig vezette a skót Glasgow Rangers csapatát. Legutóbb pedig Szaúd-Arábiában az Al-Ettifaqnál dolgozott.