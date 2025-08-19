SztankovicsFradiRoberto ManciniSteven GerrardSzpartak Moszkva

A kirúgás szélén a Fradi volt edzője, liverpooli legenda válthatja a kispadon

Hiába tartották igazi felsőpolcos edzőnek, a Ferencváros volt trénere száguld az újabb bukás felé. Dejan Sztankovics ugyanis szinte semmilyen ígéretét – bajnoki cím, kupagyőzelem – sem tudja betartani a Szpartak Moszkva szakmai vezetőjeként: tavaly 5. lett a Premjer Ligában, jelenleg a 13. helyen szerénykedik a csapatával. Az orosz klub sajtóhírek szerint igazi legendákkal tárgyal az utódlásáról, a kiszemeltek között ott találjuk Steven Gerrardot valamint Roberto Mancinit.

Molnár László
2025. 08. 19. 6:54
Dejan Sztankovics ideje lassan lejár a Szpartak kispadján
Dejan Sztankovics ideje lassan lejár a Szpartak kispadján Forrás: Facebook
A Szpartak Moszkva vezetőségének türelme egyre csak fogy a szerb szakemberrel szemben, és mára odáig fajult a dolog, hogy gőzerővel keresik az utódát. A Fradi volt edzője, Dejan Sztankovics ugyanis abszolút nem boldogul az orosz szinten remek kerettel rendelkező moszkvai csapattal, tavaly mindössze 5. helyen végzett a a Premjer Ligában, míg a jelenleg már zajló bajnoki szezonban öt meccsen egyszer tudott nyerni a Szpartak és a 13. helyen áll a tabellán. A klubvezetők máris megkezdték a tárgyalásokat a szerb szakember lehetséges utódaival.

A volt Fradi-edző Dejan Sztankovics ideje lassan kitelik a Szpartak Moszkvánál
A volt Fradi-edző Dejan Sztankovics ideje lassan kitelik a Szpartak Moszkvánál    Fotó: MTI/Illyés Tibor

Sztankovics szerint három fajta edző létezik

Az egykori BL-győztes középpályás természetesen nem önmagában látja az eredménytelenség okát, hanem az általa sűrűnek titulált bajnoki programban. Még augusztus elején a Szpartak vezetősége ultimátumot adott Sztankovicsnak, miszerint a hónap végéig javítania kell a csapat teljesítményén és eredményein, különben menesztik. Nos, a javulás nem állt be – büntetőkkel kiestek az orosz kupából a Dinamo Mahacskala ellen, legutóbb 2-2-es döntetlent játszott a csapat hazai pályán a Zenittel –, így gőzerővel folyik az utód keresése. Sztankovics persze a szokásos módon reagált a kirúgásáról szóló hírekre.

– Ami ezeket a pletykákat illeti, nem érdekelnek. Ahogy korábban is mondtam: kétfajta edző van: akit már kirúgtak, és akit ki fognak rúgni. De van egy harmadik csoport is, akik maguktól tudnak távozni. Találják ki, én melyik csoportba tartozom – fogalmazott Sztankovics, aki természetesen a sűrű program mellett a játékvezetők tevékenységét is a gyenge szereplés okaként emlegeti.

Liverpooli legenda vagy Eb-aranyat nyerő edző érkezhet

Az újabb eredménytelen szereplés után at.me/sportexpress Telegramon megjelent cikke szerint a mszkvai klub vezetősége Roberto Mancinit vagy Steven Gerrardot szerződtetné Sztankovics helyére. Bármelyikükre esik a Szpartak vezetőinek választása, egyik szakembernek sem lesz könnyű dolga, hiszen a csapat jelenleg teljes mélypontra került. Gerrard játékosként szintén nyert Bajnokok Ligáját a Liverpool gárdájával, míg edzőként bajnoki címig vezette a skót Glasgow Rangers csapatát. Legutóbb pedig Szaúd-Arábiában az Al-Ettifaqnál dolgozott.

Steven Gerrard nem kis feladatot venne a vállára, ha ő lenne a Szpartak Moszkva következő edzője
Steven Gerrard nem kis feladatot venne a vállára, ha ő lenne a Szpartak Moszkva következő edzője    Fotó: fbl/AFP or licensors/Nigel Roddis

Steven Gerrard kiemelkedő eredményei edzőként

  • Glasgow Rangers: skót bajnoki cím
  • év menedzsere (2020/2021)

Mancini már dolgozott Oroszországban, 2017 és 2018 között a Zenit vezetőedzője volt, de legnagyobb sikerét az olasz válogatottal érte el, amellyel Európa-bajnok lett 2020-ban.

Roberto Mancini kiemelkedő eredményei edzőként

  • Fiorentina és Lazio: olasz kupagyőztes
  • Internazionale: olasz bajnok és kupagyőztes
  • Manchester City: angol bajnok és FA-kupagyőztes
  • Galatasaray: török kupagyőztes
  • olasz válogatott: Európa-bajnok, Nemzetek Ligája bronzérem

Innentől kezdve minden a Szpartak vezetőin múlik, de igyekezniük kell a döntéssel, hiszen a bajnoki címeket tekintve legeredményesebb orosz klub zuhanását mindenképpen meg kell állítaniuk.

A Szpartak legutóbbi bajnokija a Zenit ellen, melyen a Fradi volt játékosa, a brazil Marquinhos is betalált:


 

