A szurkolókról áradozó Robbie Keane az álmáról is lemond a Fradiért + videó

Robbie Keane-t az MLS történetének egyik legnagyobb sztárja, Bradley Wright-Phillips kérdezte, a műsorban a Fradi szurkolótábora is szóba került – írja az Origo a Jenkifocira hivatkozva.

Robbie Keane nagyon élvezte a játékot az MLS-ben (Fotó: Victor Decolongon/Getty Images North America/AFP)

– Kiváló drukkereink vannak, még idegenbe is sokan elutaznak. Néhány ezren még az idegenbeli Európa Liga-meccsünkön is ott voltak Belgiumban. A legtöbb hazai mérkőzésünk teltházas, kiváltképp a nemzetközi találkozók. A Fradi-szurkolók nagyon szenvedélyesek, sok ultránk van és én ezt imádom. Imádom az atmoszférát és azt, amilyen szenvedélyesen szeretik a focit – mondta a 45 esztendős ír szakember.

Robbie Keane egyszer majd visszatérhet az MLS-be

Az FTC trénere 2011 és 2016 között futballozott az MLS-ben a Los Angeles Galaxy színeiben, így adott a kérdés, edzőként is visszatérne a tengerentúli ligába?

– Néhány éve azt mondtam volna, igen. Abszolút ott volt a radaromon az MLS. De kezdő edzőként azt vetették a szememre, hogy nincs elég tapasztalatom. De most, hogy Európában és az európai fociban dolgozom és sikeres vagyok, hirtelen nagyobb lett az érdeklődés. Nem tudom, mit hoz a jövő. Imádtam az MLS-ben játszani, nagyon szerettem ezt a bajnokságot. Erősen kötődöm az LA Galaxyhoz.

Soha ne mondd, hogy soha. De ha most kéne választ adnom, akkor valószínűleg nemet mondanék, mert nagyon élvezem a mostani feladatom.

Európában vagyok és úgy végzem a munkámat, ahogy az nekem tetszik. De ha – tegyük fel – már nem dolgozom itt, és érkezik egy nagyon jó ajánlat az MLS-ből és azt érzem, hogy a klubtulajdonosoktól is megfelelő támogatást kapok, akkor miért mondanék nemet? Az MLS jelenleg nagyon jó pályán van.