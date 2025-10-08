Botrány a Fradi meccsén, büntetett az MLSZ

Az indoklás szerint az MLSZ fegyelmi bizottsága az ETO FC–FTC mérkőzéssel kapcsolatban a győri csapatot szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, elrendeli egy prevenciós terv kidolgozását, illetve a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárásának végrehajtását.

Nem bírtak magukkal a szurkolók az ETO FC–FTC mérkőzésen (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Krizsán Csaba)

A Paks ennél jobban járt, a klub a Puskás Akadémia elleni mérkőzés rendezésével kapcsolatos fegyelmi vétség miatt írásbeli figyelmeztetésben részesült.

Az FTC sem úszta meg

A szövetség hozzátette, a fegyelmi bizottság a múlt hétvégi forduló eseményei kapcsán eljárást indított szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt a Honvéddal és a Vasassal szemben; szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a DVSC-vel, az ETO FC-vel, az FTC-vel, a Nyíregyháza Spartacus FC-vel, a Videoton FC Fehérvárral és a ZTE FC-vel szemben.

