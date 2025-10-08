Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

MLSZFerencvárosFradiMLSZ Fegyelmi BizottságETO FCFTCbüntetés

Botrány a Fradi meccsén, büntetett az MLSZ

A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága bejelentette a legújabb határozatait. Az MLSZ közleménye szerint az ETO FC–FTC NB I-es mérkőzésen történtek miatt a hazaiak pénzbüntetést és szektorbezárást kaptak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 6:56
A Fradi legyőzte, az MLSZ megbüntette az ETO FC-t Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az indoklás szerint az MLSZ fegyelmi bizottsága az ETO FC–FTC mérkőzéssel kapcsolatban a győri csapatot szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, elrendeli egy prevenciós terv kidolgozását, illetve a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárásának végrehajtását.

Nem bírtak magukkal a szurkolók az ETO FC–FTC mérkőzésen
Nem bírtak magukkal a szurkolók az ETO FC–FTC mérkőzésen (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Krizsán Csaba)

A Paks ennél jobban járt, a klub a Puskás Akadémia elleni mérkőzés rendezésével kapcsolatos fegyelmi vétség miatt írásbeli figyelmeztetésben részesült.

Az FTC sem úszta meg

A szövetség hozzátette, a fegyelmi bizottság a múlt hétvégi forduló eseményei kapcsán eljárást indított szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt a Honvéddal és a Vasassal szemben; szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a DVSC-vel, az ETO FC-vel, az FTC-vel, a Nyíregyháza Spartacus FC-vel, a Videoton FC Fehérvárral és a ZTE FC-vel szemben.

Az MLSZ teljes listáját ide kattintva olvashatja el!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekBalczó András

Küldetés

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Amikor kimondtam Balczó András nevét, megtapsoltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu