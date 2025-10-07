Rendkívüli

Nincs mese, az Európai Bizottságnak mennie kell!

Megint megbüntették az MLSZ-t, fizetünk, mint a katonatiszt

Pénzbüntetést kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a válogatott szeptemberi világbajnoki selejtezőin történt rendbontások miatt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 20:39
MLSZ
Az MLSZ-nek megint fizetnie kell Fotó: ROBERT SZANISZLO Forrás: NurPhoto
A nemzetközi szövetség (FIFA) kedden honlapján hozta nyilvánosságra, hogy 

az MLSZ-t a nemzeti csapat írek és portugálok elleni mérkőzése miatt összesen 8500 svájci frankra (mintegy 3,6 millió forint) bírságolta meg.

A FIFA honlapja alapján a szeptember 6-i, 2-2-re végződött dublini találkozón többek között "a biztonsági szabályok be nem tartása" miatt 5000 svájci frankot (2,1 millió forint) kell fizetnie a magyar szövetségnek. A házigazda íreknek 11 500 frankos (4,8 millió forintot) büntetést szabtak ki szurkolói rendbontásért és pirotechnikai eszközök használatáért.

A három nappal később a Puskás Arénában lejátszott és a portugálok 3-2-es sikerével zárult összecsapáson a hazai szimpatizánsok különféle tárgyakat dobáltak a pályára, ezért az MLSZ 3500 svájci frankot (1,5 millió forintot) köteles befizetni.

