FTC: szabadrúgásgól, megszokott Varga-fejes és előzés a rangadón + videó

Az ETO FC parádés 2025-ös évet fut, január óta csak egyetlen NB I-es bajnokin szenvedett vereséget, akkor viszont éppen hazai pályán, az FTC ellen. A 2025/26-os kiírás nyolcadik fordulójának végén ismét ETO–FTC volt a párosítás, a rangadó előtt a győri csapat 12, a bajnoki címvédő Ferencváros 11 pontot szerzett hat mérkőzés alatt. A csütörtöki, Viktoria Plzen elleni Európa-liga-meccs után elhangzottak fényében talán nem is volt meglepő, hogy Robbie Keane kezdőcsapatában Tóth Alex és Varga Barnabás sem kapott helyet, mindketten a kispadon ültek. Lisztes Krisztián ott sem, továbbra sem került meccskeretbe az FTC-nél. Az ETO-nál pedig nem került a kezdőbe az exfradista Zseljko Gavrics, noha a mérkőzés előtt köszöntötték őt mint augusztus hónapnak a győri szurkolók által megválasztott legjobb ETO-futballistáját.

Vitális Milán (ETO) több lövéssel is próbálkozott, de az első gólt Jonathan Levi (FTC) lőtte (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Kezdett viszont az immár magyar válogatott Vitális Milán, aki a tizedik perc végén külsővel próbált nagy gólt lőni a tizenhatos előteréből, de nem találta el Dibusz Dénes kapuját.