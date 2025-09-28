  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • FTC: szabadrúgásgól, megszokott Varga-fejes és előzés a rangadón + videó
Ferencváros FTCVarga BarnabásLabdarúgó NB IJonathan LeviETO FC

FTC: szabadrúgásgól, megszokott Varga-fejes és előzés a rangadón + videó

A labdarúgó NB I 8. fordulójának zárómeccseként zöld-fehér rangadót rendeztek. Az FTC Jonathan Levi és Varga Barnabás góljával 2-0-ra nyert az ETO otthonában, s ezzel meg is előzte riválisát a tabellán. A bajnoki címvédő Ferencváros a második helyre lépett fel, a bajnokságot az immár egyedüliként veretlen Paks vezeti.

Koczó Dávid
2025. 09. 28. 19:54
Az FTC az ETO elé lépett az NB I tabelláján a Győrben aratott sikerével
Az FTC az ETO elé lépett az NB I tabelláján a Győrben aratott sikerével Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ETO FC parádés 2025-ös évet fut, január óta csak egyetlen NB I-es bajnokin szenvedett vereséget, akkor viszont éppen hazai pályán, az FTC ellen. A 2025/26-os kiírás nyolcadik fordulójának végén ismét ETO–FTC volt a párosítás, a rangadó előtt a győri csapat 12, a bajnoki címvédő Ferencváros 11 pontot szerzett hat mérkőzés alatt. A csütörtöki, Viktoria Plzen elleni Európa-liga-meccs után elhangzottak fényében talán nem is volt meglepő, hogy Robbie Keane kezdőcsapatában Tóth Alex és Varga Barnabás sem kapott helyet, mindketten a kispadon ültek. Lisztes Krisztián ott sem, továbbra sem került meccskeretbe az FTC-nél. Az ETO-nál pedig nem került a kezdőbe az exfradista Zseljko Gavrics, noha a mérkőzés előtt köszöntötték őt mint augusztus hónapnak a győri szurkolók által megválasztott legjobb ETO-futballistáját.

Vitális Milán (ETO) több lövéssel is próbálkozott, de az első gólt Jonathan Levi (FTC) lőtte
Vitális Milán (ETO) több lövéssel is próbálkozott, de az első gólt Jonathan Levi (FTC) lőtte (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Kezdett viszont az immár magyar válogatott Vitális Milán, aki a tizedik perc végén külsővel próbált nagy gólt lőni a tizenhatos előteréből, de nem találta el Dibusz Dénes kapuját.

A lelátó mérkőzésre megnyitott részeit lényegében megtöltötték a szurkolók, mindkét zöld-fehér csapat drukkerei kitettek magukért.

Levi szabadrúgásával vezetett az FTC

Gólnak közülük a 18. percben a ferencvárosi szurkolók örülhettek: Jonathan Levi szabadrúgásból védhetetlenül tekert Samuel Petrás kapujába.

Tíz perccel később egy Fradi-kontrát a második hullámban érkező Kanikovszki fejezett be lövéssel, ezt védte a győri kapus.

Az ETO sem játszott veszélytelenül, főleg a bal oldalon vezetett ígéretes támadásokat a hazai csapat, a 40. percben Dibusz Dénesnek vetődnie is kellett Vitális átlövésénél. A szünetre 1-0-s előnnyel vonulhattak a vendégek.

Varga Barnabás beállt és gólt fejelt

A második játékrészben pályára lépett Tóth Alex, majd nem sokkal később Varga Barnabás is. Az egész idényben bombaformában játszó középcsatár ismét gólt fejelt, közelről talált be a győri kapuba.

Bár hosszabbítással együtt ekkor még fél óra hátravolt a mérkőzésből, Varga fejesével lényegében eldőlt a találkozó, két gól nem volt benne a győri csapatban.

Sőt, ellentámadásból majdnem háromra nőtt a különbség, Varga passzából a szintén csereember, Zachariassen azonban nem talált kaput.

A Ferencváros 2025-ben másodszor is nyerni tudott az ETO otthonában, ezzel meg is előzte a tabellán a győri csapatot, egészen a második helyig lépett fel Robbie Keane együttese. Mindössze az idényben immár egyedüliként veretlen Paks áll a címvédő Fradi előtt.

NB I, 8. forduló

Péntek
Újpest–Nyíregyháza 2-2 (2-2), Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4430 néző, jv.: Rúsz. Gólszerzők: Matko (17., 24.), illetve Babunski (12.), Májer (42.)

Szombat
Zalaegerszeg–Kazincbarcika 5-0 (1-0), Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2141 néző, jv.: Derdák, gólszerzők: Joao Victor (11.), Maxsuell Alegria (48.), Daniel Lima (66.), Kiss B. (77., 78.), kiállítva: Borges (71., Zalaegerszeg)
Diósgyőr–Debrecen 0-0, Miskolc, DVTK Stadion, 6269 néző, jv.: Dr. Csonka
Paks–Puskás Akadémia 3-2 (1-1), Paks, 2400 néző, jv: Bogár, gólszerzők: Gyurkits (39., 87., a másodikat büntetőből), Windecker (89.) illetve Lukács (8.), Németh A. (49.)

Vasárnap
MTK Budapest–Kisvárda 4-0 (2-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1365 néző, jv.: Zierkelbach, gólszerzők: Matic (öngól, 15.), Molnár Á. (31.), Kerezsi (58.), Polievka (71.)
ETO FC–FTC 0-2 (0-1), Győr, ETO Park, 8280 néző, jv.: Bognár, gólszerző: Levi (18.), Varga B. (64.)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsalád

A hernyó vallomása

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu