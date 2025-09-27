  • Magyar Nemzet
NB IDebrecendiósgyőr

A vendégek nagy esélyt szalasztottak el, nem lett új listavezető az NB I élén

Gól nélküli döntetlennel végződött a Diósgyőr és a Debrecen szombat esti bajnoki mérkőzése. Az NB I 8. fordulójának korábbi találkozóján a Zalaegerszeg megszerezte első győzelmét az aktuális kiírásban, miután 5-0-ra legyőzte az újonc Kazincbarcikát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 19:23
Kelet-magyarországi rangadót rendeztek az NB I 8. fordulójának szombati játéknapján. Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
Már nincs nyeretlen csapat a magyar élvonalban. A Diósgyőr és a Debrecen szombat esti találkozója előtt rendezték meg a Zalaegerszeg–Kazincbarcika-összecsapást, melyen az a két csapat találkozott, amely a hétvégi NB I-es forduló előtt a tabella utolsó helyén állt. A nyeretlen ZTE végül egy kiütéses sikerrel szerezte meg első bajnoki győzelmét a 2025/2026-os szezonban: Joao Victor góljával a szünetben még csak 1-0-ra vezetett a vendéglátó, amely a második játékrészben négy gólt szerezve, az utolsó húsz percben emberhátrányban játszva 5-0-ra győzött.

A ZTE játékosai ezúttal elégedetten pacsizhattak a szurkolókkal, a Kazincbarcika ellen megszerezte szezonbéli első NB I-es győzelmét a csapat
A ZTE játékosai ezúttal elégedetten pacsizhattak a szurkolókkal, a Kazincbarcika ellen megszerezte szezonbéli első NB I-es győzelmét a csapat (Fotó: MTI/Katona Tibor)

 

Keleti rangadóval folytatódott az NB I

A zalaegerszegi meccs után Miskolcra irányult a figyelem, a Diósgyőr a 9., a Debrecen a 2. helyről várhatta az egymás elleni rangadót. A vendégek győzelem esetén átvehették volna a vezetést a később pályára lépő Pakstól. 

Aktívan kezdtek a csapatok: a 3. percben egy szöglet után a hazai együttest erősítő Alexander Vallejo lőtt 12 méterről fölé, kisvártatva pedig honfitársa, a szintén spanyol Álex Bermejo veszélyeztetett, nagy védésre kényszerítve a házigazda kapusát. Később a Diósgyőr előtt adódtak lehetőségek: a 13. minutumban Elton-Ofoi Acolatse lőtt a büntetőterületen kívülről mellé, majd az első félóra végéhez közeledve Babos Bence lőtt, azonban Varga Ádám védeni tudott. Az első félidőben nem láthatott gólt a közönség, pedig a debreceniek közel jártak ahhoz, hogy előnyt szerezzenek: a lefújás előtti másodpercekben Kocsis Dominik labdája a kapufán csattant, így végül 0-0-s állásnál mehettek pihenőre a csapatok.

Miskolc 20250927 Labdarúgás Fizz Liga NB1 bajnoki mérkőzés DVTK-DVSC Foto: Czinege Melinda Nemzeti Sport
Küzdelem volt, gól nem az első játékrészben (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

 

Komoly gólhelyzet nélkül

A térfélcsere után Dzsudzsák Balázs lapos lövése rögtön védésre kényszerítette a Diósgyőr kapusát, Karlo Senticet, az 55. percben pedig Acolatse lőtt egy szépen felépített ellentámadás végén, tekerése viszont ha csak kicsivel is, de elkerülte a kaput. A folytatásban nem alakult ki igazán veszélyes gólhelyzet. A hajrához érve cserékkel próbáltak frissíteni az edzők, hiába, nem született gól, 0-0 lett a végeredmény. 

Ezzel a Diósgyőr 8, a Debrecen pedig 14 pontos. Utóbbi győzelem esetén az élre állhatott volna, de így biztosan a később pályára lépő listavezető, a 15 ponttal álló Paksi FC mögött marad a 8. forduló végén is.

 

Az NB I 8. fordulójának eredményei, programja
Pénteken játszották:
Újpest–Nyíregyháza 2-2 (2-2)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4430 néző. Játékvezető: Rúsz. Gólszerzők: Matko (17., 24.), illetve Babunski (12.), Májer (42.)

Szombat:
Zalaegerszeg–Kazincbarcika 5-0 (1-0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Jv.: Derdák
Gólszerzők: Joao Victor (11.), Maxsuell Alegria (48.), Daniel Lima (66.), Kiss B. (77., 78.). Kiállítva: Borges (71., Zalaegerszeg)

Diósgyőr–Debrecen 0-0
Miskolc, DVTK Stadion. Jv.: Dr. Csonka

Paks–Puskás Akadémia 20.00 (tv.: M4 Sport)

Vasárnap:
MTK Budapest–Kisvárda 14.15 (tv: M4 Sport+)
ETO FC–Ferencváros 18.00 (tv: M4 Sport)
A bajnokság aktuális állása ITT megtekinthető. 

 

