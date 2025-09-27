A vendégek nagy esélyt szalasztottak el, nem lett új listavezető az NB I élén

Már nincs nyeretlen csapat a magyar élvonalban. A Diósgyőr és a Debrecen szombat esti találkozója előtt rendezték meg a Zalaegerszeg–Kazincbarcika-összecsapást, melyen az a két csapat találkozott, amely a hétvégi NB I-es forduló előtt a tabella utolsó helyén állt. A nyeretlen ZTE végül egy kiütéses sikerrel szerezte meg első bajnoki győzelmét a 2025/2026-os szezonban: Joao Victor góljával a szünetben még csak 1-0-ra vezetett a vendéglátó, amely a második játékrészben négy gólt szerezve, az utolsó húsz percben emberhátrányban játszva 5-0-ra győzött.

A ZTE játékosai ezúttal elégedetten pacsizhattak a szurkolókkal, a Kazincbarcika ellen megszerezte szezonbéli első NB I-es győzelmét a csapat (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Keleti rangadóval folytatódott az NB I

A zalaegerszegi meccs után Miskolcra irányult a figyelem, a Diósgyőr a 9., a Debrecen a 2. helyről várhatta az egymás elleni rangadót. A vendégek győzelem esetén átvehették volna a vezetést a később pályára lépő Pakstól.

Aktívan kezdtek a csapatok: a 3. percben egy szöglet után a hazai együttest erősítő Alexander Vallejo lőtt 12 méterről fölé, kisvártatva pedig honfitársa, a szintén spanyol Álex Bermejo veszélyeztetett, nagy védésre kényszerítve a házigazda kapusát. Később a Diósgyőr előtt adódtak lehetőségek: a 13. minutumban Elton-Ofoi Acolatse lőtt a büntetőterületen kívülről mellé, majd az első félóra végéhez közeledve Babos Bence lőtt, azonban Varga Ádám védeni tudott. Az első félidőben nem láthatott gólt a közönség, pedig a debreceniek közel jártak ahhoz, hogy előnyt szerezzenek: a lefújás előtti másodpercekben Kocsis Dominik labdája a kapufán csattant, így végül 0-0-s állásnál mehettek pihenőre a csapatok.

Küzdelem volt, gól nem az első játékrészben (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

Komoly gólhelyzet nélkül

A térfélcsere után Dzsudzsák Balázs lapos lövése rögtön védésre kényszerítette a Diósgyőr kapusát, Karlo Senticet, az 55. percben pedig Acolatse lőtt egy szépen felépített ellentámadás végén, tekerése viszont ha csak kicsivel is, de elkerülte a kaput. A folytatásban nem alakult ki igazán veszélyes gólhelyzet. A hajrához érve cserékkel próbáltak frissíteni az edzők, hiába, nem született gól, 0-0 lett a végeredmény.

Ezzel a Diósgyőr 8, a Debrecen pedig 14 pontos. Utóbbi győzelem esetén az élre állhatott volna, de így biztosan a később pályára lépő listavezető, a 15 ponttal álló Paksi FC mögött marad a 8. forduló végén is.