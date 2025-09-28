Lex Fradi, amiért túlzás lenne Orbán Viktorig szaladni

– Biztos vagyok abban, hogy Magyarország ott szeretne lenni a világbajnokságon, ahogyan az ír csapat is. Tudom, hogy a miniszterelnök úr és a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke is azt akarja, hogy a magyar csapat ott legyen a vb-n. Ott van Tóth Alex és Varga Barnabás , előbbi a hajráig a pályán volt, Varga pedig végig, de a szabály miatt a hétvégén nem pihentethetem őket. Gondoljanak bele, az idény végére több mint 60 meccsel a lábukban ki fognak égni, használhatatlanok lesznek. Természetesen tartom magam a szabályokhoz, de ezt most nem tudtam magamban tartani – Robbie Keane a sajtótájékoztató záróakkordjaként váratlanul így kelt ki magából az FTC–Viktoria Plzen Európa-liga-mérkőzés után. Az ír edző véleménye önmagában is érdekes, pláne korábbi megszólalásai ismeretében, igazán nagy vihart mégis azért kavart, mert közvetetten bár, de mégis csak Orbán Viktorra és Csányi Sándorra hivatkozott. Az úgynevezett magyarszabály körül nem csitulnak a kedélyek.

Gruber Zsombor, Szalai Gábor, Nagy Barnabás és Ötvös Bence valahol a magyarszabálynak is köszönheti, hogy lehetőséget kap az FTC-ben. A lex Fradi a klubnak könnyebség lenne az NB I-ben Fotó: Polyák Attila

Az idény előtt arra lehetett számítani, hogy – természetesen Dibusz Dénest és Varga Barnabás leszámítva – a nemzetközi porondon Robbie Keane inkább a légiósoknak szavaz bizalmat, az NB I-ben pedig magyar játékosok szerepeltetésével tesz eleget a magyarszabálynak. Ám a korábbi világklasszis labdarúgó kellemes meglepetésre a BL-selejtezőkben Tóth Alexre és Ötvös Bencére is kulcsszerepet testált, sőt Szalai Gábor, Gruber Zsombor és Nagy Barnabás is rendre lehetőséget kapott. Mi több, Robbie Keane Bakuban, a Qarabag elleni meccs előtt és után is kiemelte, mennyire büszke a csapat magyar válogatott játékosaira.

Pálfordulásnak lehetünk szemtanúi, Robbie Keane hirtelen beszállt a Magyar Labdarúgó-szövetség elleni harcba, aminek éppen az FTC elnöke, Kubatov Gábor a vezéralakja? Nem erről van szó. Az ír tréner kifakadása valahol érthető, de felfokozott állapotban az Orbán Viktorra és Csányi Sándorra tett utalás inkább hatáskeltés a higgadt érveléssel szemben.

Extrém terhelést kapnak -e a Fradi magyar válogatottjai?

Érvek pró és kontra is elhangzanak. Egyfelől kétségtelen, hogy a Fradi magyar húzóembereire komoly terhelés hárul, tárgyilagosan erről árulkodnak a játékpercek is, másfelől az is igaz, az angol futball mércéjével ezt nem nevezhetjük extrémnek. Igen, csak éppen az NB I nem a Premier League, már csak arra gondolva sem, ott egy nemzetközi szintű csatár 25 évesen aligha garázskapuk szerelésével keresi a kenyerét.

Értjük Robbie Keane és az FTC gondját. A nemzetközi porond mellett nehéz helytállni a bajnokságban, pláne a magyarszabállyal együtt.

Az MLSZ korábban tett engedményt

Kétségtelen, erre az MLSZ is tekintettel lehetne. Miként a múltban megtette. Évtizede, amikor az MLSZ még a keretben kötelezően előírt magyar játékosok számával próbálta helyzete hozni a magyar labdarúgókat, a nemzetközi porondon érintett csapatok esetében kedvezményt adott. Más kérdés, hogy akkoriban ennek semmilyen gyakorlati jelentősége nem volt, mert a klubok ifi játékosokkal mesterségesen duzzasztották fel a keretüket, így eleget téve a szövetségi előírásnak.