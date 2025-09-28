magyarszabályNB IRobbie KeaneFTCengedmény

Lex Fradi, amiért túlzás lenne Orbán Viktorig szaladni

Vajon hogyan áll fel a Ferencváros vasárnap este Győrben a labdarúgó NB I 8. fordulójának rangadóján? Robbie Keane csütörtök esti, a magyarszabályt kárhoztató nyilatkozata után különösen érdekes a kérdés. Kétségtelen, a bajnokcsapat néhány magyar játékosa – mindenekelőtt Dibusz Dénes, Varga Barnabás és Tóth Alex – a magyar válogatott mérkőzéseivel együtt csúcsterhelést kap, augusztus eleje óta többnyire heti két meccset játszik, a világbajnoki szereplés azonban aligha ezen múlik. Ezzel együtt nem lenne ördögtől való külön szabályt szabni az FTC-re, ám a lex Fradi végett nem kell Orbán Viktor miniszterelnökhöz szaladni.

Novák Miklós
2025. 09. 28. 6:12
Magyarszabály a BL-selejtezőben... A Qarabag ellen öt magyar játékos volt a Fradi kezdőcsapatában Fotó: Ladóczki Balázs
– Biztos vagyok abban, hogy Magyarország ott szeretne lenni a világbajnokságon, ahogyan az ír csapat is. Tudom, hogy a miniszterelnök úr és a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke is azt akarja, hogy a magyar csapat ott legyen a vb-n. Ott van Tóth Alex és Varga Barnabás , előbbi a hajráig a pályán volt, Varga pedig végig, de a szabály miatt a hétvégén nem pihentethetem őket. Gondoljanak bele, az idény végére több mint 60 meccsel a lábukban ki fognak égni, használhatatlanok lesznek. Természetesen tartom magam a szabályokhoz, de ezt most nem tudtam magamban tartani – Robbie Keane a sajtótájékoztató záróakkordjaként váratlanul így kelt ki magából az FTC–Viktoria Plzen Európa-liga-mérkőzés után. Az ír edző véleménye önmagában is érdekes, pláne korábbi megszólalásai ismeretében, igazán nagy vihart mégis azért kavart, mert közvetetten bár, de mégis csak Orbán Viktorra és Csányi Sándorra hivatkozott. Az úgynevezett magyarszabály körül nem csitulnak a kedélyek. 

Gruber Zsombor, Szalai Gábor, Nagy Barnabás és Ötvös Bence valahol a magyarszabálynak is köszönheti, hogy lehetőséget kap az FTC-ben. A lex Fradi a klubnak könnyebség lenne az NB I-ben
Gruber Zsombor, Szalai Gábor, Nagy Barnabás és Ötvös Bence valahol a magyarszabálynak is köszönheti, hogy lehetőséget kap az FTC-ben. A lex Fradi a klubnak könnyebség lenne az NB I-ben Fotó: Polyák Attila

Az idény előtt arra lehetett számítani, hogy – természetesen Dibusz Dénest és Varga Barnabás leszámítva – a nemzetközi porondon Robbie Keane inkább a légiósoknak szavaz bizalmat, az NB I-ben pedig magyar játékosok szerepeltetésével tesz eleget a magyarszabálynak. Ám a korábbi világklasszis labdarúgó kellemes meglepetésre a BL-selejtezőkben Tóth Alexre és Ötvös Bencére is kulcsszerepet testált, sőt Szalai Gábor, Gruber Zsombor és Nagy Barnabás is rendre lehetőséget kapott. Mi több, Robbie Keane Bakuban, a Qarabag elleni meccs előtt és után is kiemelte, mennyire büszke a csapat magyar válogatott játékosaira.

Pálfordulásnak lehetünk szemtanúi, Robbie Keane hirtelen beszállt a Magyar Labdarúgó-szövetség elleni harcba, aminek éppen az FTC elnöke, Kubatov Gábor a vezéralakja? Nem erről van szó. Az ír tréner kifakadása valahol érthető, de felfokozott állapotban az Orbán Viktorra és Csányi Sándorra tett utalás inkább hatáskeltés a higgadt érveléssel szemben.

Extrém terhelést kapnak -e a Fradi magyar válogatottjai?

Érvek pró és kontra is elhangzanak. Egyfelől kétségtelen, hogy a Fradi magyar húzóembereire komoly terhelés hárul, tárgyilagosan erről árulkodnak a játékpercek is, másfelől az is igaz, az angol futball mércéjével ezt nem nevezhetjük extrémnek. Igen, csak éppen az NB I nem a Premier League, már csak arra gondolva sem, ott egy nemzetközi szintű csatár 25 évesen aligha garázskapuk szerelésével keresi a kenyerét.

Értjük Robbie Keane és az FTC gondját. A nemzetközi porond mellett nehéz helytállni a bajnokságban, pláne a magyarszabállyal együtt.

 

Az MLSZ korábban tett engedményt

Kétségtelen, erre az MLSZ is tekintettel lehetne. Miként a múltban megtette. Évtizede, amikor az MLSZ még a keretben kötelezően előírt magyar játékosok számával próbálta helyzete hozni a magyar labdarúgókat, a nemzetközi porondon érintett csapatok esetében kedvezményt adott. Más kérdés, hogy akkoriban ennek semmilyen gyakorlati jelentősége nem volt, mert a klubok ifi játékosokkal mesterségesen duzzasztották fel a keretüket, így eleget téve a szövetségi előírásnak.

A magyarszabály jó, több példát hozhatnánk fel, hogy magyar játékosok ennek köszönhetően éltek a lehetőséggel és hívták fel magukra a figyelmet. Az FTC játékosai mellett megemlíthetjük Szűcs Tamást, Kocsis Dominiket (mindkettő DVSC), Csinger Márkot (Győr) vagy éppen a tavaly az NB II-ben is jegelt Papp Csongort (ZTE).

Lisztes Krisztián a Győr ellen térhet vissza a Ferencvárosba
Lisztes Krisztián a Győr ellen térhet vissza a Ferencvárosba Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Ellentmond-e a lex Fradi a magyarszabálynak

A korábbihoz hasonló engedmény, „lex Fradi” talán most sem lenne ördögtől való. Hogy ez három vagy négy magyar kötelező szereplését jelentse, azt a döntéshozókra bízzuk. Sérülések, túlterhelés okozta formahanyatlás esetén a Ferencvárosnak valóban nehezebb megfelelni a központi elvárásnak. Persze a Fradi igazolhatna még több magyar játékost, de azért ennek is van egy józan határa. A Győr ellen éppenséggel házon belül is akadhat megoldás, miként utaltunk rá, talán most jöhet el Lisztes Krisztián visszatérésének a pillanata.

A nemzetközi poronddal együtt az FTC labdarúgói így is átlag feletti terhelést kapnának, s az sem vitás, a Fradi nemzetközi sikereivel a teljes magyar labdarúgás érdekét képviseli.

A lex Fradi miatt – ami persze az európai kupákban érdekelt valamennyi klubra kiterjeszthető, de persze csak a szereplés idejére – még nem sérülne a magyarszabály szelleme. S talán oldódna a fölösleges feszültség az MLSZ és az FTC között, ami ugyancsak kívánatos lenne.

Ezzel persze nem kell egészen a miniszterelnökig szaladni. A magyar válogatott remélt világbajnoki szereplését pedig mindez aligha befolyásolja, mert arról legfeljebb álmodni merünk, hogy a Fradi még áprilisban is talpon lesz az Európa-ligában. A selejtezőket már inkább érintheti, belegondolni is rossz, ha a pótselejtezőt netán amiatt buknánk el, mert a Fradi-játékosok – Robbie Keane szavaival – az őszi szezon végére kiégnek.

