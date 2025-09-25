FerencvárosVarga BarnabásFradiDibusz DénesTóth AlexFTC

Fordulat a Fradinál, a korábbi kritika ellenkezője valósult meg

A Ferencváros esetében korábban többször előjött az a kritika, mely szerint nincs sok magyar futballistája a klubnak, és ők is kevés percet töltenek a pályán. A Fradi Viktoria Plzen elleni Európa-liga-rajtját megelőzően megnéztük, hogy az idény eddig eltelt részében kikre támaszkodik leginkább Robbie Keane vezetőedző, aki a statisztika szerint igencsak számít a hazai játékosokra.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 5:27
Dibusz Dénes továbbra is kirobbanthatatlan a Ferencváros kapujából Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Noha még csak az idény elején járunk, érdemes megnézni, hogyan alakulnak a játékpercek a Fradinál: az eddig lejátszott 13 tétmérkőzés után a legtöbbet pályán lévők listáját böngészve szembetűnő, hogy az első öt játékosból négy magyar. A Transfermarkt adatai szerint az első helyen nem meglepő módon a csapatkapitány Dibusz Dénes áll, aki két bajnokitól és egy kupameccstől eltekintve végig a pályán volt az őszi szezon eddigi részében.

Varga Barnabás és Tóth Alex a Fradi mellett a válogatottban is sok lehetőséget kapnak
Varga Barnabás és Tóth Alex a Fradi mellett a válogatottban is sok lehetőséget kap (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség)

A Fradi magyar serege

Dibuszt az a Varga Barnabás követi, aki az egyik, ha nem a legjobb teljesítményt nyújtja hétről hétre, s így kihagyhatatlan elemnek bizonyul. A magyar válogatott támadó egyedül a Szarvaskend elleni 15-0-s Magyar Kupa-sikert hagyta ki pihentetés céljából, egyébként a lehetséges 1170 percből 849-et a pályán töltött, ami kiemelkedően magas a mezőnyjátékosoknál. Ez persze nem véletlen, Varga 12 tétmeccsen tízszer volt eredményes a zöld-fehéreknél, közben pedig a nemzeti együttesben is ontja a gólokat.

A csatárt követő helyen Toon Raemaekers áll, utána viszont megint két magyar futballista következik: Szalai Gábor 12 meccsen 764, Tóth Alex tíz találkozón 740 percet kapott eddig Robbie Keane-től – különösen utóbbi esetben szembetűnő, hogy amennyiben pályára lép, egy-két kivételtől eltekintve végigjátssza az adott összecsapást.

A Fradival szembeni kritika tehát megdőlni látszik, és bár ebben nyilván szerepet játszik, hogy az MLSZ bekeményített a magyar és a fiatal játékosok szerepeltetését díjazó támogatás megadását tekintve, a válogatott legutóbbi, Írország és Portugália elleni kerete jól jelzi, hogy itt azért többről, a teljesítményről is szó van:

Marco Rossi előző listáján hat FTC-játékos – Dibusz Dénes, Varga Barnabás, Tóth Alex, Szalai Gábor, Ötvös Bence, Gruber Zsombor – is helyet kapott, közülük hárman mindkét összecsapáson pályára léptek, ketten pedig az egyiken, s ne felejtsük, Dibusz csak sérülés miatt maradt le a portugálok elleni selejtezőről.

Hogy betartsa az MLSZ magyar játékosokra vonatkozó iránymutatását, azért tett is a nyáron a Fradi, amely leigazolta a már említett Ötvös Bencét Paksról, Nagy Barnabást Nyíregyházáról és kölcsönbe ifjabb Lisztes Krisztiánt is hazahozta Frankfurtból. A Ludogorec elleni BL-selejtezőn pedig olyan történt, amire a Bajnokok Ligájában az emlékezetes, harminc évvel ezelőtti, 1995-ös csoportkör óta nem volt hasonlóra példa a klubnál: a 3-0-s győzelem úgy jött össze, hogy csak magyarok voltak a gólszerzők (Varga kettő, Szalai egy gól), sőt még a gólpasszadók is (Ötvös, Gruber, Tóth).

Túlzásba esik Keane?

A fenti számok is mutatják, a Ferencváros magyar alapemberei csak a legritkább esetben kapnak pihenőt, és ez egy olyan pont lehet, amelyet muszáj lesz jól menedzselnie Keane-nek: a három fronton is harcoló zöld-fehérek edzőjének figyelembe kell vennie azt is, hogy Vargáék a magyar válogatottban is rendre a pályára kerülnek Rossinál, így ha el akarják kerülni a sérülést az esetükben, továbbra is figyelnie kell a megfelelő rotációra.

A csütörtöki, Viktoria Plzen elleni El-mérkőzésen minden bizonnyal mindannyian ismét ott lesznek a kezdőcsapatban, és sokat tehetnek azért, hogy a Fradi győzelemmel kezdje a második számú európai kupasorozatot.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekEurópai Parlament

Brüsszel összeállt a terrorista Antifa mozgalommal

Bánó Attila avatarja

Európa sírásói Magyarországon is hatalomra akarnak segíteni olyan ellenzéki politikust, aki készen áll az idegen érdekek szolgálatára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu