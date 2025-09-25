Fordulat a Fradinál, a korábbi kritika ellenkezője valósult meg

Noha még csak az idény elején járunk, érdemes megnézni, hogyan alakulnak a játékpercek a Fradinál: az eddig lejátszott 13 tétmérkőzés után a legtöbbet pályán lévők listáját böngészve szembetűnő, hogy az első öt játékosból négy magyar. A Transfermarkt adatai szerint az első helyen nem meglepő módon a csapatkapitány Dibusz Dénes áll, aki két bajnokitól és egy kupameccstől eltekintve végig a pályán volt az őszi szezon eddigi részében.

Varga Barnabás és Tóth Alex a Fradi mellett a válogatottban is sok lehetőséget kap (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség)

A Fradi magyar serege

Dibuszt az a Varga Barnabás követi, aki az egyik, ha nem a legjobb teljesítményt nyújtja hétről hétre, s így kihagyhatatlan elemnek bizonyul. A magyar válogatott támadó egyedül a Szarvaskend elleni 15-0-s Magyar Kupa-sikert hagyta ki pihentetés céljából, egyébként a lehetséges 1170 percből 849-et a pályán töltött, ami kiemelkedően magas a mezőnyjátékosoknál. Ez persze nem véletlen, Varga 12 tétmeccsen tízszer volt eredményes a zöld-fehéreknél, közben pedig a nemzeti együttesben is ontja a gólokat.

A csatárt követő helyen Toon Raemaekers áll, utána viszont megint két magyar futballista következik: Szalai Gábor 12 meccsen 764, Tóth Alex tíz találkozón 740 percet kapott eddig Robbie Keane-től – különösen utóbbi esetben szembetűnő, hogy amennyiben pályára lép, egy-két kivételtől eltekintve végigjátssza az adott összecsapást.

A Fradival szembeni kritika tehát megdőlni látszik, és bár ebben nyilván szerepet játszik, hogy az MLSZ bekeményített a magyar és a fiatal játékosok szerepeltetését díjazó támogatás megadását tekintve, a válogatott legutóbbi, Írország és Portugália elleni kerete jól jelzi, hogy itt azért többről, a teljesítményről is szó van:

Marco Rossi előző listáján hat FTC-játékos – Dibusz Dénes, Varga Barnabás, Tóth Alex, Szalai Gábor, Ötvös Bence, Gruber Zsombor – is helyet kapott, közülük hárman mindkét összecsapáson pályára léptek, ketten pedig az egyiken, s ne felejtsük, Dibusz csak sérülés miatt maradt le a portugálok elleni selejtezőről.

Hogy betartsa az MLSZ magyar játékosokra vonatkozó iránymutatását, azért tett is a nyáron a Fradi, amely leigazolta a már említett Ötvös Bencét Paksról, Nagy Barnabást Nyíregyházáról és kölcsönbe ifjabb Lisztes Krisztiánt is hazahozta Frankfurtból. A Ludogorec elleni BL-selejtezőn pedig olyan történt, amire a Bajnokok Ligájában az emlékezetes, harminc évvel ezelőtti, 1995-ös csoportkör óta nem volt hasonlóra példa a klubnál: a 3-0-s győzelem úgy jött össze, hogy csak magyarok voltak a gólszerzők (Varga kettő, Szalai egy gól), sőt még a gólpasszadók is (Ötvös, Gruber, Tóth).