A volt kapitány szerint a Fradi és a magyar válogatott is célba érhet

– Akkor most szólíthatom Várhidi Péter elnök úrnak?

– Inkább ne! Ez a legkevésbé fontos ebben a történetben, nem is érdekelnek az ilyen titulusok. Inkább azt emelném ki, hogy nagyon jólesett a Gyirmót ajánlata erre a munkára, amely nagyon érdekel, ezért is vállaltam el.

Várhidi Péter új szerepkörben dolgozik Gyirmóton. Forrás: Gyirmótfc.hu

– Emiatt költözött Balatonlelléről Győrbe a családjával együtt?

– Is. A lányom, Sára a lellei központú NEKA kézilabdázója volt, de most átvette a győri akadémia. Ez egy időben történt a gyirmóti megkereséssel, így a kettő együtt hatott arra, hogy költözzünk.

– Mi fogta meg ebben a lehetőségben?

– Éppen az, hogy lehetőség. Horváth Cs. Attila, a Gyirmót sportigazgatója az ötleteinkre, a kapcsolatrendszereinkben rejlő megoldásokra, a tapasztalatainkra számítva rukkolt elő ezzel az ajánlattal, mi pedig azon vagyunk, hogy ezekre építve hogyan tudnánk a legtöbbet segíteni. Vincze Ottóval nagyon sokat beszélgetünk egymással, mindketten sokat láttunk a futballból külföldön, ott, ahol előrébb tartanak nálunk az utánpótlás-nevelésben. Régóta hajtogatjuk, hogy jó lenne utolérni őket, ám a távolság még mindig jelentős, különösen a képzésben érhető tetten. Nem véletlen, hogy a válogatott több sztárja is kis műhelyben nevelkedett, mert az akadémiák nemigen tudnak az egyénekkel megfelelő módon foglalkozni.

Várhidi Péter véletlenül sem akar főnök lenni

– Ez az akadémiai rendszer kritikája?

– Egy tény, egyszerű számtan. Az akadémia minden korosztályába összeválogatnak húsz-húsz tehetséget, és nehéz megoldani, hogy valamennyiük megkapja az egyéniségüknek leginkább megfelelő egyéni képzést. A kisebb klubokban kevesebb az olyan tehetség, aki kiemelt figyelmet érdemel, és ez koncentráltabb fejlesztési lehetőséget kínál.

A Gyirmót szeretne visszakerülni az NB II-be, ahol meg kell felelnie a fiatalszabálynak, és ezt a saját utánpótlásból a legjobb megoldani. Szerintem egy klub utánpótlás-nevelő munkájáról mindent elárul, hogy képes-e annyi megfelelő felkészültségű fiatalt képezni, amennyi az előírások és az ajánlások teljesítéséhez szükséges.

– Mit jelent a munkája a gyakorlatban?

– Minden nap ott vagyok a pályán, figyelem a klub csapatait, természetesen a legtöbb meccsre is elmegyek, és folyamatosan beszélgetek a kollégákkal. Véletlenül sem szeretnék a főnökük lenni, tanácsokat adok, megosztom velük az észrevételeimet, és azt mondom, ha csak egy-két mondattal tudok segíteni, már megéri. Emellett vannak képzési napok, amelyeken előadásokat tartok, ilyenkor az előttünk járó futballkultúrák gyakorlata az elsődleges téma, az, hogy mit tanulhatunk tőlük.