A legendás apa olykor üvöltött, a fia inkább csendben visszavonult

– Olykor talán. Én akkor kerültem Újpesten a fiatal felnőtt korba, amikor a csapat a hetvenes években sorra nyerte a bajnokságokat. Apám volt az edző, aki megmondta, nála biztosan nem fogok játszani. Egyszer Tóth Józsefet, a balhátvédet eltiltották, és akkor apám azt mondta, nincs más választás, én fogok játszani a Honvéd ellen, amelyből Bodonyi Béla lett volna az emberem.

Aztán az utolsó pillanatokban meggondolta magát, kihagyott, és a tartalékcsapatban léptem pályára. Másnap az Újpest kikapott négy egyre, Bodonyi három gólt lőtt. Ki tudja, ha én fogom, lehet, ötöt rúg, lehet, hogy egyet sem.

Sohasem derül már ki, de apám nem akart kitenni ennek a kockázatnak, félt, hogy egy életre tönkre tenne, és persze saját maga ellen sem akart támadási felületet adni.

– Ezért ment el a Ganz-Mávagba?

– Nem, ennek az volt az oka, hogy megszűnt a tartalékbajnokság. Talán nyolcan vagy kilencen igazoltunk Újpestről az NB II-es Mávagba, és már az első évben a bajnoki címért játszottunk. Megkérdeztük az elnököt, mi lesz, ha feljutunk, mire azt felelte, hogy az nem történik meg. Mi erősködtünk, hogy mi lesz, ha mégis, a végén már azt mondta, ha kell, a játékvezetőket lefizeti, hogy ellenünk fújjanak, de szó sem lehet feljutásról.

Apa és fia világrekordja

– Később a BVSC-vel viszont feljuthatott az élvonalba. Mi volt annak a csapatnak a titka?

– Az összetartó erő. Amikor odahívtak, a csapat a harmadosztályban szerepelt, de mondták, a cél az élvonal. Az első évben bajnokságot nyertünk, a másodosztályban pedig a második év végén jutottunk fel, a két évvel korábbi csapatból egyedül én maradtam meg. Akkor már Kisteleki István ült a kispadon, akivel a Mávagnál együtt játszottam. A BVSC tényleg család volt, mindenki szeretett oda kijárni, az összes máig tartó barátságom onnan származik.

– Mennyire volt kézenfekvő, hogy edző lesz?

– Semennyire. Apám példájából kiindulva, arra gondolva, amit mi a családban átéltünk, azt mondtam, edző egész biztosan nem leszek. Az utolsó évemet töltöttem a BVSC-nél, be is jelentettem, hogy abbahagyom a játékot, amikor Kisteleki István rábeszélt, jelentkezzek a TF-re, mert szerinte nagyon jól látom a mérkőzéseket, van hozzá tehetségem. Ezzel párhuzamosan már én tartottam a tartalék edzéseit, majd a visszavonulás után megkaptam az utolsó éves ifistákat. Azaz magasan kezdtem, sohasem foglalkoztam kicsikkel. Nagyon élveztem a munkát, értünk el szép sikereket, és több olyan futballista is kikerült a kezünk alól, akik később stabil NB I-es játékosok lettek.

Várhidi Péternek csak kicsi hiányérzete van (Fotó: Bach Máté)

– Az előbb beszéltünk róla, hogy a Várhidi névvel játékosként roppant nehéz volt. Amikor már edzőként visszament Újpestre, ahol az édesapja hét bajnoki címet nyert, nem volt ez a nyomás még nagyobb?

– Nem, mert pályaedzőnek hívott, egész pontosan ebben a felállásban mentünk Újpestre az MTK-tól, ahonnan őt vezetőedzőnek hívták. Amikor neki mennie kellett a gyengébb rajt miatt, menni akartam én is, ő kért rá, hogy maradjak, ennek ellenére sokan tudni vélik, hogy én fúrtam meg őt, amiről szó sem volt. Így 1997 őszén az ölembe hullott a csapat, és a téli felkészülés remekül sikerült, a tavasszal pedig megnyertük a bajnokságot. Akkor, az aranyérem ünneplésekor láttam először azt, hogy apám mennyire büszke rám. Tulajdonképpen abban a pillanatban zárult le a fiatal korom. Nem is tudom, van-e ilyen még valahol a világ futballjában, hogy egy klubot az apa és a fia is bajnoki címig vezetett volna.

Elege volt, de szövetségi kapitány lett

– Az Újpest azóta nem is nyert bajnokságot. Három év múlva miért kellett távoznia?

– Tulajdonosváltás történt, mi pedig méltatlan körülmények között dolgoztunk. A bajnokság megnyerésekor az utolsó hónapokat már pénz nélkül játszottuk le, utána pedig már edzeni sem igen volt hol. Úgy tudtuk megúszni a csődöt és a kiesést, hogy jó pénzért eladtuk Sebők Vilmost, a nemzetközi szereplésből is akadt némi bevétel, ezekből éltünk napról napra. Éreztem, hogy szép lassan elfogy körülöttem a levegő, de a legnagyobb fájdalmam az, hogy a vezetők kinyírták Véber Györgyöt.

Ő akkor jött vissza a súlyos sérüléséből, az utolsó meccs végén úgy is beállítottam, hogy mankóval jött ki a pálya mellé, mert megérdemelte. A vezetők elküldték, és sajnos a mai napig meggyőződése, hogy ezt nekem köszönhette, és bánt, hogy nem hiszi el nekem, nem így van.

– Következő állomáshelyén, a Videotonnál is remekül sikerült az első éve, majd a második közepén elküldték. Ott mi tört meg?

– Olyanok történtek a klubnál, hogy tudtommal még nemrég is zajlottak az akkori ügyekből eredő perek. A Vidi a kiesés ellen harcolt, és a segítőmmel, Herédi Attilával nagyon jó csapatot szedtünk össze, az ötödik helyen végeztünk sok meccset megnyerve. Aztán előjöttek zűrös ügyek a külföldi játékosok szerződtetésével kapcsolatban, a tulajdonosok emiatt perekbe keveredtek, és ez megbontotta az egységet az öltözőben, többen elmentek, és nekünk is mennünk kellett. Utána Nyíregyházára szerződtünk Attilával, amellyel feljutottunk az NB I-be. Ez szép sikernek számított, de vége lett, és utána elegem is volt kicsit az edzősködésből. Időközben elkezdtem dolgozni a Sport TV-ben szakkommentátorként, és az tökéletesen kielégített.

Megkockáztatta a válogatottnál a fiatalítást (Fotó: Bach Máté)

– Ha ez így van, hogyan került az MLSZ-be, ahol hamarosan szövetségi kapitány lett?

– Kisteleki Istvánt időközben megválasztották elnöknek, és ő bízott meg az egyik utánpótlás csapat irányításával. Szép és sikeres időszak volt, és amikor éppen egy elitkört vettünk győzelmekkel Cipruson,

Pista felhívott, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mit tennék abban a helyzetben a szövetségi kapitányként. Ez a helyzet az volt, hogy a válogatott kikapott Máltán, és Bozsik Péter lemondott. Én azt taglaltam, hogy az akkori generáció szemlátomást képtelen sikereket elérni a különböző selejtezőkön, ezért drasztikusan fiatalítanék.

Ezután az elnökség megbízott azzal, hogy a Kanada elleni meccsen irányítsam a válogatottat, én pedig kilenc újoncot hívtam meg, és így nyertünk egy nullra.

– Ha nem győzünk Kanada ellen, akkor nem is marad kapitány?

– Ezt nem tudom, de szerintem a kinevezésemben az is közrejátszott, hogy az utánpótlás csapataimmal szép eredményeket értünk el, volt olyan időszak, hogy a felnőttekkel együtt négy válogatott munkáját is irányítottam.

Így könnyebb volt kirúgni

– A drasztikus fiatalítás komoly megütközést keltett, hiszen olyan játékosok is válogatottak lehettek, mint például Vass Ádám, akinek klubban még nem volt felnőtt mérkőzése. Nem érezte ezt túl kockázatosnak?

– Dehogynem. A közvélemény nehezen emésztette meg, és úgy vette, hogy szórakozom a válogatottal. Szentül hittem, hogy ez a járható út, ez a jövő, a jelen pedig a máltai vereség és a hetvenhatodik hely a világranglistán. Korábbi alapemberek megsértődtek,

de szerencsémre Hajnal Tamás és Juhász Roland mellém állt, és sokat számított Gera Zoltán hazajövetele a válogatottba.

Egy ciprusi edzőmeccsen ültem le vele beszélgetni, elmondtam, nem vagyok megelégedve, és a következő alkalommal már maximálisan odatette magát, és elfogadta az elképzelésemet. Ők hárman alkották az alapot, nem is csalódtam bennük, és köréjük tettem be a fiatalokat.

– Kissé furcsa, hogy 2008 januárjában határozatlan idejű kinevezést kapott, majd három hónappal később leváltották a holland Erwin Koemannak helyet csinálva.

– Így könnyebb volt kirúgni, mint határozott idejű szerződéssel lett volna. Én az utolsó, Szlovéniai mérkőzés előtt kezdtem el érezni, hogy valami gond van. A helyszín Zalaegerszeg volt, és engem becsaptak azzal, hogy a közeli hévízi pálya alkalmatlan az edzésekre, ezért a messze fekvő Andrásfalvára kellett járnunk a meccs előtti napokban, közben viszont megtudtam a hévízi polgármestertől, hogy a pályát kimondottan a mi kedvünkért tökéletes állapotba hozták. Több kulcsjátékos sérültet jelentett, kikaptunk és le is váltottak.